Problema eléctrico que obligó a aterrizar el vuelo de Trump plantea preguntas sobre la antigüedad del Air Force One

El “problema eléctrico” a bordo del Air Force One la noche del martes que obligó al avión del presidente Donald…

El “problema eléctrico” a bordo del Air Force One la noche del martes que obligó al avión del presidente Donald Trump con destino a Europa a regresar está generando preocupaciones sobre la antigüedad de la aeronave que transporta al mandatario.

La Fuerza Aérea lleva tiempo trabajando para modernizar la flota, y Trump ha impulsado cambios en el programa de Air Force One desde su primer mandato.

El avión que tuvo que regresar, un Boeing 747-200B, aterrizó de manera segura en Maryland poco después de las 11 p.m., hora local. Forma parte del programa VC-25A de la Fuerza Aérea, que incluye el Air Force One. Aproximadamente una hora después, Trump ya estaba en una aeronave de reemplazo, rumbo al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

El avión regresó a la Base Conjunta Andrews por precaución, de acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Este debe ser uno de los aviones mejor mantenidos del mundo”, dijo Mary Schiavo, analista de transporte de CNN. “Pero en toda aeronave, cuando se enciende una luz de advertencia, hay que regresar y atender el problema”.

El avión en cuestión fue incorporado en 1991, según la Fuerza Aérea. Es uno de los dos Boeing asignados para transportar al presidente. Ambos tienen más de tres décadas de uso y han sido criticados por Trump, quien busca reemplazarlos.

Sin embargo, tomará más tiempo conseguir un nuevo avión.

El contrato de Boeing para reemplazar dos aviones de Air Force One tenía como fecha original de entrega 2022, pero esa fecha ya pasó y no hay nuevos aviones.

Trump también tiene en producción un avión donado por Qatar, que él predijo estaría listo para su uso en febrero, aunque no hay indicios de que se sume pronto a la flota.

Trump lleva tiempo esperando nuevos aviones para uso presidencial. Actualmente, hay varias aeronaves en consideración, además del avión qatarí.

La Fuerza Aérea anunció en diciembre que comprará dos aviones adicionales a Boeing, provenientes de la aerolínea alemana Lufthansa, para apoyar su futuro programa de transporte presidencial, con entregas previstas para este año, principalmente para entrenamiento.

Con un costo de US$ 400 millones, la Fuerza Aérea indicó que está “adquiriendo dos aeronaves para entrenamiento y repuestos de la flota 747-8”, mientras se prepara para reemplazar los modelos 747-200 que actualmente sirven como Air Force One.

El primer avión será entregado a principios de este año y el segundo antes de que termine 2026. Si la Fuerza Aérea decide sumarlos a la flota presidencial, probablemente tomará tiempo.

Las modificaciones en aviones comerciales que no tienen los estrictos requisitos del Air Force One pueden tomar semanas o meses, según el trabajo necesario y la antigüedad de la aeronave. Por ejemplo, de acuerdo con el sitio de aviación Simply Flying, ciertos chequeos de mantenimiento que implican el desensamble completo de un avión se realizan cada seis a doce años y suelen durar entre tres y seis semanas.

La principal opción de reemplazo son dos Boeing 747 adicionales que originalmente iban a ser aviones comerciales, pero ahora están siendo modificados en San Antonio como parte del programa VC-25B. De acuerdo con las Fuerzas Armadas, se espera que los nuevos aviones “sirvan como una Casa Blanca voladora durante los próximos 30 años”, reemplazando los actuales.

Las nuevas modificaciones al 747-8 incluirán mejoras eléctricas, un sistema de comunicaciones para misiones, una instalación médica, interior ejecutivo y capacidades autónomas de operaciones en tierra.

El 12 de diciembre, la Fuerza Aérea otorgó una modificación de US$ 15,5 millones a su contrato con Boeing para el programa VC-25B. Con esto, el valor total del contrato supera los US$ 4.300 millones.

Por ahora, se prevé que el primer VC-25B sea entregado a mediados de 2028, justo antes de que termine el segundo mandato de Trump.

El incidente del martes por la noche no es la primera vez que uno de los aviones presidenciales ha tenido problemas. Este fue el segundo incidente en los últimos meses en que Trump tuvo que recurrir a un avión de respaldo.

Durante una visita en septiembre al Reino Unido, Trump y la primera dama Melania Trump abordaron un helicóptero de apoyo después de que el helicóptero en el que viajaban tuvo un problema hidráulico y debió aterrizar en un aeródromo local, según Leavitt.

Para reanudar su viaje a Suiza, el presidente cambió el martes a un Boeing C-32A, la versión de la Fuerza Aérea de EE.UU. del avión 757 de dos motores, usado frecuentemente por la primera dama o miembros del gabinete. La Fuerza Aérea tiene cuatro C-32 en su flota.

El avión que obligó al presidente a regresar el martes tiene una historia notable.

El 11 de septiembre de 2001, el entonces presidente George W. Bush fue interrumpido durante un evento en una escuela primaria de Florida tras el ataque a la Torre Sur del World Trade Center en Nueva York y fue llevado rápidamente al avión. Voló al presidente a una base de la Fuerza Aérea cerca de Shreveport, Louisiana, de acuerdo con el Miller Center de la Universidad de Virginia, y luego a un búnker seguro en una base de la Fuerza Aérea en Nebraska.

Más tarde, transportó al presidente a Washington, donde se dirigió a la nación horas después.

Según la Fuerza Aérea, también transportó a los presidentes Bill Clinton, Jimmy Carter y George H. W. Bush a Israel para el funeral del primer ministro Yitzhak Rabin en 1995.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.