Premios Globo de Oro 2026: presentadores, a qué hora empieza y cómo ver por TV e internet

La primera ceremonia importante de entrega de premios en Hollywood este 2026 es la gala de los premios Globo de Oro, que tendrá lugar este domingo a las 8:00 p.m. hora de Miami, en el Hotel Beverly Hilton.

La animadora de la gala del domingo será nuevamente la comediante Nikki Glaser, quien ya fue la anfitriona de la ceremonia de 2025.

La película con más nominaciones en la edición 83 de los Globo de Oro es “One Battle After Another”, protagonizada por Leonardo DiCaprio, con nueve menciones, seguida de “Sentimental Value”, con ocho. Con “One Battle After Another” es la sexta ocasión en la que una película recibe cinco nominaciones en la categoría de actuación en los Globo de Oro.

Y en la categoría de series y miniseries de televisión, la más reconocida es la tercera temporada de “The White Lotus”, con seis menciones, seguida por “Adolescence” con cinco.

(Tanto “One Battle After Another” como “The White Lotus” son producciones de Warner Bros. Pictures y HBO Max, respectivamente, que pertenecen, al igual que CNN en Español, a Warner Bros. Discovery).

Este año los premios Globo de Oro entregarán por primera vez una estatuilla al mejor podcast del año. Los nominados en esta categoría fueron seleccionados de una lista de los 25 podcasts más escuchados “que han tenido un impacto significativo durante el último año, celebrando la creatividad e influencia de creadores de todo el mundo”, anunció la organización el 7 de mayo en un comunicado. La lista de los 25 elegibles se determinó a partir de datos directos de las principales plataformas de podcast, como Apple, Spotify y YouTube, entre otras.

Entre las figuras nominadas este año y que se espera que desfilen por la alfombra roja de los Golden Globes están Leonardo DiCaprio, Cynthia Erivo, Timothee Chalomet, Emma Stone, el guatemalteco Oscar Isaac, Julia Roberts, Jennifer Lawrence, el brasileño Wagner Moura, Dwayne “The Rock” Johnson, Benicio del Toro y Ariana Grande, entre otros.

A la animadora Nikki Glasser la acompañarán, en la presentación de los premios una nutrida lista de estrellas de cine y TV:

La gala se iniciará a las 8:00 p.m. hora de Miami y podrá verse en Estados Unidos en vivo por la cadena televisiva CBS y en streaming por la plataforma Paramount+. Se estima que tendrá una duración de tres horas.

En América Latina los premios Golden Globes podrán verse en televisión por cable a través del canal TNT. En streaming, podrá verse en HBO Max. En esta plataforma la gala permanecerá disponible por dos semanas más para quien se perdió la emisión en vivo.

El canal por cable E! transmitirá la alfombra roja de la gala desde las 6:00 p.m. hora de Miami.

Los horarios en los que se iniciará la transmisión de la ceremonia en América Latina son:

México: 7:00 p.m. hora de Miami

7:00 p.m. hora de Miami Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica: 7:00 p.m. hora de Miami

7:00 p.m. hora de Miami Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 8:00 p.m. hora de Miami

8:00 p.m. hora de Miami Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9:00 p.m. hora de Miami

9:00 p.m. hora de Miami Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 10:00 p.m. hora de Miami

