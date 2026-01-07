Las razones del interés de Trump en Groenlandia

La próxima conquista de Estados Unidos podría ser Trumpland. El presidente Donald Trump busca nuevas adquisiciones para su proyecto de…

La próxima conquista de Estados Unidos podría ser Trumpland.

El presidente Donald Trump busca nuevas adquisiciones para su proyecto de construcción del imperio del siglo XXI después de remover al jefe del “odioso” Gobierno de Venezuela.

Durante su primer mandato, los planes de Trump para Groenlandia fueron considerados una broma: simplemente otra fanfarronería descarada de un presidente al que le encanta escandalizar.

Incluso el año pasado, cuando Donald Trump Jr. voló a la enorme isla en el avión de su padre con una figura presidencial en la cabina y, más tarde, cuando el vicepresidente J. D. Vance se puso una parka para su propia visita relámpago, hubo un elemento de burla por la parte estadounidense.

Pero ya nadie se ríe.

Los líderes europeos, que el martes reafirmaron la soberanía de la isla y las reivindicaciones de Dinamarca sobre su territorio autónomo, se están tomando en serio las amenazas del presidente.

Esto no sorprende, ya que la administración, llena de arrogancia tras su victoria en Venezuela, ahora reclama todo el hemisferio occidental como dominio de Trump.

Y su principal asesor, Stephen Miller, advirtió el lunes en CNN que Estados Unidos no estaba siguiendo las “leyes de hierro” de un mundo gobernado por la fuerza, el poder y el dominio.

Pero el argumento público de Trump de que Estados Unidos debe poseer ese territorio helado para su propia seguridad nacional no cuadraba del todo, incluso antes de que el martes la Casa Blanca sacudiera a los nerviosos aliados de la OTAN al negarse a descartar el uso de la fuerza militar para obtenerlo.

El presidente tiene toda la razón al afirmar que Groenlandia es estratégicamente vital y lo es cada vez más.

Siempre ha sido una importante cabeza de puente en el Atlántico Medio.

En la Segunda Guerra Mundial, dio su nombre al temido corredor oceánico conocido como la Brecha Aérea de Groenlandia, fuera del alcance de los aviones basados en tierra, que los submarinos nazis convirtieron en un campo de exterminio para los convoyes mercantes aliados.

En cualquier nueva guerra importante, quien controle Groenlandia dominaría las vitales rutas marítimas del Atlántico.

Y una base estadounidense existente en el territorio ya desempeña un papel importante en los sistemas de detección de misiles de alerta temprana de Estados Unidos.

Ocho décadas después de la Segunda Guerra Mundial, Groenlandia se está convirtiendo en un foco de tensión, tanto literal como geopolíticamente, a medida que el deshielo abre nuevas rutas marítimas en el techo del mundo.

China y Rusia comprenden tan bien como Trump la importancia estratégica que esto podría tener.

Pero la falla en el argumento de Trump es que no hay nada que le impida reforzar Groenlandia si cree que la seguridad nacional de Estados Unidos está en riesgo.

Después de todo, Groenlandia es un territorio semiautónomo de un miembro de la OTAN.

Sus vastos espacios vacíos podrían albergar fácilmente una nueva guarnición, bases y miles de militares.

A pesar de las bromas ofensivas de los líderes de la administración, que afirman que Dinamarca solo defiende la isla con trineos tirados por perros, Estados Unidos tiene un tratado con Copenhague que otorga un amplio margen de maniobra para los aterrizajes y despegues, fondeaderos, puertos, viviendas y otras necesidades de las bases estadounidenses.

Groenlandia también es rica en yacimientos de petróleo y gas en alta mar aún sin explotar y, a medida que su tundra se descongele, sus depósitos minerales de tierras rara, que podrían alimentar tecnologías y armas de nueva generación, serán más fáciles de explotar.

Si lo que le importa a Trump son esos recursos raros, entonces los funcionarios daneses y groenlandeses han dicho que están abiertos a acuerdos de asociación.

Pero no hay indicios de que Trump —quien se está pareciendo a los presidentes estadounidenses del siglo XIX que ansiaban nuevas tierras, usaban aranceles como armas y soñaban con igualar los imperios europeos— esté buscando compartir.

En la base estadounidense en Groenlandia ondea la bandera danesa, además de la de las barras y las estrellas.

Esta administración se inclina más hacia la filosofía de la esposa de Miller, Katie, quien publicó en redes sociales una foto de toda la isla cubierta de rojo, blanco y azul.

El mundo ha cambiado en los últimos días.

La insistencia de Trump en que él estaba “dirigiendo” Venezuela y que estaba a cargo luego de la captura de Maduro sugiere que ha pasado de ser un imperialista retórico a uno en la práctica.

Un anuncio el martes de que Venezuela entregaría hasta 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos para su venta —y que Trump controlaría las ganancias para beneficiar a estadounidenses y venezolanos— alimentó aún más las preocupaciones de que está decidido a arrebatar el botín de estados soberanos.

La nueva y agresiva propuesta de Trump de lograr el control total del hemisferio occidental coincide con su creciente obsesión con su legado físico, incluidos sus planes para un enorme salón de baile en la Casa Blanca y la colocación de su nombre sobre el de un presidente estadounidense asesinado en el Centro Kennedy en Washington.

A Trump le encantaría pasar a la historia junto al presidente Thomas Jefferson, quien compró Louisiana en 1803 por US$ 15 millones y casi duplicó el tamaño de Estados Unidos.

O junto a uno de los héroes históricos de su administración, el presidente William McKinley, quien anexó Hawai en 1898. Trump casi seguramente iría un paso más allá y bautizaría con su propio nombre el vasto y nuevo territorio gélido estadounidense.

Todavía parece casi inimaginable que el mundo empiece a ver a Trump como una amenaza para Groenlandia.

No es que no haya habido preocupaciones sobre su seguridad en el pasado. Pero casi todos creían que el peligro para la OTAN provendría de Moscú o Beijing, no de la potencia más poderosa de la alianza.

A pesar de toda la beligerancia de Trump, no hay ninguna señal inminente de que el presidente esté planeando una aventura militar, lo que plantearía la impensable posibilidad teórica de que las tropas estadounidenses apunten sus armas contra sus hermanos de la OTAN.

El Wall Street Journal informó el martes que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a los legisladores que Trump quería comprar Groenlandia, a pesar de que sus líderes y Dinamarca han dejado en claro repetidamente que no está a la venta.

Pero estos son tiempos desquiciados. Nadie puede predecir qué hará Trump a continuación. Y a diferencia de su primer mandato, casi nadie lo está frenando. Es difícil imaginar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, intentando disuadir al comandante en jefe de ordenar el envío de marines a plantar una bandera en Groenlandia.

“Conozco bastante bien a los daneses. Son gente dura. No me sorprendería verlos desplegar una fuerza militar allí para oponerse a una fuerza estadounidense”, declaró el martes el almirante retirado James Stavridis, excomandante supremo de la OTAN, a Jake Tapper de CNN. “Estamos hablando del fin de la OTAN. Evitemos eso”.

Pero la realidad es sujetiva. Después de todo, el martes, en el quinto aniversario del asalto al Capitolio por parte de simpatizantes que intentaban revertir la derrota electoral de Trump, el sitio web oficial de la Casa Blanca se transformó en un órgano de propaganda.

Culpó a los demócratas y a la Policía del Capitolio de las acciones de una turba MAGA que agredió a los agentes y profanó las cámaras del Congreso.

El senador demócrata Chris Murphy advirtió el martes que los planes de Trump sobre Groenlandia no eran ninguna broma. “Ciertamente, yo estaba entre quienes, hace un año o seis meses, descartaron sus palabras sobre la toma de Groenlandia como una distracción intencional”, declaró Murphy a Kasie Hunt de CNN. “Creo que ahora hay que reflexionar seriamente sobre lo que piensa el presidente”.

Los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido se unieron a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, para declarar el martes que “Groenlandia pertenece a su gente”.

Mark Carney, primer ministro de Canadá, país que comparte una pequeña frontera terrestre y una extensa frontera marítima con Groenlandia, anunció el envío de una delegación de alto nivel al país el próximo mes.

Carney ha tenido sus propios roces con el expansionismo territorial de Trump.

Si el presidente no hubiera distanciado a millones de canadienses con sus exigencias de que su país se convirtiera en el estado número 51 de EE. UU., el líder conservador Pierre Poilievre —un populista con un toque de MAGA light— probablemente habría ganado las elecciones del año pasado en Canadá.

Las implicaciones geoestratégicas de cualquier incursión estadounidense en Groenlandia son enormes.

Frederiksen ya advirtió que cualquier intento estadounidense de tomar Groenlandia por la fuerza destruiría inmediatamente la OTAN y su garantía de defensa mutua, que ha sido la piedra angular de la seguridad occidental desde la Segunda Guerra Mundial.

Un intento de apoderarse de un territorio europeo fracturaría las relaciones de Estados Unidos con el Viejo Continente.

El creciente resentimiento hacia los Estados Unidos de Trump también se intensificaría.

Dinamarca podría ser más débil que Estados Unidos. Pero fue lo suficientemente fuerte como para enviar a 43 de sus soldados a morir en guerras estadounidenses en Afganistán y otros 7 en Iraq, según icasualties.org.

Esta es una tasa per cápita extraordinaria en un país de 6 millones de habitantes. Los amigos tratados de forma tan insultante podrían no estar presentes la próxima vez que Estados Unidos llame.

Pero la Casa Blanca está aplicando su poder porque puede.

La dependencia de Europa de Estados Unidos para su defensa le otorga a Trump una gran influencia.

Resulta surrealista decirlo, pero no hay ninguna posibilidad de que las fuerzas europeas o danesas puedan defender Groenlandia de las tropas estadounidenses si llegara el caso. “Nadie va a luchar contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”, declaró Miller.

La enérgica declaración europea de apoyo a los groenlandeses el martes se produjo tras varios días de incertidumbre diplomática entre sus líderes, quienes se esforzaban por responder a la incursión en Venezuela sin distanciarse de Trump.

La mayoría optó por condenar a Maduro, citando la necesidad de respetar el derecho internacional, que Estados Unidos pisoteó con su incursión.

La delicada posición de la Unión Europea, dadas las necesidades de defensa del continente, también quedó patente el año pasado con la decisión del bloque de no contratacar con sus propios aranceles contra Trump.

Dada la retórica anti-OTAN de Trump, nadie está seguro de que no abandone sin más la alianza militar más exitosa del mundo.

Este desequilibrio en la dinámica de poder entre Europa y Estados Unidos le da a Trump una ventaja si busca atraer a Dinamarca a un enfrentamiento por Groenlandia basado en el “Arte del Trato”.

Y sin duda no es una rareza histórica que haya nombrado a Jeff Landry, gobernador republicano de Louisiana —el estado que Estados Unidos compró—, como su enviado especial a Groenlandia.

Aun así, la compra de Groenlandia podría estar fuera del alcance incluso de Trump. La logística de tal medida podría requerir leyes del Congreso, la ratificación de la Unión Europea y complejas negociaciones y acuerdos sobre tratados.

Luego está la cuestión de cuánto costaría, incluso si no está actualmente a la venta. ¿Y realmente van a desembolsar los legisladores estadounidenses cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes, como mínimo, para comprar la isla más grande del mundo cuando sus electores tienen dificultades para pagar la atención médica, la vivienda y los alimentos?

Algunos estadistas estadounidenses esperan que la fanfarronería de Trump se calme antes de que destruya a Occidente.

“No llevemos esto a un final apocalíptico. Podemos colaborar con los europeos. Lo hemos hecho durante décadas”, apuntó Stavridis, analista sénior de CNN. “Simplemente hay que hacerlo con diplomacia, compromiso militar y economía”.

Pero esa templanza no está de moda en una Casa Blanca que sólo se está volviendo más beligerante después de humillar a Venezuela.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.