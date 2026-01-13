Por qué Powell contraataca a Trump: porque la economía estadounidense está en juego

El acalorado enfrentamiento entre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente Donald Trump ha dejado de…

El acalorado enfrentamiento entre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente Donald Trump ha dejado de lado la tensión. Por extraordinaria que sea una investigación criminal contra un presidente de la Fed en funciones, la reprimenda de Powell a Trump fue, en cierto modo, aún más impactante.

Durante años, Powell ha guardado silencio, incluso mientras Trump lo insultaba con todos de las formas posibles, amenazando repetidamente con despedirlo. Su estrategia ha sido la de mantenerse neutral, afirmando que su único objetivo era la misión políticamente independiente de la Fed: mantener el máximo empleo y una inflación baja. Todo lo demás era una distracción, sostenía Powell.

Trump obligó a Powell a actuar después de que el Departamento de Justicia le entregara citaciones. Pero en su notable desafío, Powell no se centró en sus propias acciones, sino en defender a la Reserva Federal del ataque del Gobierno de Trump a su independencia y, en general, a la economía estadounidense.

En su sorprendente video de dos minutos del domingo por la noche, Powell caracterizó el posible procesamiento de la administración Trump como una amenaza contra los medios de vida del estadounidense para servir a los caprichos del presidente.

“La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, declaró Powell. “Se trata de si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés con base en la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria se verá dirigida por la presión política o la intimidación”.

El hecho de que Powell se haya pronunciado enérgicamente contra el Gobierno de Trump esta semana por primera vez es aún más notable porque Powell ha valorado y promovido durante mucho tiempo la independencia de la Fed, que considera equivalente a su misión de ayudar a los hogares estadounidenses a vivir mejor.

Le permite a la Reserva Federal cumplir con su misión principal: generar abundantes puestos de trabajo y mantener los precios bajo control, incluso cuando actúa con imprudencia política.

Economistas, académicos y exfuncionarios de la Reserva Federal coinciden ampliamente en que salvaguardar la independencia de la Reserva Federal es necesario para la solidez de la economía estadounidense. Garantiza que los responsables políticos puedan tomar decisiones difíciles sobre las tasas de interés basadas en la realidad económica y no en los caprichos de quien controle la Casa Blanca.

Por ejemplo, un presidente puede querer tasas más bajas para hacer crecer la economía y elevar los precios de las acciones, pero esa política podría perjudicar a los estadounidenses al hacer que los precios se descontrolen.

Powell ha sido un ferviente defensor de la capacidad de la Fed de fijar las tasas de interés al margen de la política durante la incansable campaña de presión de Trump durante el año pasado.

Por ejemplo, durante una conferencia de prensa en julio, le preguntaron a Powell sobre los ataques de Trump contra él y la Fed. Powell no intervino, pero ofreció una larga defensa de la independencia de la institución.

“Diré simplemente que creo que tener un banco central independiente ha sido un acuerdo institucional que ha beneficiado a la gente. Y mientras la siga sirviendo, debe continuar y ser respetado. Si no lo hiciera, no sería algo que debiéramos defender automáticamente”, dijo Powell. “Pero lo que nos brinda a nosotros y a otros bancos centrales es la capacidad de tomar decisiones muy complejas, centrándose en los datos, la evolución de las perspectivas, el equilibrio de riesgos y todo lo que hablamos, y no en factores políticos”.

Trump señaló que la Fed no está sola: los gobiernos de las economías avanzadas de todo el mundo han puesto distancia entre los responsables de las políticas monetarias y los políticos.

“Si no existiera eso, sería una gran tentación, por supuesto, usar las tasas de interés para influir en las elecciones, por ejemplo”, añadió Powell. “Y eso es algo que no queremos hacer”.

Anteriormente, lo más cerca que Powell había estado de criticar a Trump fue en noviembre de 2024, cuando le preguntaron si dejaría su cargo antes de tiempo si Trump lo exigía.

“No”, dijo Powell en una conferencia de prensa.

Cuando se le pidió más detalles, Powell dijo: “No está permitido por la ley”.

¿Por qué este cambio de postura? Porque Powell consideraba el posible procesamiento como una amenaza existencial que podría politizar para siempre a la Reserva Federal, socavar su credibilidad y perturbar los mercados globales y la economía.

“No se puede interferir con la independencia de la Reserva Federal. Y este es un intento audaz de hacerlo”, declaró a CNN el expresidente de la Reserva Federal de Dallas, Richard Fisher. “No sé qué pretende el presidente aparte de ser vengativo”.

Entre los muchos problemas con las exigencias de Trump para que la Fed baje los tipos de interés está la percepción de interferencia política cuando la Fed toma esa medida. En la segunda mitad del año pasado, la Fed bajó los tipos de interés tres veces consecutivas, aunque Trump ha pedido más. Trump ha afirmado que Estados Unidos debería tener unos tipos de interés entre los más bajos del mundo y que él debería tener voz y voto en las decisiones sobre los tipos de interés.

Para evitar la percepción de influencia, algunos observadores de la Fed creen que el banco central podría posponer los recortes de tasas durante más tiempo. En otras palabras, despojar a la Fed de su independencia podría ser contraproducente para Trump, al reducir la probabilidad de nuevos recortes de tasas e incluso animar a Powell a permanecer en la junta directiva de la Fed después de que su mandato como presidente finalice el 15 de mayo. Cumple un mandato concurrente en la junta hasta 2028.

“Creo que realmente quiero ceder este puesto a quien me reemplace, con la economía en plena forma. Eso es lo que quiero hacer”, declaró Powell en diciembre, tras el último recorte de tipos de la Fed, en respuesta a una pregunta de Matt Egan, de CNN, sobre cuál espera Powell de su legado como presidente.

La administración Trump también tiene un caso difícil que probar contra Powell.

Los inversores y economistas quedaron desconcertados por la última salva en la pelea Trump-Powell, considerando que el mandato de Powell como presidente termina en solo cuatro meses.

La investigación federal tampoco le sienta bien a un número creciente de republicanos en el Congreso, como los senadores Thom Tillis de Carolina del Norte y Lisa Murkowski de Alaska, junto con el representante French Hill de Arkansas. “Quienes responden públicamente a una investigación, abierta y firmemente, como Powell, suelen estar al mando”, declaró a CNN Evan Gotlob, exfiscal federal.

Los aliados de Trump han acusado a Powell de gestionar mal la renovación del banco central, que se volvió más costosa en los últimos años, y de mentir bajo juramento cuando describió algunas de las mejoras a los senadores en junio de 2025. Peter Navarro, asesor principal del presidente, dijo a Fox Business el lunes: “Sabemos que hizo declaraciones falsas”.

“La única pregunta es si era consciente y lo hizo con malicia”, dijo.

La Reserva Federal ha sido transparente sobre los sobrecostos de la renovación y su colaboración con otras agencias, incluso publicando una sección de preguntas frecuentes en su sitio web con todos esos detalles. El verano pasado, la Reserva Federal también ofreció una visita guiada de la renovación a varios periodistas.

“Mentirle al Congreso es difícil de probar”, dijo el exfiscal federal Gotlob. “Powell definitivamente está en mejor posición que el Departamento de Justicia”.

