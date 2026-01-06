¿Por qué EE.UU. atacó Venezuela y capturó a Maduro? Esto es lo que pasó

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la madrugada del sábado que Estados Unidos llevó a cabo un “ataque a…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la madrugada del sábado que Estados Unidos llevó a cabo un “ataque a gran escala contra Venezuela” y que el ahora presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa habían sido capturados, un acontecimiento impactante que sumió al país en la incertidumbre tras semanas de creciente tensión.

Dos días después de que Donald Trump dijera en una conferencia de prensa que EE.UU. administraría Venezuela, quien era la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, juró formalmente como presidenta encargada de Venezuela.

“Ahora vamos a administrar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente”, había dicho Trump el sábado en un mensaje en vivo desde su club Mar-a-Lago, en Florida.

Este lunes tuvo lugar la primera audiencia en una corte federal estadounidense, en Nueva York, en el caso contra Maduro y su esposa, Cilia Flores. Tanto Maduro como su esposa se declararon inocentes de los cargos de tráfico de drogas y de posesión armas presentados en su contra y optaron, por el momento, por no impugnar su detención.

Esto es lo que sabemos:

Durante la madrugada del sábado, un equipo de CNN presenció varias explosiones y escuchó el sonido de aeronaves en Caracas, la capital venezolana, e informó que algunas zonas de la ciudad se encontraban sin electricidad.

Videos verificados por CNN mostraron helicópteros sobrevolando Caracas, con columnas de humo elevándose hacia el cielo nocturno.

La primera explosión presenciada por el equipo de CNN se registró aproximadamente a la 1:50 a. m. hora local (12:50 a. m., hora de Miami).

Varias zonas de la ciudad quedaron sin electricidad, y los periodistas de CNN en la capital escucharon el sonido de aviones tras las explosiones.

Poco tiempo después de que se escucharan las explosiones, Donald Trump confirmó en la red social Truth Social que Maduro y su esposa habían sido sacados por la fuerza de su dormitorio por personal estadounidense durante el operativo militar que condujo a su captura. La pareja fue detenida en plena noche mientras dormía, según las fuentes. Maduro fue rápidamente arrastrado cuando intentaba huir a su habitación segura reforzada con acero.

Ya en Nueva York, Maduro fue recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, una prisión federal conocida por ser una de las más infames de Estados Unidos.

El mismo sábado del ataque, Donald Trump brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que, tras la operación militar, Estados Unidos administraría Venezuela. “Administraremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, declaró durante una conferencia de prensa desde su club Mar-a-Lago, en Florida.

“No queremos tener que ver con la llegada de alguien más al poder y que se repita la misma situación que hemos vivido durante los últimos años. Así que vamos a administrar el país”, agregó. Trump no especificó cuánto tiempo anticipaba que tomaría dicha transición de poder.

En ese mismo discurso, el presidente adelantó que fomentaría la instalación e inversión de empresas estadounidenses petroleras en Venezuela. “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera”, declaró.

El jefe de la Casa Blanca confirmó también que planea tomar el control de las enormes reservas de petróleo del país sudamericano, su principal riqueza natural, y consideró que el negocio petrolero en Venezuela ha sido un “fracaso total” durante mucho tiempo, con énfasis en los bajos niveles de extracción.

Este lunes, Maduro y su esposa comparecieron por primera vez ante un juzgado en Nueva York, donde se enfrentan a los cargos de tráfico de drogas y posesión de armas. Ambos se declararon inocentes de las acusaciones. “Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí”, dijo Maduro cuando se le preguntó por segunda vez cuál era su declaración. “Soy un hombre decente”.

La histórica aparición en la corte de Maduro y Flores marca el inicio de lo que podría ser un largo proceso judicial, ya que probablemente lucharán contra la legitimidad de su captura militar.

Mientras tanto en Venezuela, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez juró formalmente el lunes como presidenta encargada del país. Según lo que indica la Constitución venezolana, frente a la ausencia absoluta del presidente, ella debería tomar el poder y convocar a elecciones dentro de los próximos 30 días.

Sin embargo, el futuro del mando de Venezuela todavía es muy incierto. Por un lado, Trump dijo que EE.UU. administraría el país. Un día después, Rodríguez juró como presidenta encargada. En paralelo, el líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, hizo un llamado a la serenidad “como presidente de los venezolanos” e instó a las Fuerzas Armadas de Venezuela a “hacer cumplir” la victoria electoral que, según alegan él y su movimiento político, obtuvo en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

En esta misma línea, la líder opositora y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo que quiere volver a Venezuela y González Urrutia debe asumir como “legítimo presidente” del país.

Durante la madrugada del martes, se observaron disparos y fuego antiaéreo sobre Caracas, cerca del Palacio de Miraflores. Videos geolocalizados por CNN muestran lo que parecen ser luces de drones y fuego antiaéreo sobre el cielo nocturno, mientras los disparos se escuchan resonando por las calles. CNN se ha puesto en contacto con las autoridades venezolanas para obtener más información y espera su respuesta.

Además, las tensiones parecen estar aumentando aún más luego de que grupos defensores de los derechos humanos informaran de la presencia de controles y la represión de los medios de comunicación mientras las fuerzas de seguridad patrullan las calles.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, publicó dos videos en Instagram en los que se ve a las fuerzas de seguridad en la capital, Caracas.

En uno de los videos se oye a un grupo de hombres armados gritar: “¡Leales siempre, traidores nunca!”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la represión contra los periodistas, y Edmundo González reiteró sus llamados para que se libere a los presos políticos.

En un mensaje de video desde el exilio, González afirmó que la captura de Maduro era “un paso necesario, pero no es suficiente” para lograr una transición democrática.

El lunes, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela informó que a los presos políticos se les ha suspendido el derecho a recibir visitas y se les impide comunicarse con el mundo exterior.

El Comité añadió que se han instalado puestos de control en ciudades de todo el país, donde se registra y detiene a personas por poseer “material digital” relacionado con la acción militar estadounidense.

El Gobierno venezolano publicó el lunes un decreto del Estado de Conmoción Exterior, que otorga amplios poderes a la presidencia y ordena a las fuerzas de seguridad capturar a “cualquier persona involucrada en la promoción o el apoyo” del ataque estadounidense contra el país sudamericano.

El Gobierno de Trump lleva años afirmando que Maduro era un criminal y ha buscado procesarlo a través del sistema judicial estadounidense.

En 2020, durante el primer mandato de Trump, Maduro fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados.

El Gobierno de Trump ofreció una recompensa de US$ 15 millones por el arresto de Maduro. Esta recompensa se incrementó a US$ 25 millones, en los últimos días del gobierno de Biden, a principios de enero de 2025, y se incrementó de nuevo a US$ 50 millones, en agosto de 2025, después de que Trump asumiera un segundo mandato y designara al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. El Gobierno ha afirmado que Maduro es el líder de ese grupo, al que describe como una organización criminal.

El senador republicano de Utah, Mike Lee, declaró que el secretario de Estado, Marco Rubio, le informó que Maduro fue arrestado para ser juzgado en Estados Unidos.

“Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos, y que la acción cinética que vimos esta noche se desplegó para proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto”, publicó Lee, en X, la madrugada del sábado.

En las últimas semanas, Trump había advertido repetidamente que Estados Unidos se preparaba para tomar nuevas medidas contra presuntas redes de narcotráfico en Venezuela y que los ataques terrestres comenzarían “pronto”.

La campaña de presión de Trump contra Maduro incluyó ataques que han destruido más de 30 embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, en lo que Estados Unidos ha descrito como una campaña antinarcóticos. El mes pasado, Trump ordenó el bloqueo de los petroleros sancionados que entraban y salían de Venezuela.

La CIA llevó a cabo un ataque con drones en diciembre contra una instalación portuaria en la costa venezolana, según informó CNN el mes pasado, citando fuentes, lo que marcaba el primer ataque estadounidense conocido contra un objetivo dentro de ese país.

A raíz de la incursión estadounidense, Trump ha aprovechado para amenazar a otros países. En el caso de Colombia, dijo sobre el presidente, Gustavo Petro: “Me apego a mi primera declaración: está produciendo cocaína y la está mandando a Estados Unidos. Entonces será mejor que se cuide el trasero”.

Aunque la rivalidad entre Petro y Trump ya lleva un tiempo, recientemente se intensificó tras un cruce de mensajes provocadores.

El lunes, Trump añadió que “le suena bien” una operación militar en Colombia. “Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles”, manifestó Trump a los periodistas que le preguntaron sobre Petro.

Frente a las declaraciones de Trump, el mandatario colombiano contestó: “Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas. Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desataran al jaguar popular”.

Cuba también cayó en la bolsa de los advertidos. Trump dijo el domingo que una intervención militar en Cuba, un aliado clave de Venezuela, no era necesaria porque el país estaba “listo para caer”.

“No sé si van a resistir, pero Cuba ahora no tiene ingresos”, añadió. “Todos sus ingresos venían de Venezuela, del petróleo venezolano”.

En una protesta frente a la embajada de EE.UU. en La Habana, el desafiante presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, había prometido no dejar que la alianza Cuba-Venezuela caiga sin luchar.

“Por Venezuela, por supuesto por Cuba, estamos dispuestos a dar incluso la vida, pero a un alto costo”, proclamó Díaz-Canel.

Por otra parte, Groenlandia es uno de los territorios en los que Trump viene poniendo el ojo. Este lunes, el presidente declaró que Estados Unidos necesita la enorme isla del Atlántico Norte de Groenlandia “desde el punto de vista de la seguridad nacional”.

“Necesitamos Groenlandia… Es muy estratégica en este momento. Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One. “Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo”.

En respuesta, el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, dijo que “la retórica actual y reiterada que proviene de Estados Unidos es totalmente inaceptable. Cuando el presidente de Estados Unidos habla de ‘necesitar Groenlandia’ y nos vincula con Venezuela y con una intervención militar, no solo es incorrecto: es una falta de respeto”.

Más allá de las amenazas, muchos líderes mundiales han expresado su preocupación ante la operación estadounidense.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que “quiere esclarecer los hechos” y hablar con Trump sobre la operación militar en Venezuela, según la agencia de noticias británica PA Media.

“Siempre digo y creo que todos debemos respetar el derecho internacional”, declaró Starmer, añadiendo que Gran Bretaña “no tuvo ninguna participación” en el ataque a Caracas, según informó PA Media.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró en una publicación en X que la Comisión “apoya al pueblo de Venezuela y apoya una transición pacífica y democrática. Cualquier solución debe respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.

Mientras tanto, Rusia e Irán, aliados de Venezuela, condenaron el ataque estadounidense.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso denunció lo que calificó como un “acto de agresión armada contra Venezuela” por parte de Estados Unidos, calificando de “insostenible” cualquier “excusa” presentada para justificar tales acciones.

“Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro apoyo a la acción del liderazgo bolivariano dirigida a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. “Se debe garantizar a Venezuela el derecho a determinar su propio destino sin ninguna interferencia destructiva, y mucho menos militar, externa”.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó que el ataque viola la soberanía e integridad territorial de Venezuela, así como la Carta de la ONU, según informó el medio estatal iraní Press TV.

