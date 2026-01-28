Por poco deja que un desconocido saliera de su vida para siempre. Entonces intervino un guardaespaldas real

Fueron los Beefeaters quienes la impulsaron a hacerlo. Carrin Schottler intentaba concentrarse en los siglos de historia británica en la…

Fueron los Beefeaters quienes la impulsaron a hacerlo.

Carrin Schottler intentaba concentrarse en los siglos de historia británica en la Torre de Londres. Imponentes torres de piedra blanca. Armaduras impresionantes. Cuervos dando vueltas alrededor de las torretas.

Estaba en un grupo turístico con una docena de personas. El guía hablaba, pero Carrin no lograba concentrarse: había un chico en el grupo del que no podía apartar la vista.

“Vi a este hombre realmente muy guapo. Mi corazón dio un vuelco…” cuenta Carrin a CNN Travel.

Desde que se fijó en él, Carrin no podía dejar de mirarlo de reojo. Seguía sonriéndole al desconocido. No podía evitarlo.

Cada vez que lo miraba, notaba algo nuevo. Observó su ropa: camisa blanca, blazer grande y pantalones de vestir.

“No puede ser estadounidense”, pensó Carrin, evaluando el atuendo. Incluso en la Nueva York natal de Carrin, los chicos de veintitantos no se vestían así.

Carrin había viajado desde Estados Unidos para un semestre de estudios de intercambio en Londres. Era septiembre de 1994. 30 de septiembre de 1994, para ser precisa.

“Aquel día, estaba con una amiga, y o íbamos a ver Harrods por primera vez, o íbamos a hacer una visita guiada a la Torre de Londres por primera vez”, recuerda Carrin.

La Torre de Londres ganó. Las dos amigas estaban intrigadas por la historia. Esta fortaleza de piedra ha estado en el mismo lugar a orillas del río de Londres desde 1066 y ha sido testigo de siglos de acontecimientos tumultuosos dentro de sus muros.

Aquel día de 1994, Carrin deambuló por los edificios de piedra y los patios históricos adoquinados, escuchando sobre reyes y reinas, disturbios y ejecuciones, sin asimilar nada en absoluto. En cambio, solo buscaba oportunidades para cruzar miradas con el hombre del blazer.

Finalmente, Carrin se encontró de pie junto a él. Lo miró, sonriendo. Él le devolvió la sonrisa.

“Y entonces empezamos a hablar”, recuerda. “Preguntamos de dónde éramos y comenzamos a charlar sobre nuestras vidas”.

El desconocido del blazer se presentó como Paul Thal, un estudiante de intercambio de 23 años de Suecia. Estudiaba en una universidad en Manchester, en el norte de Inglaterra, y había bajado a Londres para un fin de semana de turismo.

Paul se fijó en Carrin al principio del recorrido por la Torre de Londres.

“Vi a Carrin, la observé un poco”, cuenta a CNN Travel. “Y luego empezamos a hablar, y pensé que era muy agradable. A partir de ahí, todo fue creciendo”.

Mientras Carrin y Paul conversaban, la amiga de Carrin, Heather, seguía cruzando miradas con Carrin y levantando una ceja de manera sugerente. La química y la conexión eran evidentes.

Heather también le dio a Paul un enérgico gesto de aliento en un par de ocasiones, tratando de que todo avanzara. Mientras tanto, Paul era consciente de que quería “estar cerca, pero no demasiado cerca de forma rara” e intentaba encontrar ese equilibrio. No quería confundir la cortesía amistosa con interés. Heather se dio cuenta de que la potencial pareja necesitaba un poco de ánimo.

“A ella no le costaba nada darse la vuelta y sonreírle a Paul, y hacerlo obvio”, recuerda Carrin, riendo.

Y resultó que la conexión entre Carrin y Paul no solo era evidente para Heather.

La Torre de Londres es la base de unos 35 Yeoman Warders en servicio, guardaespaldas reales conocidos como “Beefeaters” (comedores de carne, en español), quienes actúan como guardianes ceremoniales del lugar. Vestidos de rojo y azul con sombreros tradicionales, son figuras llamativas. El nombre “Beefeater” proviene de la ración diaria de carne que solían recibir en el pasado.

Para los turistas de la Torre de Londres, una foto con un sonriente Beefeater es un recuerdo imprescindible. Y Carrin y Paul no fueron la excepción. Hacia el final del recorrido, ambos posaron por turnos entre dos Yeoman Warders y se tomaron la foto de rigor.

Mientras Carrin y Paul se pasaban las cámaras de rollo entre sí, los Beefeaters se unieron a sus risas.

“Podían notar que había una pequeña conexión”, recuerda Carrin. “Uno de los Beefeaters me dijo: ‘Oh, qué hombre tan bien vestido. Se ve muy elegante. Qué hombre tan guapo’.”

Mientras tanto, cuando fue el turno de Paul de posar entre los dos Yeoman Warders, los guardias se encargaron de resaltar “toda esta conexión con Carrin”, recuerda Paul.

El mayor de los dos hombres, “un tipo con barba blanca… fue el instigador”, añade Paul. “Él fue quien nos emparejaba”.

“Los Beefeaters actuaron como casamenteros”, coincide Carrin.

Animada por su apoyo, mientras la visita llegaba a su fin, Carrin decidió ser valiente.

“Es uno de esos momentos en los que tienes que hacer algo”, dice ella. “Porque los dos no nos movíamos… Así que yo di el primer paso”.

Carrin llevaba un mes más o menos en Londres en ese momento. Mientras tanto, sabía que Paul solo estaba de visita por el fin de semana.

“Así que le dije, ‘Si quieres salir, puedo mostrarte un poco Londres’.”

Invitar a Paul a salir fue algo más que un poco intimidante para Carrin, que tenía 20 años. Pero no quería que la conexión se desvaneciera sin ser explorada.

“Así que fui una mujer independiente y lo invité a salir”, dice ella. “Realmente era muy inusual para mí hacer algo así. Siempre he sido una persona muy estudiosa, tímida… Hacer algo así realmente no era propio de mí”.

“Pero por alguna razón, simplemente pensé, ‘No puedo dejar que esta oportunidad se escape. Tengo que hacer algo.’ Algo dentro de mí me lo dijo, lo que probablemente fue la mejor decisión que he tomado en mi vida”.

Y apenas terminó de decirlo cuando Paul aceptó con entusiasmo. Los dos caminaron, junto con Heather, por el Puente de la Torre. Heather les tomó una foto a los dos en el puente.

Carrin salió de la Torre de Londres sabiendo casi nada sobre el famoso lugar. Más de treinta años después, dice que realmente no “recuerda nada sobre la Torre de Londres”.

Excepto, por supuesto, haber conocido a Paul y el ánimo de los Beefeaters.

“Recuerdo partes del tour, recuerdo a los Beefeaters y las cosas un poco espeluznantes que pasaron allí”, dice Paul, haciendo referencia a la sangrienta historia de la Torre de Londres.

“Pero había mucho… ¿cómo decirlo?… emociones en el aire. Y uno estaba más ocupado con eso que con toda la importancia histórica de los diferentes edificios”.

Carrin y Paul quedaron en verse esa noche en Piccadilly Circus. Carrin lo esperó debajo de las pantallas iluminadas de anuncios. Turistas y viajeros pasaban a su lado, rodeando la Fuente Memorial Shaftesbury, que a menudo se interpreta como una representación de Eros, el dios griego del amor.

Cuando Carrin vio a Paul caminando hacia ella, sintió que regresaba con fuerza la oleada de emociones de antes. Él seguía vistiendo su blazer y camisa. Mientras tanto, ella se había cambiado de su atuendo “típicamente americano” del Puente de la Torre, “jeans y una camisa normal”, a su conjunto favorito.

“Llevaba una falda corta muy bonita y un top lindo”, recuerda. “En los 90, los tacones de bloque estaban de moda. Así que me puse estos tacones de bloque marrones que había comprado en Londres, porque todas las mujeres los usaban allí. Pensé que me veía maravillosa”.

Paul también pensó que se veía maravillosa. Se abrazaron al saludarse, sonriendo el uno al otro. Paul le dio a Carrin un ramo de flores.

“Fuimos a un café”, recuerda Carrin. “Y Paul, no sé si estaba nervioso, pero tomó cinco tazas de café… Yo también estaba muy nerviosa”.

Pero para la quinta taza, los nervios se habían desvanecido. Y su camaradería y conexión de la Torre de Londres seguía intacta. Si acaso, era aún más fuerte.

“Simplemente conectamos, y la conversación no paraba. Nos quedamos despiertos casi toda la noche recorriendo Londres y vimos todos los lugares turísticos”, dice Carrin. “Nos dimos nuestro primer beso justo cerca del Palacio de Buckingham…”

“…St James’s Park”, interviene Paul.

“St James’s, sí”, dice Carrin.

En las primeras horas de la mañana, Paul acompañó a Carrin a su dormitorio universitario, cerca de Regent’s Park.

“Tienen un jardín de rosas justo allí, este hermoso jardín de rosas”, dice Carrin. “Él me dejó esa noche en mi universidad, y dijo: ‘Adiós’.”

Carrin siempre asocia ese momento, esa noche, con el aroma de hermosas rosas. Cada vez que ve rosas, piensa en enamorarse de Paul.

“Simplemente me transporta a ese momento, justo allí, en Regent’s Park. Muy bonito. Un lugar hermoso”.

Los dos prometieron volver a verse varias horas después. Pasaron todo el sábado juntos, y todo el domingo, antes de que Paul tuviera que tomar su tren de regreso a Manchester.

En la estación de Euston, Paul y Carrin prometieron que se verían cada fin de semana, ya sea en Manchester, Londres o en algún otro lugar nuevo para ambos. Intercambiaron direcciones, jurando escribirse entre visitas.

Carrin regresó a su dormitorio aturdida.

“Llamé a mi madre y a mi padre ese lunes”, recuerda Carrin.

Su madre se dio cuenta de inmediato de que algo pasaba.

“Le dije, ‘Tuve el fin de semana más maravilloso’. Y ella dice, ‘¿A quién conociste?’… Y yo dije, ‘Conocí a un hombre de Suecia.’ (…) Mis padres estaban como ‘Vaya, ¿qué pasó?’”

A partir de ahí, Carrin y Paul cumplieron su palabra. Ese otoño, se vieron todos los fines de semana.

“Ibamos y veníamos los fines de semana, e hicimos viajes juntos a diferentes lugares del Reino Unido”, dice Paul.

Él recuerda un viaje favorito a Edimburgo, Escocia, donde ambos subieron a Arthur’s Seat, el volcán extinto que domina la ciudad, para admirar la vista y disfrutar de un picnic. Se rieron juntos todo el camino.

“Conoces a alguien afín en temperamento, y no tienes que fingir”, dice Paul. “Podías hablar libremente. No era un cortejo en el que tuvieras que poner algún tipo de apariencia. Simplemente se sentía natural, si lo puedo decir así, desde el principio. Y luego, ambos estábamos en un lugar que ninguno realmente conocía, y era divertido explorar juntos”.

En noviembre de 1994, Carrin se sintió “nostálgica porque extrañaba el Día de Acción de Gracias” estadounidense. Así que Paul se encargó de buscar un pavo y preparar una cena de Acción de Gracias para Carrin en su pequeño dormitorio en Salford, Manchester.

Su habitación estaba dentro de una antigua casa, que compartía con varios otros chicos.

“El pavo tiene que estar en el horno durante horas y horas. Así que lo puse allí, y les dije a los chicos, ‘Tengo que ir a recoger a Carrin a la estación de tren. En una hora, ¿pueden sacar el pavo?’ Ellos dijeron, ‘Sí, claro, lo haremos…’ No lo hicieron. Así que el pavo quedó encogido, seco. Tuvimos una cena de Acción de Gracias en ese pequeño dormitorio, pusimos un pequeño mantel en el suelo y nos sentamos allí a comer ese pavo muy seco”.

“Me pareció maravilloso”, dice Carrin. Le conmovió que Paul hiciera todo ese esfuerzo por ella.

Pero, diciembre se acercaba y el regreso de Carrin a Estados Unidos era inminente. Mientras tanto, Paul se quedaría en el Reino Unido varios meses más.

Antes de que Carrin regresara a Nueva York, Paul la invitó a ir con él a Suecia. La pareja viajó en barco desde el este de Inglaterra hasta la segunda ciudad más grande de Suecia, Gotemburgo.

“Fui a conocer a su familia y a ver de dónde era Paul. Tomamos el ferry desde Harwich hasta Gotemburgo —porque de ahí es Paul, Gotemburgo y pude conocer a su familia”.

“Y a pesar de eso, ella se quedó conmigo”, dice Paul.

Carrin resta importancia a la broma. Le encantó la familia de Paul de inmediato. De inmediato conectó con su madre, y le gustó ver a Paul interactuar con sus seres queridos.

“Me pongo un poco emotiva”, dice, recordando esa visita. “Creo que el momento en que supe que quería casarme con él fue cuando vi lo amable que era con su abuela. Conocimos a su abuela y la llevamos para Navidad… él fue tan gentil, la cuidó tan bien. Y dije, ‘Ese es el hombre con el que quiero casarme’.”

La visita a Suecia fortaleció su relación, pero ahora Carrin y Paul estaban en una encrucijada. Ella regresaba a Estados Unidos para continuar sus estudios allí. Carrin planeaba convertirse en doctora, y su formación en la facultad de medicina era larga y agitada. Mientras tanto, Paul estaba atado a la universidad en el Reino Unido y Suecia.

“Fue un poco aterrador”, dice Paul. “Realmente no sabíamos qué iba a pasar”.

“Aún recuerdo cuando el avión despegó de Gotemburgo, y Paul se quedó afuera mirando”, dice Carrin. “Vi su abrigo rojo, y vi a Paul mientras despegaba… su abrigo rojo… y pensé, ‘No sé qué va a pasar con nosotros’.”

“No había un gran plan para el futuro”, dice Paul. “Era solo una especie de esperanza”.

De vuelta en casa en Nueva York, Carrin recuerda “llorar y llorar y llorar”.

“No sé si alguna vez volveremos a vernos”, recuerda haber pensado.

Pero unos meses después, en abril de 1995, Paul visitó a Carrin en Estados Unidos y conoció a su familia. Luego, ese verano, durante sus vacaciones universitarias, Carrin pasó un mes con Paul en Suecia. Este patrón de viaje continuó durante algún tiempo.

“Entre diciembre del 94 y octubre del 96 íbamos y veníamos tan a menudo como podíamos pagarlo”, dice Paul.

Entre visitas, la pareja se mantenía en contacto a través del Atlántico. Era una época anterior a los teléfonos inteligentes, y Carrin y Paul tuvieron que ingeniárselas. Así que se enviaban casetes el uno al otro, grabando sus pensamientos, sentimientos y contando sus días.

“Las cuentas telefónicas eran carísimas”, dice Carrin. “Así que usábamos estas pequeñas grabadoras con cintas diminutas, y nos grabábamos y hablábamos el uno con el otro, y luego enviábamos esas cintas al extranjero”.

En el verano de 1996, la pareja viajó junta a Noruega, caminando de la mano por el espectacular paisaje.

“Estábamos junto a —no sé si era un glaciar— estaba cubierto de nieve. Y fue entonces, en Noruega, justo al lado de una cascada…” empieza Paul.

“… Fue cuando decidimos que queríamos casarnos”, continúa Carrin. “Y en la tradición sueca, ambos reciben anillos. Así que decidimos que queríamos intercambiar anillos. Y luego les anunciamos a nuestras familias que queríamos casarnos”.

Durante ese tiempo, comenzó a formarse una especie de plan: Paul intentaría conseguir un trabajo en Estados Unidos. Aunque a Carrin le encantaba Suecia, sus estudios de medicina la ataban a su país natal, mientras que las ambiciones de Paul en informática eran más flexibles.

Este plan, finalmente, se concretó.

“En octubre del 96 me mudé a Estados Unidos. Me transfirieron con una empresa”, dice Paul. “Acababa de graduarme, conseguí un trabajo y logré convencerlos de que me enviaran a Nueva York”.

Paul empezó a trabajar en la ciudad de Nueva York. Y dos años después, en julio de 1998, Carrin y Paul se casaron en la ciudad natal de Carrin en el norte del estado de Nueva York. Carrin incorporó el apellido de Paul al suyo, convirtiéndose en Carrin Schottler-Thal.

La familia de Paul viajó para la celebración, al igual que muchos viejos amigos de sus días en el servicio militar.

“Mis amigas estadounidenses vieron a estos hombres apuestos, y estaban encantadas”, ríe Carrin. “Todos estos hombres suecos agradables y encantadores les pidieron bailar, lo cual fue muy bonito. Así que fue una fiesta muy divertida, y la pasamos genial”.

La banda sonora fue una mezcla de clásicos de bodas estadounidenses, pop sueco y canciones británicas.

Y al elegir las flores, Carrin pensó en la primera noche con Paul, en el momento en que se despidieron en Regent’s Park, entre las rosas.

“Así que tuve un ramo lleno de rosas amarillas, porque recuerdo esas hermosas rosas amarillas de Regent’s Park”, dice.

Hubo varios otros guiños al encuentro de Carrin y Paul en Londres. Las mesas, por ejemplo, no estaban numeradas. En su lugar, cada una llevaba el nombre de diferentes destinos en el Reino Unido donde Carrin y Paul habían viajado durante sus primeros tres meses juntos.

“Mi hermana Tammy dio un discurso y habló de cómo nos conocimos”, añade Carrin.

“Heather, la chica que estuvo allí en el tour, también vino a la boda. Fue realmente, realmente genial tener a todos allí”.

Después de la boda, Carrin y Paul se establecieron en Albany, en el norte del estado de Nueva York. Paul viajaba diariamente a la ciudad de Nueva York.

Este período de sus vidas fue feliz, pero agitado. Finalmente estaban en el mismo lugar, pero el trabajo de Paul implicaba muchos viajes, mientras que Carrin estaba ocupada entrenándose para ser doctora.

Cuando la empresa de consultoría informática de Paul quebró —una consecuencia del colapso de la burbuja puntocom a finales de los años 90—, pareció una oportunidad para hacer algo diferente. Paul decidió obtener otro máster.

Luego, en septiembre de 2001, Paul cumplió 30 años y la pareja viajó a San Francisco para celebrar este nuevo capítulo de sus vidas.

“Estábamos en San Francisco durante el 11 de septiembre”, dice Carrin. “Algunos de sus colegas de su antiguo trabajo se perdieron durante ese tiempo, en el World Trade Center. Así que fue un momento realmente difícil para nosotros”.

En los meses siguientes, de luto y en estado de shock, Paul y Carrin decidieron, juntos, que Paul no volvería a trabajar en la ciudad después de graduarse. Tampoco querían que el futuro trabajo de Paul implicara el mismo grado de viajes. Querían que su vida, trabajo y familia estuvieran en Albany.

“Él obtuvo su máster, y ahora ha tenido varios trabajos aquí en Albany, y yo hice mi residencia, y he sido doctora aquí, y Paul ha estado trabajando aquí, y hemos podido permanecer juntos aquí”, dice Carrin.

Hoy en día, Carrin y Paul todavía viven en Albany, ahora con su hijo de 16 años.

Son un trío muy unido.

“Simplemente nos encanta estar juntos. Somos muy, muy cercanos”, dice Paul. “Mi hijo, si estoy teniendo un mal día o algo, él lo sabe antes que yo”.

La familia también ha pasado mucho tiempo en Suecia a lo largo de los años.

“Nuestro hijo ha estado allí muchas, muchas veces”, dice Paul. “Y de alguna manera mezclamos las tradiciones suecas y estadounidenses, las cosas que realmente valoramos de nuestra infancia y las cosas que llevamos con nosotros, directamente desde casa”.

Durante las fiestas, por ejemplo, la familia celebra la Navidad sueca el 24 de diciembre y la Navidad estadounidense el 25.

“Así que nuestro hijo es muy afortunado, porque tiene dos Navidades por el precio de una”, bromea Paul.

El hijo de Carrin y Paul es autista y en la escuela se comunica a través de un iPad usando tanto palabras suecas como inglesas.

“Lo cual es realmente maravilloso”, dice Carrin. “Cuando quiere estar tranquilo, dice la palabra sueca y sus asistentes dicen la palabra sueca para tranquilo: lugna. Él entiende sueco y así tratamos de incorporar eso en su vida también, lo cual es realmente genial”.

Hace algunos años, Carrin y Paul llevaron a su hijo a Londres para recorrer los pasos de sus versiones más jóvenes.

“Fuimos a Piccadilly Circus y almorzamos”, dice Carrin. “Y lo llevamos a caminar por lugares similares a donde dimos ese paseo aquella noche”.

La familia no llegó a la Torre de Londres en esa visita, pero Carrin y Paul esperan regresar algún día. A menudo se preguntan si los Beefeaters que los animaron todavía están allí.

“Pensábamos que eran tan viejos, ¿verdad?” dice Paul.

Pero hoy, cuando hojean las fotos pegadas en un álbum de recortes, la pareja se da cuenta de que los Yeoman Warder que hicieron de casamenteros probablemente no eran tan jóvenes como Paul y Carrin, que tenían veintitantos, pensaban.

Puede que estos guardias todavía vivan en la Torre, y quizás les gustaría saber cómo su intromisión llevó a un amor y una conexión duraderos.

“Ellos cambiaron nuestras vidas”, dice Carrin.

“Fueron parte de eso”, coincide Paul. “Cuando piensas en la vida, diferentes cosas, un comentario aquí y allá puede desencadenar reacciones en cadena.”

Mirando atrás hoy a sus primeros días juntos en Londres, Paul lo llama un “momento especial”.

“Para mí, fue algo mágico”, coincide Carrin. “Un momento mágico. Me encanta que se cuente. Creo que es una historia dulce que es realmente feliz”.

La pareja sigue siendo cercana a Heather, la amiga que vio comenzar su historia de amor.

“Y todavía tenemos, en nuestro ático, todas esas cajas de cintas que enviamos hace tanto tiempo”, dice Carrin.

Ese período de sus vidas estuvo lleno de “mucha incertidumbre, pero aun así fue emocionante”, dice Paul.

“Y había cierto grado de calma alrededor”, añade. “No sé cómo explicarlo emocionalmente. Era cálido, tranquilo… Lo recuerdo como una época muy cálida, tranquila y emocionante. Y simplemente se sentía bien”.

