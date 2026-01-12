Playoffs de la NFL: esto es lo que gana cada jugador en la postemporada

La postemporada de la NFL está en marcha, y con ella, mucho de lo que se mueve alrededor de lo…

La postemporada de la NFL está en marcha, y con ella, mucho de lo que se mueve alrededor de lo que significa llegar, jugar y ganar el partido del año, el Super Bowl LX.

La liga publicó esta semana en su sitio web cuánto serán las ganancias por jugador en bonificaciones otorgadas por la institución, para cada jugador participante de estos playoffs 2026.

Las cifras varían, evidentemente, dependiendo de qué tan lejos pueda llegar el equipo en la ronda de eliminación directa.

Los jugadores del equipo que llegue a la ronda de comodines recibirán como pago, por parte de la NFL, un total de US$ 58.500, si el equipo es campeón divisional, como los Patriots o los Rams en esta campaña, y si entró por la vía de los mejores récords, entonces se llevan US$ 53.500.

Pero si el equipo trasciende a la ronda Divisional, ya el premio se mantiene en US$ 58.500, pero si el jugador llega a la ronda de Campeonato, la última antes del Super Bowl, recibirá US$ 81.000.

En el Super Bowl los premios son para los dos finalistas. El jugador del equipo que pierda el partido por el título se llevará US$ 103.000 en esta temporada, mientras que el jugador del equipo que alce el trofeo Vince Lombardi, se llevarán de la NFL un total de US$ 178.000.

Hay que destacar que si un jugador gana en las cuatro rondas de playoff, incluyendo el Super Bowl, se lleva un total acumulado de US$ 357.000, que son adicionales a su contrato de la temporada regular, y que también están fuera de la consideración de sus contratos de patrocinio o premios extra del equipo por lograr el objetivo de ganar el campeonato.

