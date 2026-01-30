Planean protestas en EE.UU. mientras el zar fronterizo de Trump sugiere una posible reducción de agentes en Minnesota

Convocan protestas en todo EE.UU. este viernes contra la ofensiva inmigratoria del presidente Donald Trump, y los organizadores llaman a los manifestantes a boicotear las escuelas, el trabajo y las compras.
Las manifestaciones de este viernes ocurren mientras el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, intenta restablecer el orden en Minneapolis.
Homan declaró este jueves que había ordenado a las autoridades federales de inmigración que trabajaran en un plan de reducción del número de agentes federales en Minnesota.
Las operaciones sobre el terreno serán focalizadas, indicó, añadiendo que “se quedará hasta que el problema desaparezca”.
Si recién te estás poniendo al día, aquí tienes algo más que saber.
- El plan de reducción depende de una mayor cooperación entre los sistemas penitenciarios de los condados y las autoridades de inmigración, afirmó Homan. Durante semanas, funcionarios federales y estatales han intercambiado críticas sobre las órdenes de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) (que permiten a ICE tomar la custodia de inmigrantes encarcelados), ya que ninguna de las partes se pone de acuerdo sobre cuántas de estas personas existen en el sistema, según informó CNN. Cuando se le preguntó a Trump el jueves por la noche si retiraría a los agentes de inmigración de Minnesota, el presidente respondió: “No, no, para nada”.
- Al comentar sobre un video de Alex Pretti en un enfrentamiento con agentes federales 11 días antes de su muerte, Trump dijo que parecía “enloquecido y fuera de control”. En el video, se ve a Pretti gritándoles a los agentes federales y pateando la luz trasera de su vehículo mientras estos se alejan.
- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que utilizó “la mejor información disponible en ese momento” al hacer sus declaraciones iniciales sobre la muerte de Pretti, y declaró a Fox News que su agencia buscaba ser “transparente” con “lo que sabíamos sobre el terreno”. Muchas de las afirmaciones iniciales de Noem sobre la muerte de Pretti fueron contradichas por imágenes de video o no estaban respaldadas por ninguna prueba presentada hasta el momento.
- Un análisis de CNN de las imágenes de la muerte de Pretti muestra a dos agentes rociándole gas pimienta y golpeándolo repetidamente en la cara y la cabeza, para luego sacar sus armas y dispararle, incluso cuando estaba en el suelo y desarmado.
- La administración está considerando nuevas pautas para las fuerzas del orden federales de inmigración en Minnesota, incluidos planes para evitar interactuar con “agitadores” y centrarse únicamente en inmigrantes con condenas o que enfrentan cargos penales, informaron funcionarios a CNN.
