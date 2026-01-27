“Pemex toma sus decisiones”, dice Sheinbaum sobre los envíos de petróleo a Cuba, sin aclarar si estos se mantienen o no

En medio de las presiones de Estados Unidos hacia Cuba, un país cuya demanda energética en buena medida dependía hasta…

En medio de las presiones de Estados Unidos hacia Cuba, un país cuya demanda energética en buena medida dependía hasta este año de los embarques de petróleo de naciones como Venezuela o México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo este martes que estos envíos desde territorio mexicano son “una decisión soberana” a cargo de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque no aclaró si estas exportaciones se mantienen o no.

La mandataria se refirió al tema durante su conferencia de prensa matutina, en la que se le preguntó por un reporte de la agencia Bloomberg según el cual Pemex suspendió la venta de petróleo a Cuba.

Como ha dicho en otras ocasiones, Sheinbaum dijo que México envía petróleo a Cuba “por razones humanitarias” ante el bloqueo económico que Estados Unidos mantiene sobre la isla desde hace décadas.

“Como hemos dicho: es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones”, respondió la presidenta. “Entonces, la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es una decisión soberana. Y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya, en todo caso, del Gobierno de una decisión humanitaria de enviar en determinadas circunstancias”, añadió, sin aclarar el estatus de estos envíos.

CNN solicitó información a la Subdirección de Abasto de Pemex sobre la supuesta cancelación del envío petróleo a Cuba, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

En su cuenta de X, la petrolera únicamente publicó un video que reproduce las declaraciones de Sheinbaum de la mañana de este martes.

La mandataria volvió a referirse al tema en su conferencia matutina de este miércoles, en la que dijo que el martes no habló de si se habían suspendido o no los envíos de petróleo.

“Hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba. Una es a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos con alguna institución del Gobierno cubano. Esa es una vía y ahí, en ese contrato, pues es lo que yo dije: Petróleos Mexicanos determina, de acuerdo con el contrato, cuándo se envía. La otra es la ayuda humanitaria, que también se envía petróleo por ayuda humanitaria, como otras cosas que se envían por ayuda humanitaria”, dijo.

“Entonces, por eso digo que es una decisión soberana de México el enviar ayuda humanitaria y con Pemex en términos del contrato. ¿Cuándo envía? Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido. Esa fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico”, agregó.

Esta no es la primera vez que el Gobierno de Sheinbaum recibe preguntas sobre los envíos de petróleo de México a Cuba, un país que enfrenta presiones por parte de Estados Unidos, más aún después de que Washington realizara el 3 de enero un operativo militar para detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viejo aliado del Gobierno cubano. Esta misma semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Cuba “está a punto de caer”.

La semana pasada, la agencia Reuters reportó que el Gobierno de México estaba considerando detener los envíos de petróleo a Cuba ante crecientes temores sobre que el país pudiera enfrentar represalias de Washington.

Hoy, con el nuevo reporte de Bloomberg, se intensificaron la atención y las dudas sobre si México seguirá o no enviando petróleo a la isla, de la que se ha convertido en uno de sus grandes proveedores, de acuerdo con varios analistas del sector energético consultados por CNN.

Ante las preguntas de la prensa, Sheinbaum hasta ahora no ha dado respuestas claras. Todo esto, en un contexto en el que México busca, al mismo tiempo, mantener una buena relación con su vecino y principal socio comercial y exigir respeto a su soberanía.

