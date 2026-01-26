Otro tiroteo en Minnesota convierte la represión migratoria en un ajuste de cuentas nacional

Otro tiroteo mortal en Minnesota a manos de agentes federales demuestra que la represión de Donald Trump ha ido mucho…

Otro tiroteo mortal en Minnesota a manos de agentes federales demuestra que la represión de Donald Trump ha ido mucho más allá de los inmigrantes indocumentados.

El despliegue de fuerzas federales en Minneapolis está poniendo a prueba entendimientos de larga data sobre los derechos constitucionales y la moderación, humanidad y rendición de cuentas que quienes gobiernan deben a los gobernados en una sociedad democrática.

Al insistir en que los detalles de dos muertes que millones de estadounidenses vieron en videos de teléfonos celulares no ocurrieron, altos funcionarios de la administración están fracturando la realidad e insinuando que su poder descarado puede ejercerse con impunidad.

Y al prejuzgar y distorsionar la tragedia en su desenlace inmediato, los funcionarios han perjudicado una investigación que ellos mismos llevarán a cabo sobre uno de los hechos más graves que pueden ocurrir en una república: que las fuerzas del orden del Gobierno maten a un ciudadano.

Se está gestando un momento de ajuste de cuentas nacional sobre los principios incrustados en los cimientos morales y legales de Estados Unidos, que este año serán ensalzados en las celebraciones del 250 aniversario de la Declaración de Independencia.

El tiroteo de Alex Pretti también tiene implicaciones políticas más prosaicas. Es el último incidente que plantea dudas sobre si Trump, con su aprobación disminuida en la mayoría de los temas, perdió el apoyo público apenas un año después de iniciar su segundo mandato. La respuesta intransigente de la administración es también otra señal de que podría estar dispuesta a desafiar las consecuencias políticas —incluso en un año de elecciones de medio término— en su carrera por cambiar irrevocablemente a Estados Unidos y al mundo.

Todo indicaba el domingo que la Casa Blanca no dará marcha atrás. Pero CNN informó sobre inquietud entre funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional ante el enfoque agresivo y polarizador de la secretaria Kristi Noem. La exgobernadora de Dakota del Sur podría ser vulnerable si Trump decide cambiar de rumbo.

La tragedia del sábado también presentó a los demócratas un nuevo dilema: equilibrar las fuertes demandas de sus bases para intentar frenar el Gobierno autoritario de Trump, teniendo solo un poder limitado en Washington. El partido espera mantener la atención en la mayor debilidad actual del presidente: su negación de una crisis de asequibilidad que afecta a las familias trabajadoras.

En el pasado, los demócratas han tropezado cuando Trump los ha acusado de ser débiles en materia de crimen e inmigración y hostiles a las fuerzas del orden. Pero la presión política es tan intensa que algunos senadores demócratas prometen bloquear un proyecto de ley de financiamiento del DHS, lo que podría provocar un cierre parcial del Gobierno al final de la semana.

La muerte el sábado de Pretti, enfermero de cuidados intensivos y ciudadano estadounidense, apareció rápidamente en millones de teléfonos celulares con detalles horribles y gráficos. Una vez más, a menos de tres semanas del tiroteo mortal de Renee Good, fuerzas federales abatieron a un habitante de Minnesota y profundizaron una crisis política y social nacional.

El segundo mandato de Trump ha sido agotador, ya que la avalancha de acontecimientos y recriminaciones dificulta mantener la perspectiva sobre cualquier hecho aislado. Aunque es difícil evaluar la importancia duradera de los eventos en tiempo real, crece la sensación de que Minnesota podría representar un momento definitorio.

“Lo que estamos viendo en la televisión está generando profundas preocupaciones sobre las tácticas federales y la rendición de cuentas”, dijo el gobernador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt, en “State of the Union” de CNN el domingo. “A los estadounidenses no les gusta lo que están viendo en este momento”.

La administración se queja de que los funcionarios locales demócratas no están cooperando con los 3.000 agentes federales enviados a Minnesota, supuestamente para deportar a migrantes indocumentados con antecedentes penales. Afirma que los manifestantes que documentan la actividad de los agentes los ponen en peligro y violan la ley. Las afirmaciones de los funcionarios de que “agitadores” se han sumado a las protestas también pueden tener algo de cierto.

El domingo, Trump emitió una serie de exigencias a los funcionarios de Minnesota y culpó de las muertes de Pretti y Good no a los agentes federales agresivos, sino a los demócratas. Escribió en Truth Social que el partido estaba “poniendo a criminales inmigrantes ilegales por encima de los ciudadanos que pagan impuestos y cumplen la ley, y han creado circunstancias peligrosas para TODOS los involucrados. Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas”.

Funcionarios de la Casa Blanca dicen correctamente que una de las razones por las que Trump fue reelegido en 2024 fue la desesperación de los estadounidenses ante el fracaso del expresidente Joe Biden para asegurar la frontera sur. Algunos republicanos consideran que la retórica de líderes demócratas como el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, es incendiaria, dirigida a un público progresista y segura de aumentar las tensiones peligrosas.

Pero no hay pruebas de que los votantes hayan apoyado la presencia de grupos de agentes armados y enmascarados patrullando las calles en camionetas SUV, ni de que hayan aceptado escaladas repentinas que han dejado dos ciudadanos muertos. Tampoco parece que crean que el derecho constitucional a protestar deba ser restringido por una administración que parece haber elegido un estado demócrata para una demostración de poder.

Tampoco los estadounidenses han dado su visto bueno a los aparentes nuevos retrocesos en las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros irrazonables, como se indicó en un memorando de Inmigración y Control de Aduanas la semana pasada. Los agentes federales que han negado el acceso de la Policía local a las escenas de los tiroteos y los funcionarios que han bloqueado investigaciones independientes sobre las muertes también están generando dudas sobre las garantías legales frente al poder estatal.

Una pregunta política clave en los próximos días será si incluso aquellos estadounidenses que apoyaron las promesas de mano dura de Trump en seguridad fronteriza rechazarán la imposición de un poder federal implacable en las deportaciones. Es posible que incidentes impactantes como el del sábado —o las desgarradoras fotos de la detención de un niño de cinco años en Minnesota la semana pasada— erosionen aún más su base política.

“El presidente Trump cerró la frontera, prometió sacar a los criminales violentos de nuestro país”, dijo Stitt a Dana Bash de CNN en “State of the Union”.

“Creo que todos están de acuerdo con eso”, continuó Stitt. “Pero ahora los estadounidenses se preguntan: ‘¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál es la solución?’ Creemos en el federalismo y en los derechos de los estados. Y a nadie le gusta que los federales vengan a su estado”.

Este espectro del poder federal descendiendo desde fuera del estado —de una manera que parece antitética al ADN republicano de Estados Unidos— está concentrando la atención de muchos y plantea la posibilidad de que la difícil situación de Minnesota se convierta en una fuerza galvanizadora a nivel nacional.

La sensación de un inminente momento de decisión nacional se vio reforzada por declaraciones escritas detalladas de dos expresidentes demócratas. En un comunicado el domingo, Bill Clinton dijo: “A lo largo de la vida, enfrentamos solo unos pocos momentos en los que la decisión que tomamos y las acciones que emprendemos moldean nuestra historia durante años. Este es uno de ellos”. El 42º presidente agregó: “Depende de todos los que creemos en la promesa de la democracia estadounidense levantarnos, alzar la voz y demostrar que nuestra nación todavía pertenece a Nosotros, el Pueblo”.

Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama escribieron el domingo que la muerte de Pretti es “una tragedia desgarradora. También debe ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, sin importar el partido, de que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más bajo ataque”.

La base de Trump —que se movilizó por su retórica dura sobre inmigración en 2016— argumentaría que la aplicación laxa de la ley fronteriza también infringía esos valores.

Pero la represión se ha convertido en algo más que inmigración. Al igual que las muertes de presuntos narcotraficantes por parte del Pentágono en el Pacífico y el Caribe y el intento de Trump de extorsionar con Groenlandia a Dinamarca, es una manifestación de una Casa Blanca que cada vez más adopta tácticas fuera de la norma y rechaza el debido proceso en aras de demostrar su propio poder.

La reacción de la administración ante la muerte de Pretti recordó la culpabilización de la víctima y las distorsiones tras la muerte de Good. El subsecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, calificó a Pretti de “aspirante a asesino” en X. El funcionario de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino dijo que el fallecido se presentó para “masacrar” a los agentes federales. Y Noem sugirió que los agentes federales dispararon en defensa propia contra Pretti porque temían por sus vidas, ya que él estaba armado.

En un momento político cargado, es objetivamente cierto que estas descripciones no están respaldadas por las grabaciones de teléfonos celulares vistas por millones de estadounidenses. Estos registros instantáneos de una nueva era en la que todo se desarrolla en videos sociales sugieren que los agentes federales escalaron la situación con Pretti, quien estaba filmando su actividad; lo forzaron al suelo y luego le dispararon varias veces a quemarropa, aparentemente después de que fue desarmado.

El domingo, los funcionarios continuaron intentando negar el registro visual. “Las víctimas son los agentes de la Patrulla Fronteriza”, dijo Bovino a Bash de CNN. Añadió: “El sospechoso se puso en esa situación”, usando una descripción cuestionable de Pretti, quien no parecía haber cometido ningún delito.

Noem dijo: “No podemos permitir que personas interfieran en operaciones policiales y luego se presenten con armas y sin identificación para confrontar a las fuerzas del orden”. El director del FBI, Kash Patel, dijo en Fox News que “no se puede atacar a los agentes de la ley en este país sin consecuencias”.

Hasta ahora, no hay pruebas de que Pretti, quien tenía permiso para portar el arma y no aparece en ningún video blandiendo un arma, estuviera haciendo algo más que ejercer sus derechos de la Primera y Segunda Enmienda.

En enfrentamientos emotivos entre las fuerzas del orden y los ciudadanos, siempre existe la posibilidad de que no todos los ángulos o dimensiones queden captados en cámara. Por eso son tan importantes las investigaciones en casos de muertes que involucran a agentes y funcionarios. Pero el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo a Anderson Cooper de CNN el domingo que los funcionarios federales negaron el acceso a la escena de la muerte de Pretti a la agencia estatal que investiga tiroteos policiales.

Altos funcionarios, incluidos Patel y el vicesecretario de Justicia Todd Blanche, prometieron una investigación. Pero será realizada por el DHS con la ayuda del FBI. Así que, como en el caso de la muerte de Good, los funcionarios gubernamentales que ya prejuzgaron los hechos y negaron la evidencia visual supervisarán los resultados. Es difícil que el público confíe en que no estarán políticamente contaminados.

Los forasteros no pueden saber qué pasaba por la mente de los agentes involucrados con Pretti. Pero la impunidad ofrecida de inmediato a quienes dieron muerte a Good difícilmente haya generado algún sentido de moderación entre sus colegas. La lógica sugiere que el apoyo directo de la administración a estas tácticas agresivas de ICE y la Patrulla Fronteriza solo hace más probables futuras tragedias.

La negación abierta de hechos que millones de estadounidenses pueden ver en video, por su parte, parece ir más allá de la política dura habitual. Empieza a parecer la actitud de un presidente que cree gozar de poder sin límites y quiere demostrar que puede reinventar la realidad de la nación que lidera.

“Debería alarmar al público estadounidense que la administración Trump mienta con tanta facilidad, que te mienta en la cara, cuando puedes ver la evidencia por ti mismo”, dijo el senador demócrata Chris Murphy en “State of the Union”. “La realidad es que Minneapolis es fundamentalmente menos segura porque ICE y CBP están allí”.

Murphy también argumentó que los enfrentamientos violentos entre habitantes de Minnesota y agentes federales son una característica, no un subproducto no deseado, de las políticas de Trump. “Están ahí para provocar un conflicto. Están ahí para crear caos. Y no se va a limitar solo a Minneapolis”, dijo.

La pregunta ahora es si los cimientos políticos de Trump se romperán antes que su método de crear narrativas alternativas, con la ayuda de una maquinaria mediática conservadora complaciente.

Trump ha dicho miles de mentiras como presidente, especialmente al afirmar que le robaron las elecciones de 2020. Ofreció la mejor explicación de este método político en julio de 2018, cuando dijo a sus seguidores que no creyeran en los reportes de prensa sobre sus políticas comerciales: “Recuerden, lo que están viendo y lo que están leyendo no es lo que está pasando”, dijo.

