Otro dolor de cabeza para Maduro: un abogado dijo representarlo, pero el juez lo retiró por no tener autorización

Un juez federal en Manhattan resolvió este lunes una disputa entre abogados sobre quién debe representar legalmente a Nicolás Maduro, el derrocado presidente venezolano acusado por Estados Unidos de conspiración de narcoterrorismo y otros delitos graves relacionados con el narcotráfico.

El juez Alvin K. Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó retirar del caso a Bruce Fein, luego de determinar que no existía base legal para que figurara como abogado defensor de Maduro.

La controversia surgió pocos días después de la primera comparecencia de Maduro ante el tribunal federal en Nueva York.

El 5 de enero, el abogado penalista Barry J. Pollack presentó su notificación formal como abogado de Maduro y lo representó durante la audiencia inicial y la lectura de cargos.

Al día siguiente, Fein, un abogado con una larga trayectoria en Washington y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó documentos ante la corte indicando que también representaba a Maduro. El tribunal aprobó inicialmente su solicitud para intervenir en el caso.

Poco después, Pollack solicitó que esa comparecencia fuera eliminada.

En documentos presentados ante el juez, Pollack afirmó que Maduro no conocía a Fein, no había tenido comunicación con él y nunca lo había autorizado a actuar como su abogado. Explicó que confirmó esa información durante una llamada legal con su cliente.

“Confirmé con el señor Maduro que no conoce al señor Fein y que no ha tenido comunicación alguna con él, y mucho menos lo ha contratado”, escribió Pollack en su declaración ante la corte.

Fein no negó que no hubiera tenido contacto directo con Maduro. En una moción presentada al tribunal, sostuvo que actuó de buena fe tras recibir información de personas que, según dijo, eran cercanas al entorno familiar y político del acusado.

De acuerdo con Fein, esas personas le indicaron que Maduro deseaba su asistencia legal y que existía desconfianza hacia su representación inicial. Fein solicitó al juez que realizara una entrevista privada con Maduro para confirmar directamente a quién deseaba como abogado.

Argumentó que una verificación judicial permitiría despejar cualquier duda sobre la voluntad del acusado y proteger su derecho a elegir defensa legal.

El juez Hellerstein, sin embargo, rechazó esa solicitud.

En su decisión, explicó que solo el propio acusado puede autorizar a un abogado a representarlo ante la corte. Terceras personas no tienen esa facultad, incluso si afirman pertenecer a su círculo cercano.

El juez añadió que, si Maduro desea contratar a Fein, puede hacerlo directamente. Mientras eso no ocurra, el abogado no puede presentarse por iniciativa propia como su defensor, señalo Hellerstein.

Con esa determinación, Fein quedó formalmente fuera del caso y Pollack permanece como el único abogado reconocido por el tribunal para representar a Maduro.

CNN se comunicó con Fein y con Pollack para solicitar comentarios sobre la decisión judicial, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

El episodio ocurre en una etapa inicial del proceso penal contra Maduro, un caso con amplias implicaciones legales y diplomáticas.

Estados Unidos acusa a Maduro, quien gobernó a Venezuela desde 2013, de haber participado durante años en una presunta red criminal que, según los fiscales federales, utilizó estructuras del Estado venezolano para facilitar el envío de cocaína hacia territorio estadounidense y colaborar con organizaciones armadas. Las autoridades sostienen que esas actividades formaban parte de una conspiración de narcoterrorismo.

Maduro niega todas las acusaciones y afirma que son motivadas políticamente.

Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas militares estadounidenses durante la madrugada del 3 de junio y luego trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales. En su primera comparecencia ante el tribunal, rechazó las acusaciones, afirmó que su captura fue ilegal y dijo que se considera un “prisionero de guerra”.

La próxima audiencia del exmandatario está prevista para el 17 de marzo.

