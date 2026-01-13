Nuevos documentos arrojan luz sobre vínculos de Renee Good con la vigilancia comunitaria de operativos de ICE en Minneapolis

La mujer que murió a manos de un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis la semana…

La mujer que murió a manos de un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis la semana pasada formaba parte de la junta directiva de la escuela de su hijo, la cual enlazaba con documentos que animaban a los padres a vigilar a ICE y los dirigía a un entrenamiento.

Los documentos arrojan nueva luz sobre la conexión de Renee Good con esfuerzos para monitorear y potencialmente interrumpir las operaciones de ICE, una asociación que los funcionarios federales han dejado en claro está en el centro de su revisión sobre el incidente mortal que ocurrió cuando ella bloqueó parcialmente a agentes de ICE en la calle con su vehículo.

Pero cuatro expertos legales que revisaron los documentos para CNN dijeron que en su mayoría describen tácticas de desobediencia civil no violenta practicadas en protestas estadounidenses durante generaciones, muy alejadas de la siniestra representación de extremismo y terrorismo interno retratada por funcionarios del Gobierno de Trump como la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y el Vicepresidente J. D. Vance.

“No hay nada ahí que sugiera atacar a agentes de ICE o participar en cualquier otra forma de daño físico o daño a la propiedad”, dijo Timothy Zick, profesor de la Facultad de Derecho de William and Mary, quien escribió un libro sobre la ley de protesta. “Esto es autoritarismo básico donde culpas a los disidentes y activistas de causar su propia muerte”.

Tres principales fiscales federales en Minneapolis renunciaron el martes debido a la presión del Gobierno de Trump para centrar su investigación en las acciones de Good y quienes la rodeaban, según una persona informada sobre el asunto.

Uno de los documentos enlazados por la escuela parece ser un mensaje para los padres fechado el 16 de diciembre que comienza: “Gracias a las familias que han estado en la vigilancia de ICE, ayudando a proteger a sus vecinos”.

La nota enlaza a un documento de entrenamiento aparte con guías sobre cómo conseguir silbatos para alertar a los vecinos sobre redadas de ICE y la información de contacto de un padre de la escuela que ofrece “entrenamiento de no cooperación”.

Los de “ICE son matones sin entrenamiento que buscan objetivos fáciles. Los vecinos que se presentan han salvado vidas”, dice ese documento de entrenamiento.

Otra guía enlazada en el documento de entrenamiento enfatiza respuestas no violentas a los agentes de ICE, mientras también fomenta la negativa a “cumplir con demandas, solicitudes y órdenes”. Sugiere “tácticas creativas”, señalando que “Las multitudes, accesorios, tráfico y ruido pueden dificultar las detenciones, a veces los vehículos de ICE no pueden moverse (‘¡ups!’)”. No sugiere específicamente bloquear operaciones con un vehículo.

La nota del 16 de diciembre, titulada “Informe Escolar”, fue un punto en la reunión de la junta escolar en esa fecha, según la agenda, una reunión a la que Good asistió como uno de los tres acudientes en la junta de la Southside Family Charter School.

Los registros no indican que la junta haya votado sobre el mensaje. Se desconoce si fue compartido más ampliamente con las familias en Southside, una pequeña escuela autónoma con una largo historial de activismo progresista. Ni la escuela ni otros miembros de la junta que sirvieron con Good respondieron a los mensajes de CNN.

Dos fuentes conocedoras de la escuela dijeron que el mensaje “Informe Escolar” parecía similar a boletines anteriores compartidos con los padres, pero ninguna de ellas estaba en la lista de correos electrónicos en ese momento para confirmar si fue enviado.

El mensaje de “Informe Escolar” se subió al Google Drive público de la escuela unas dos semanas después del inicio de la operación federal para incrementar acciones de control migratorio en el área de Minneapolis, la cual los funcionarios federales habían lanzado para dirigirla a la comunidad somalí de la región.

Good bloqueaba parcialmente una calle con su SUV el miércoles mientras los agentes de ICE operaban en el área. Un agente de ICE que estaba grabando a Good le disparó después de que ella comenzó a acelerar su vehículo. Los videos de la interacción mortal muestran que Good estaba girando su vehículo alejándose del agente cuando avanzaba, pero no está claro si ella hizo contacto con él antes de que disparara.

Funcionarios federales han afirmado, sin proporcionar pruebas, que Good estaba involucrada en “terrorismo interno” y que había estado “acechando a los agentes todo el día”, mientras que algunos legisladores estatales y locales han calificado esa retórica como falsa e incendiaria.

Los familiares de Good han dicho que ella y su esposa habían salido de dejar a su hijo esa mañana en Southside, a aproximadamente unos 2,5 kilómetros de donde Good fue baleada.

La esposa de Good, Becca Good, dijo en un comunicado la semana pasada que la pareja se había “detenido para apoyar a nuestros vecinos”, y añadió: “Nosotras teníamos silbatos. Ellos tenían armas”.

Expertos legales que hablaron con CNN dijeron que era preocupante que los funcionarios federales parecieran enfocarse en infracciones menores por parte de los manifestantes en lugar del propio tiroteo contra Good.

Gregory Magarian, profesor y experto en la Primera Enmienda en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington en St. Louis, dijo que las tácticas de no cooperación descritas en la guía podrían potencialmente violar algunas leyes dependiendo del contexto de la situación. Pero en general, señaló, el documento respaldaba acciones estándar de protesta no violenta que no ameritan una investigación por parte de las fuerzas federales del orden.

“Si el FBI tiene la intención de investigar a los organizadores de la protesta, debería leer eso y decir: ‘OK, aquí no hay un camino fructífero de investigación. Nada de eso genera señales de alerta, nada de eso nos alarma, deberíamos volver a hacer nuestro trabajo’”, dijo Magarian. La idea de que la agencia investigue a los manifestantes en lugar del uso de fuerza letal es “horrible y realmente peligrosa”, agregó.

Lauren Bonds, directora ejecutiva del Proyecto Nacional de Responsabilidad Policial, agregó que los intentos de investigar a activistas y manifestantes parecen tener “el objetivo de intentar justificar la conducta del agente”.

Good se unió a la junta escolar de Southside en agosto de 2025, unos meses después de mudarse a Minneapolis con su esposa y su hijo de seis años, según notas de reuniones de la junta. Su rol de liderazgo en la escuela no se había reportado anteriormente.

Southside, una escuela primaria fundada en 1972, tenía 111 estudiantes matriculados el año pasado, según un documento de la junta escolar. Ofrece programas como viajes estudiantiles al sur para estudiar la historia del Movimiento por los Derechos Civiles y “experiencia práctica plantando y cosechando” como parte de un plan de estudios sobre temas medioambientales.

“El corazón de la misión de la escuela, la educación en justicia social, está entretejido en cada materia y nivel de grado”, leía un informe anual. “Al abordar los problemas de justicia social desde una edad temprana, la escuela anima a los niños a verse a sí mismos como ciudadanos activistas que pueden cambiar el mundo y también ayuda a que los niños eviten interiorizar los efectos de la discriminación”.

Los documentos muestran que Good estaba profundamente involucrada con la comunidad escolar, incluso cuando su llegada había sido relativamente reciente. Good asistía regularmente a las reuniones de la junta, con registros de una reunión señalando que “Renee tenía algunas preguntas sobre el futuro crecimiento de la escuela”.

El mismo boletín escolar que alentó el activismo para monitorear a ICE el mes pasado también compartió cómo Good y su esposa habían “traído macetas para que pintáramos” a un evento escolar: “Las vamos a vender en nuestra feria de plantas en la primavera. ¡Se ven preciosas!”

Rashad Rich, un exprofesor de educación física en Southside que enseñó al hijo de Good en su clase, dijo que la pareja era muy conocida en la escuela.

Cuando dejaban a su hijo, él “se despedía varias veces antes de que pudieran irse, y luego daban una vuelta por el frente de la escuela para tener una ventana donde pudiera verlas”, dijo Rich a CNN. “Saludaban con la mano. Eran simplemente madres increíbles”.

A raíz del tiroteo contra Good, dijo Rich, los nombres y direcciones de los profesores y miembros del personal de la escuela han sido publicados en redes sociales.

“Están recibiendo amenazas”, dijo. “Es algo aterrador en este momento”.

