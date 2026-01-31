Nuevos correos electrónicos revelan que uno de los dueños de los New York Giants pidió a Epstein que lo conectara con mujeres

Según correos electrónicos publicados el viernes por el Departamento de Justicia, Steve Tisch, copropietario de los New York Giants y…

Según correos electrónicos publicados el viernes por el Departamento de Justicia, Steve Tisch, copropietario de los New York Giants y cineasta estadounidense, buscó la ayuda de Jeffrey Epstein para que lo conectara con mujeres hace más de una década.

En un correo electrónico del 26 de abril de 2013, Tisch le preguntó a Epstein si sabía algo sobre una “chica muy dulce” que había conocido en su casa a principios de esa semana. Epstein respondió que obtendría “toda la información” sobre ella y le preguntó a Tisch si se había puesto en contacto con otra mujer, a quien Epstein describió con detalles vulgares. Epstein le dijo a Tisch: “Me alegra tenerte como un nuevo amigo con intereses, obviamente, compartidos”.

Tisch, de 76 años, dijo que planeaba contactar a la mujer, y preguntó en el correo electrónico si era “profesional o civil”. Epstein respondió que la mujer era “civil, pero rusa, y rara vez dice toda la verdad, pero es divertida”.

Consultado por CNN el viernes por la noche, Tisch afirmó: “Tuvimos una breve relación en la que intercambiamos correos electrónicos sobre mujeres adultas, y además, hablamos de películas, filantropía e inversiones. No acepté ninguna de sus invitaciones y nunca fui a su isla. Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y lamento profundamente haberme relacionado con él”.

Los correos electrónicos muestran que Tisch, quien hasta ahora no había sido relacionado públicamente con el delincuente sexual convicto, se comunicó con él varias veces en 2013. Tisch no ha sido acusado ni imputado de ningún delito en relación con Epstein.

El 2 de junio de 2013, Epstein le envió un correo electrónico a Tisch: “Deberías estar en Nueva York esta semana, tengo un nuevo regalo”.

Tisch preguntó: “¿Está mi regalo en Nueva York?”. No queda claro en los correos electrónicos si se reunieron en Nueva York esa semana o si se referían a planes para más adelante ese mes.

Ocho días después, el 10 de junio de 2013, Tisch le envió un correo electrónico a Epstein: “Espero que nos veamos. ¿Hay alguien en Nueva York que quieras que conozca? Estaré allí el jueves. Gracias”.

Cuando Epstein le dio un nombre, que fue censurado en el archivo, le dijo a Tisch que la mujer era “tahitiana, habla principalmente francés, exótica”. El propietario del equipo de la NFL preguntó si la persona era una “prostituta”, a lo que Epstein respondió: “Nunca”.

Con información de Jacob Lev, de CNN.

