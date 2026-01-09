¿Notarán los estadounidenses cambios en el supermercado por las nuevas directrices alimentarias de RFK? Ya ocurrió

La pirámide alimenticia se está transformando: las proteínas y los lácteos ganaron prominencia en la dieta estadounidense recomendada por las…

La pirámide alimenticia se está transformando: las proteínas y los lácteos ganaron prominencia en la dieta estadounidense recomendada por las autoridades. El azúcar y los alimentos procesados ​​se están evitando aún más con etiquetas de advertencia.

Esto tiene un toque de MAHA (Make America Healthy Again, Hacer a Estados Unidos saludable de nuevo), ya que las nuevas directrices dietéticas para estadounidenses promueven las controvertidas grasas saturadas.

Pero si crees que se avecinan grandes cambios en el supermercado, piénsalo de nuevo: ya han ocurrido, ya que los consumidores llevan años optando por alimentos más saludables.

“Creo que refuerza mucho de lo que el consumidor sabe sobre los beneficios de las proteínas, la necesidad de evitar el exceso de calorías en ciertas categorías y tratar de evitar el exceso de azúcar”, dijo Michael Swanson, economista agrícola jefe del Instituto Agroalimentario Wells-Fargo. Creo que esto es la continuación de un mensaje que han escuchado durante muchos años.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Agricultura publican nuevas directrices dietéticas cada cinco años. Programas federales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC), así como las escuelas públicas, deben seguir estas directrices. Pero para el estadounidense promedio, es solo una recomendación.

Según el Pew Research Center, más de la mitad de los estadounidenses afirman que una alimentación saludable es importante al decidir qué comer. El Deloitte Center for Health Solutions reveló que el 76 % de los estadounidenses preferiría usar alimentos en lugar de medicamentos recetados para cuidar su salud.

Las marcas de alimentos de consumo ya están alineadas con la nueva pirámide dietética, ya que es hacia donde los consumidores se han dirigido durante años.

La Asociación de Marcas de Consumo, que representa a empresas como PepsiCo, General Mills, Land O’Lakes y Nestlé, declaró a CNN en un comunicado que espera colaborar con el Gobierno en las nuevas directrices.

Los productos alimenticios saludables registran el crecimiento de ventas más rápido en la mayoría de las categorías de comestibles, según Neilsen IQ y Food Health Co., que rastrearon más de 300.000 recibos de supermercados.

PepsiCo reveló en julio sus planes de lanzar productos enriquecidos con fibra o proteína, tras el debilitamiento de la demanda de sus bebidas y refrigerios debido a las preferencias cambiantes de los consumidores. También renovó la comercialización de sus papas fritas Lay’s para destacar que el producto está hecho con papas de verdad.

Karta-Heinz anunció en septiembre su división en dos compañías después de que productos estrella como Kraft Mac & Cheese, Lunchables y Velveeta se estancaran debido a la búsqueda de opciones más saludables por parte de los clientes. En junio, la compañía anunció que eliminaría todos los colorantes artificiales de sus marcas.

Kellogg dividió su compañía en 2023, integrando los cereales y refrigerios en una división y centrándose en una “empresa de alimentos de origen vegetal” en la otra.

Las nuevas pautas dietéticas también sitúan las proteínas (carnes, huevos y lácteos enteros) en la cima de la lista. Este macronutriente está en su mejor momento, especialmente en el ámbito del bienestar, ya que los estadounidenses intentan obtenerlo en todas las formas posibles. Las empresas están lanzando panqueques, Cheerios y Pop-Tarts enriquecidos con proteínas. En septiembre, Starbucks anunció que añadiría proteína a su espuma fría.

Así que, si bien no habrá cambios inmediatos en los supermercados locales debido a las nuevas directrices dietéticas, podrían anticipar lo que está por venir.

“Las empresas de alimentos se mantienen al tanto de lo que se vende bien y de lo que impulsa esas ventas”, dijo Swanson. “Hay una retroalimentación entre el consumidor que lo solicita y las empresas de alimentos que se movilizan para ofrecérselo”.

