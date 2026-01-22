Nominados a los premios Oscar 2026: se rompen récords, hay sorpresas… y algunos corazones rotos

Un día triste para los admiradores de la película “Wicked: For Good”, pero muy alegre, incluso histórico, para el público…

Un día triste para los admiradores de la película “Wicked: For Good”, pero muy alegre, incluso histórico, para el público de “Sinners”. Aún así, las nominaciones al Oscar, anunciadas durante la madrugada de este jueves en Los Ángeles, no llegaron a generar un momento wow entre quienes estábamos allí presentes.

El año pasado, el primer capítulo de “Wicked” recibió diez nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood. Luego de una intensa campaña de promoción y exitoso paso por las salas de cine, la misma recogía sus mejores frutos con estas candidaturas. Sin embargo, al final solamente se quedó con dos estatuillas, una por su vestuario y otra por su diseño de producción.

Y mientras la segunda parte de “Wicked” hoy resultó completamente ignorada por la Academia, fue una original historia de vampiros, protagonizada por un par de gemelos encarnados por un mismo actor (Michael B. Jordan), la que en esta edición conquistó el corazón de los votantes. Sus dieciséis nominaciones así lo confirmaron.

En la historia del Oscar, tres películas compartían —hasta el día de hoy— la marca de ser las producciones con mayor número de nominaciones de la historia, con catorce cada una. Pero hoy ellas (“All About Eve”, “Titanic” y “La La Land”) pierden dicho título y “Sinners” se posiciona como la nueva líder.

Siguiendo con las nominadas de esta nueva edición de los premios de la Academia, “One Battle After Another” fue la segunda más popular, con trece candidaturas. Aunque no fue el éxito taquillero que muchos esperaban, teniendo como protagonista a una estrella de la talla de Leonardo DiCaprio, sí considero muy probable que su director Paul Thomas Anderson finalmente acceda a por lo menos una de esas estatuillas de las categorías en que está nominado: mejor director, mejor guionista y película del año (productor).

Y si bien “Sinners” y “One Battle After Another” son líderes de estas nominaciones, las dos también están emparentadas. Ambas son propiedad de Warner Bros. Discovery, empresa a la que también pertenece CNN, y que sumando todas estas nominaciones, lo convierten —como estudio de cine— en el campeón de la jornada. Hoy sumó 30 menciones.

Resulta irónico que en la jornada de hoy, los rivales más cercanos de Warner Bros. Discovery no hayan sido estudios de cine tradicionales, sino una distribuidora independiente (Neon) y un gigante del streaming (Netflix). La primera tuvo 18 nominaciones y el segundo 16.

Hablando de Netflix, su carta más fuerte para la entrega número 98 del Óscar ha sido “Frankenstein”, del director mexicano Guillermo del Toro. Pero pese a las nueve nominaciones que hoy recibió su adaptación cinematográfica de la novela de Mary Shelley, Del Toro no la tiene tan fácil y sus posibilidades de llevarse las principales estatuillas son muy lejanas.

Aunque obras anteriores suyas como “The Shape of Water” y “Pinocchio” le han permitido ganar en categorías importantes, en el caso de Netflix, 2026 tampoco será el año en que la plataforma pueda obtener el siempre esquivo Oscar a mejor película.

Y hablando de talento iberoamericano, celebro que Brasil, con “El Agente Secreto”, del director Kleber Mendonça Filho, se asegurara cuatro nominaciones, incluyendo la de mejor producción del año. Su protagonista, Wagner Moura, lo tiene todo para convertirse en el mejor actor principal de la temporada. En fin, dejemos los pronósticos para otra ocasión.

También extiendo mis felicitaciones al equipo de la película “Sirât”, del director Oliver Laxe, que competirá en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido.

Y entre las curiosidades que nos deja el anuncio de la Academia, está el que varias estrellas de Hollywood obtuvieran hoy un pase para asistir a la ceremonia como nominados, pero no necesariamente por su lado más conocido, el de la interpretación.

Aunque ambos recibieron cada uno una nominación actoral, Emma Stone y Timothée Chalamet también aparecen en la lista de productores nominados a mejor película por “Bugonia” y “Marty Supreme”, respectivamente.

Por su parte, la actriz Natalie Portman también desfilaría por la alfombra roja del Oscar como productora nominada de la película de animación “Arco”.

Y finalmente, Brad Pitt, la cara principal de “F1: The Movie”, no fue mencionado en la categoría de mejor actor principal, pero sí en la de mejor película, por su labor de productor en este fenómeno taquillero.

Y si de actores y actrices nominados se trata, de los 20 candidatos de este año, once recibieron por primera vez una nominación en su categoría. Algunos de ellos son Rose Byrne, Jacob Elordi, Elle Fanning y Teyana Taylor. Iniciamos hoy la cuenta regresiva para la noche de ganadores, el próximo 15 de marzo.

