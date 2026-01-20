Moscú lanza el mayor ataque de drones y misiles contra Ucrania este mes

Moscú desató durante la madrugada de este martes una andanada de 372 drones y misiles sobre Ucrania que dejó a…

Moscú desató durante la madrugada de este martes una andanada de 372 drones y misiles sobre Ucrania que dejó a miles de hogares en Kyiv sin electricidad en medio de una intensa ola de frío invernal, según según funcionarios ucranianos.

El bombardeo del lunes por la noche marcó el mayor ataque ruso de drones y misiles contra Ucrania en lo que va de enero, según un recuento de CNN basado en cifras de la fuerza aérea ucraniana.

El 9 de enero, Rusia atacó Ucrania con 278 vehículos aéreos no tripulados y misiles.

Al menos una persona murió y otra resultó herida en la región de Kyiv, informó un funcionario militar regional, Mykola Kalashnyk.

En ataques separados en las últimas 24 horas, al menos tres personas murieron en las regiones orientales de Donetsk y Járkov, de acuerdo con funcionarios militares regionales, quienes agregaron que otras 27 personas resultaron heridas en todo el país, incluidos residentes de edad avanzada.

Solo en Kyiv, más de 330.000 hogares estaban sin calefacción, comunicó el mayor productor privado de energía del país, DTEK Group.

Al menos tres distritos de la capital, hogar de más de un millón de habitantes, estaban sin agua, según cifras de la empresa municipal de suministro de agua.

Más al sureste, en partes de Dnipropetrovsk, más de 15.000 hogares quedaron sin calefacción, informó Oleksiy Kuleba, ministro ucraniano de restauración.

