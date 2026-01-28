Millones de viajeros podrían dejar de visitar EE.UU. si se implementa la nueva política de redes sociales, advierten expertos

Ante la propuesta de cambio normativo que exigiría a algunos viajeros extranjeros que visitan Estados Unidos facilitar la información de…

Ante la propuesta de cambio normativo que exigiría a algunos viajeros extranjeros que visitan Estados Unidos facilitar la información de sus cuentas en redes sociales, los expertos en viajes internacionales afirman que esta política podría disuadir aún más a los visitantes de acudir al país, lo que se traduciría en una pérdida de ingresos de miles de millones de dólares para el sector turístico.

La advertencia, procedente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), se produce después de que este grupo industrial global encuestara a casi 5.000 residentes internacionales que viajan con frecuencia al extranjero y encontró que un tercio de los encuestados sería algo o mucho menos propenso a visitar EE.UU. si los solicitantes del Programa de Exención de Visado (VWP, por sus siglas en inglés) tuvieran que presentar información sobre sus cuentas en redes sociales.

La posible disminución en el número de viajeros podría costarle a EE.UU. unos US$ 15.700 millones en pérdidas por el gasto de visitantes, según el WTTC. En uno de los escenarios analizados, Estados Unidos podría perder hasta 4,7 millones de llegadas internacionales, lo que representaría una caída del 23 % en el número de visitantes de los países del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) en 2026.

Gloria Guevara, presidenta del WTTC, dijo a CNN que el cambio propuesto podría costar a EE.UU. más de 150.000 empleos y “poner a Estados Unidos en desventaja competitiva”.

Los viajeros afectados tienen otras opciones de destino, afirmó en una entrevista en el programa “Quest Means Business” de CNN International, y consideran que la solicitud de información sobre las cuentas de redes sociales es “intrusiva”.

“Hay tantos lugares para viajar, y los viajeros con ESTA elegirán otro destino”, dijo. “Veremos una disminución y esa disminución se traduce en empleos”.

El año pasado fue un año excepcional para los viajes a nivel mundial, señaló; países de todo el mundo registraron un aumento en el número de visitantes.

“Ese no fue el caso de Estados Unidos”, afirmó.

Dos tercios de los 4.563 viajeros encuestados, procedentes de países como Australia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, dijeron estar al tanto de la política propuesta. Y una gran parte de ellos afirmó que haría que Estados Unidos resultara menos acogedor y menos atractivo tanto para los viajes de ocio como para los de negocios, según los resultados de la encuesta del WTTC.

El cambio normativo, publicado el año pasado en el Registro Federal por Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), afectaría a quienes usan el ESTA, parte del Programa de Exención de Visa para ciudadanos de más de 40 países, incluidos Reino Unido, Australia, Japón, Italia, Irlanda, Israel, Chile y Qatar.

El ESTA es una solicitud en línea que concede a los visitantes de los 42 países elegibles el derecho a visitar Estados Unidos durante menos de 90 días sin necesidad de una visa. Actualmente, a los visitantes que utilizan el ESTA se les pide que proporcionen información como el número de pasaporte, la fecha de nacimiento y los antecedentes penales.

Según la propuesta del Registro Federal, la nueva política estaría en consonancia con uno de los decretos del presidente Trump destinado a proteger a Estados Unidos de los terroristas extranjeros y a reducir las amenazas a la seguridad pública.

No está claro exactamente qué información de las redes sociales se requeriría ni cómo afectaría la información recopilada a los viajeros que deseen visitar Estados Unidos. La publicación del Registro Federal indica que los solicitantes de ESTA tendrían que proporcionar “las redes sociales de los últimos 5 años”.

En 2016 se añadió inicialmente a la solicitud una pregunta en la que se solicitaba información sobre las redes sociales, con la sección marcada como “opcional”. La información sería obligatoria según la nueva propuesta.

CNN Travel ha solicitado más información a CBP.

Sin embargo, según la Asociación de Hoteles de Greater Miami and the Beaches, los funcionarios del Gobierno les han comunicado en privado que los visitantes tendrían que proporcionar los nombres de usuario o los apodos, pero no se les exigiría que proporcionaran acceso a las cuentas o a publicaciones específicas, y que CBP no revisaría la actividad en las redes sociales de todos los solicitantes.

“CBP ha dejado claro que no se revisarán las cuentas de redes sociales en busca de comentarios, publicaciones o actividades críticas con el presidente Trump u otros líderes políticos. De acuerdo con la propuesta, la CBP recopilaría los nombres de usuario únicamente para cotejarlos con la información clasificada que ya tiene el Gobierno”, afirmó la asociación en una publicación en su blog este mes.

Sin embargo, la política sigue siendo motivo de gran preocupación para la asociación, que señaló que Miami será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA.

“Nuestro éxito depende de la facilidad, y de la percepción de facilidad, de los viajes internacionales”, afirmó la asociación hotelera.

Por otra parte, el Departamento de Estado ya ha dado instrucciones a las embajadas y consulados para que examinen a los solicitantes de visados de estudiante en busca de “actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, nuestra cultura, nuestro Gobierno, nuestras instituciones o nuestros principios fundacionales”.

Según estas directrices, los solicitantes deben hacer públicos sus perfiles, y la falta de historial en las redes sociales podría considerarse un factor negativo que podría perjudicarles en el proceso de solicitud.

La nueva propuesta, que estará abierta a comentarios públicos hasta el 9 de febrero, se presenta en un momento en el que Estados Unidos ya está experimentando una caída en el número de visitantes internacionales, lo que podría tener un efecto negativo en los eventos más destacados de este año, como la celebración del 250º aniversario de Estados Unidos y los partidos de la Copa Mundial de Fútbol.

La Asociación de Viajes de Estados Unidos informó de una disminución del 3,5 % en los viajes al extranjero en noviembre en comparación con noviembre de 2024, lo que coincidió con las estadísticas de toda la segunda mitad de 2025. Los viajes desde Canadá han disminuido en dos dígitos, señaló el grupo, aunque Canadá no se vería afectado por el cambio normativo propuesto.

En un comunicado publicado el año pasado, los responsables de U.S. Travel afirmaron que la política propuesta para los solicitantes del ESTA era preocupante, sobre todo sin más información por parte de CBP sobre el cambio normativo.

“Hay preguntas legítimas por parte de los viajeros sobre qué información podrían tener que proporcionar, y por parte de los expertos en seguridad sobre si esta política aumentaría de forma significativa la seguridad de Estados Unidos”, se lee en el comunicado de la organización. “Una cosa es indudable: esta política podría tener un efecto disuasorio en los viajes a Estados Unidos”.

Los cambios propuestos para la solicitud de exención de visado también incluirían la adición de campos para que los solicitantes proporcionen los números de teléfono utilizados en los últimos cinco años y las direcciones de correo electrónico utilizadas en los últimos diez años, además de la información de contacto de los familiares cercanos, junto con sus lugares de nacimiento, residencias y números de teléfono de los últimos cinco años.

Desde que asumió el cargo, el Gobierno de Trump ha realizado cambios radicales en casi todas las facetas del proceso de inmigración, endureciendo todas las formas legales e ilegales de entrada a Estados Unidos.

Esto ha generado preocupación entre los integrantes del sector turístico, que temen que los visitantes internacionales se vayan a otros destinos.

“Los viajeros del Programa de Exención de Visado vienen aquí para hacer negocios con empresas estadounidenses, comprar productos estadounidenses y experimentar la belleza de nuestra gran nación”, afirmó la Asociación de Viajes de Estados Unidos en un comunicado. “Si nos equivocamos con esta política, millones de viajeros podrían llevarse sus negocios y los miles de millones de dólares que gastan a otros lugares, lo que solo debilitaría a Estados Unidos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.