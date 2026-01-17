Trump amenaza con nuevos aranceles a Europa por Groenlandia hasta que se llegue a un acuerdo, en medio de protestas masivas

El presidente Donald Trump declaró este sábado que Estados Unidos impondrá nuevos aranceles a varios países europeos a menos que…

El presidente Donald Trump declaró este sábado que Estados Unidos impondrá nuevos aranceles a varios países europeos a menos que se llegue a un acuerdo para la compra de Groenlandia, lo que intensifica su persistente intento de obtener el control estadounidense del territorio ártico.

Trump dijo que impondrá un arancel del 10 % a “todos los bienes” procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero, que aumentará al 25 % el 1 de junio, hasta que se alcance un acuerdo.

“Hemos subvencionado a Dinamarca y a todos los países de la Unión Europea (UE) y a otros durante muchos años al no cobrarles aranceles ni ninguna otra forma de compensación”, escribió Trump en una publicación de Truth Social. “Ahora, después de siglos, es hora de que Dinamarca retribuya. ¡La paz mundial está en juego!”

Trump no especificó la naturaleza de los aranceles que planea imponer a los países europeos, ni si el arancel del 10 % se suma a lo que ya están pagando. CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios.

La amenaza de aranceles del presidente fue recibida con preocupación por parte de líderes europeos, incluido el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, quien dijo que “llega como una sorpresa” después de una “reunión constructiva” con el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, a principios de esta semana.

Trump advirtió en su publicación en redes sociales que el despliegue de personal militar de las naciones europeas en Groenlandia equivalía a “una situación muy peligrosa para la seguridad, la protección y la supervivencia de nuestro planeta”.

“Coincidimos con Estados Unidos en que debemos hacer más, ya que el Ártico ya no es una zona de baja tensión”, dijo Rasmussen en un comunicado. “Por eso nosotros y los socios de la OTAN estamos aumentando nuestra presencia con total transparencia junto a nuestros aliados estadounidenses”.

El presidente añadió que Estados Unidos ha intentado adquirir Groenlandia durante más de 150 años y sostuvo que los sistemas de armas modernos y los proyectos de defensa antimisiles, incluida la “Cúpula Dorada”, hacen que el control del territorio sea especialmente importante.

Sus reiteradas declaraciones han tensado las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Dinamarca, país propietario del territorio, pero que otorga a la población local el derecho a la autodeterminación, y también han provocado la condena de los estados miembros europeos de la OTAN.

Es posible que los aranceles que Trump amenazó con imponer se apliquen bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la legislación que el presidente ha citado en decretos anteriores que describen gravámenes utilizados para doblegar a otros países a su voluntad.

Se espera que la Corte Suprema falle en las próximas semanas sobre si Trump puede usar los poderes de emergencia otorgados por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles. Los jueces se han mostrado escépticos respecto al uso de esa ley por parte del Gobierno de Trump, porque no menciona los aranceles.

Si Trump no puede usar los poderes de emergencia para imponer aranceles, tiene otras leyes que podría utilizar, pero suelen ser limitadas en su alcance y en el tiempo que pueden emplearse. Eso podría limitar la utilidad de los aranceles como herramienta para presionar a otros países a que den a Trump lo que quiere, como Groenlandia.

Los países amenazados por Trump ya están sujetos a aranceles de al menos el 10 %. No está claro si los acuerdos preexistentes con el Reino Unido y la Unión Europea prevalecerían sobre los nuevos aranceles. Esos acuerdos, alcanzados el año pasado, incluyen una serie de excepciones a las tasas para las importaciones a Estados Unidos.

Los líderes europeos criticaron rápidamente las amenazas de Trump. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, las calificó de “inaceptables” y dijo que Europa respondería de manera coordinada si se confirman.

El primer ministro del Reino Unido, Kier Starmer, compartió esos sentimientos y dijo en un comunicado que “aplicar aranceles a aliados por buscar la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN está completamente mal”.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, aseguró que las amenazas no tienen cabida entre aliados, mientras que el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, afirmó que los problemas entre socios se resuelven mejor mediante el diálogo, no la presión.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo que está coordinando una respuesta conjunta de los estados miembros de la Unión Europea.

Hablando desde Paraguay después de que la UE y el bloque sudamericano Mercosur firmaran un acuerdo de libre comercio, Costa pidió más zonas de integración económica en lugar de más aranceles. “Si queremos prosperidad, debemos abrir mercados, no cerrarlos”, dijo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también rechazó los aranceles amenazados. Dijo que socavan las relaciones transatlánticas y “arriesgan una peligrosa espiral descendente”.

La principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo que Rusia y China se beneficiarían de las divisiones entre los aliados occidentales. “China y Rusia deben estar de fiesta”, dijo y añadió que los aranceles ponen en riesgo la prosperidad tanto de Estados Unidos como de la UE.

La Unión Europea convocó a una reunión de emergencia de los embajadores de los 27 países de la UE para discutir las amenazas de Trump sobre Groenlandia, dijo este sábado a CNN un diplomático de la UE con conocimiento directo del asunto. Está prevista para la tarde del domingo en Bruselas.

Mientras tanto, manifestantes se reunieron este sábado para protestar tanto en Dinamarca como en Groenlandia contra las amenazas de Trump de tomar el control de la isla ártica, y exigieron que se permita a sus ciudadanos determinar su propio futuro.

En Dinamarca, miles salieron a las calles en las ciudades de Copenhague, Aarhus, Aalborg y Odense para mostrar solidaridad con la población groenlandesa.

Más tarde, se inició una protesta en Nuuk, la capital de Groenlandia. Poco antes de las 2:00 p.m., hora local, se estimaba que había unas 5.000 personas, una gran proporción de la población de la isla, que asciende a 56.000 habitantes. Los manifestantes portaban pancartas con lemas como “Yankee, vete a casa” y “Groenlandia ya es grande”.

En Copenhague, muchos manifestantes ondeaban pancartas con lemas como “Saca tus manos de Groenlandia” junto a la bandera roja y blanca del territorio, según Reuters.

Las protestas en toda Dinamarca fueron organizadas por organizaciones groenlandesas en cooperación con la ONG ActionAid Dinamarca. Un comunicado de ActionAid señaló que la movilización fue planeada deliberadamente para coincidir con la visita de senadores estadounidenses a Dinamarca.

“Estamos manifestándonos en contra de las declaraciones y ambiciones estadounidenses de anexar Groenlandia”, dijo Camilla Siezing, presidenta de la Asociación Conjunta Inuit, una de las organizaciones groenlandesas involucradas en la planificación de las protestas.

“Exigimos respeto por el Reino Danés y por el derecho de autodeterminación de Groenlandia. Esperamos que podamos demostrar que somos muchos los que apoyamos a Groenlandia”.

En Groenlandia, este sábado, los manifestantes mostraron una actitud igualmente desafiante. Cuando se le preguntó cuál era su mensaje para el presidente de EE.UU., una manifestante en Nuuk, que no quiso dar su nombre, declaró a CNN: “No estamos en venta”.

Otra manifestante llamada Patricia dijo: “Hemos visto lo que hace (Trump) en Venezuela e Irán. No respeta nada, simplemente se apropia de lo que cree que le pertenece… Abusa de su poder”.

Un manifestante, que no quiso dar su nombre, dijo: “No aceptamos este tipo de agresión”, refiriéndose a las amenazas de Trump contra Groenlandia.

“Mi mayor temor es que el ejército estadounidense venga aquí e intente apoderarse de nuestro país. Pero no creo que eso vaya a suceder”.

En medio de la situación que se intensifica, una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses fue enviada a Copenhague para reunirse con líderes de Dinamarca y Groenlandia.

En una conferencia de prensa este sábado, el senador demócrata Chris Coons, quien encabeza la delegación, dijo que el “ritmo de declaraciones” del Gobierno de Trump sobre la posible adquisición de Groenlandia no era constructivo.

El senador Coons también expresó su respeto por el pueblo indígena de Groenlandia, diciendo a los periodistas que era “un lugar remoto y difícil para vivir, y que la población de Groenlandia ha logrado forjar, en un entorno excepcionalmente difícil, una cultura y un enfoque de vida que merecen un profundo respeto”.

El legislador estadounidense buscó resaltar la asociación entre Estados Unidos y Dinamarca, incluso en el ámbito militar, diciendo que la delegación visitaría un cementerio más tarde este sábado para depositar una ofrenda floral por los soldados daneses caídos luchando junto a las fuerzas militares estadounidenses en conflictos como la guerra de Afganistán.

Incluso legisladores dentro del Partido Republicano han expresado su oposición a los planes de Trump para Groenlandia.

El representante Don Bacon, un republicano de Nebraska, dijo a CNN que las amenazas de Trump a otros países de la OTAN eran “vergonzosas”.

“El hecho de que Groenlandia forme parte del paraguas de la OTAN le da al presidente todo lo que necesita para poner más bases allí”.

La iniciativa también enfrenta una fuerte resistencia entre el público estadounidense: tres cuartas partes de los estadounidenses dicen que se oponen a que Estados Unidos intente tomar el control de Groenlandia, según una reciente encuesta de CNN realizada por SSRS.

