Mike Pence afirma que no apoya a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela

Mike Pence, exvicepresidente de Estados Unidos, dijo el domingo que no respalda a Delcy Rodríguez como mandataria de Venezuela, calificándola como “una líder que no representa el liderazgo adecuado” para el país. No obstante, Pence subrayó su apoyo a los objetivos estratégicos de Washington en la región, manteniendo la presión sobre la transición democrática en la nación latinoamericana.

“Estoy agradecido de que el presidente Trump desplegara a nuestras fuerzas armadas de élite, la Fuerza Delta, para derrocar a Maduro y traerlo a Estados Unidos para enfrentar la justicia,” dijo Pence a Jake Tapper de CNN en el programa “State of the Union.”

“Creo que eso fue un paso adelante histórico e importante hacia la restauración de la libertad en ese país. Pero lo que viene después es igual de importante,” afirmó. “Quiero decir, Delcy Rodríguez no es la líder adecuada para Venezuela en el futuro”.

Pence reconoció que podría ser necesario un período de transición, pero dijo que Estados Unidos debería trabajar rápidamente para restaurar las normas democráticas en el país.

“Creo que debería ser el objetivo de Estados Unidos avanzar lo más rápido posible para restaurar las libertades básicas, para restaurar los principios del libre mercado. Hacerlo a través de elecciones libres y justas,” dijo Pence. “Y no tengo ninguna duda de que ya sea María (Corina) Machado, u otra persona, el pueblo de Venezuela elegirá la libertad”.

Mientras millones de venezolanos esperan para ver qué será de su país, devastado económica y políticamente, dos mujeres líderes permanecen en el centro del debate sobre el futuro de la nación y el papel de Estados Unidos en su configuración.

Trump ha mostrado apoyo a Rodríguez, una veterana del régimen, por encima de la líder opositora Machado, quien se reunió con el presidente la semana pasada y le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz.

