México repatría cuerpos de personas fallecidas en accidente de aeronave médica en Texas

La Secretaría de Marina (Semar) repatrió este viernes los cuerpos de los seis mexicanos, entre ellos un niño de 2 años, que murieron en un accidente aéreo en Galveston, Texas, confirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Ya están aquí (los restos). E incluso va a haber un homenaje a los marinos”, dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

Al mediodía del jueves, el avión de la Marina aterrizó en el Aeropuerto Internacional Scholes para iniciar los trámites de entrega de cuerpos e iniciar la investigación de lo ocurrido.

La mañana de este viernes los cuerpos de las seis víctimas fueron subidos al avión oficial para su regreso a México y entrega a sus familiares.

El pasado 22 de diciembre una aeronave de la Semar se desplomó en la bahía de Galveston, Texas, en Estados Unidos, poco antes de llegar a su destino.

El avión, un modelo bimotor de transporte ligero, llevaba a cuatro miembros de la Marina mexicana y a cuatro civiles, incluyendo a un menor que presentaba quemaduras graves, al que se estaba trasladando desde Campeche, estado en el sureste de México, al hospital pediátrico Shriner’s de Galveston en colaboración con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la asistencia de menores con quemaduras severas.

El avión despegó de Mérida, en el estado mexicano de Yucatán, y se dirigía al Aeropuerto Internacional Galveston Scholes, a unos 80 kilómetros al sureste de Houston, según la web de seguimiento aéreo FlightRadar24.

Otros testigos aseguraron que, en el momento del siniestro, en la zona había muy poca visibilidad debido a la niebla, motivo por el que se cree que pudo ocurrir el accidente.

