México envía a EE.UU. a otros 37 presuntos criminales peligrosos. Suman 92 en un año

El Gobierno de México envió a 37 presuntos criminales a Estados Unidos, el tercer traslado de este tipo en un año, según informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario indicó en X que se trata de “operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país” y aseguró que la acción se ejecutó en conformidad a la ley de seguridad nacional y bajo mecanismos de cooperación nacional.

Afirmó también que EE.UU. estableció el compromiso de no pedir la pena de muerte para los involucrados, que fueron llevados en siete naves de las Fuerzas Armadas a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre los trasladados están: Ricardo González Sauceda, “El Ricky”, presunto líder del Cártel del Noreste en varios estados; Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla”, presunto número dos del Cártel de los Beltrán Leyva; Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita”, presunto operador del Cártel de los Beltrán Leyva; Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, y Daniel Alfredo Blanco Joo, “El Cubano”, presunto operador del Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa.

CNN busca saber cómo se declaran por los cargos en su contra.

Con este traslado, suman 92 los “criminales de alto impacto”, según definió García Harfuch, que México ha enviado a EE.UU. en lo que va del segundo mandato del presidente Donald Trump, que comenzó el 20 de enero de 2025.

El primer envío ocurrió en febrero del año pasado, cuando México mandó a 29 presuntos narcotraficantes de alto perfil, y el segundo fue en agosto, con el traslado de otros 26 supuestos miembros de cárteles del narcotráfico.

Con estos dos traslados, llegaron hasta Estados Unidos presuntos líderes criminales como Rafael Caro Quintero, considerado líder del Cártel de Guadalajara; Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, señalado como capo del Cártel de Juárez; los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, considerados líderes de Los Zetas, y Abigael González Valencia, “El Cuini”, cuñado del presunto jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ocegeuera Cervantes, “El Mencho”.

Tanto el Gobierno de México como el de Estados Unidos han descrito estos envíos como un signo de la cooperación que mantienen en materia de seguridad y combate a los grupos del crimen organizado, en un contexto en el que Trump insistentemente ha pedido a la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum hacer más para frenar el flujo de drogas hacia su país.

