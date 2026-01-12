María Corina Machado se reunió con el papa León XIV en el Vaticano

La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este lunes con el papa León XIV en el Vaticano, informó…

La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este lunes con el papa León XIV en el Vaticano, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

La reunión fue comunicada en el boletín con la agenda diaria del papa, aunque no se dieron más detalles sobre el encuentro.

El partido Vente Venezuela, fundado por Machado, dijo en X que la exdiputada se reunió con el papa “para pedir por la liberación de todos los presos políticos de nuestro país”.

Machado comentó que le pidió al líder católico “interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”, según un comunicado publicado posteriormente por su comando de campaña. Además, indicó que le pidió “por el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela”.

El texto agregó que Machado se reunió también con Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede y exnuncio en Venezuela.

El viernes, León XIV pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”. Además, señaló afirmó que el narcotráfico es un flagelo que animó a la población a combatir, al tiempo que instó a invertir más en “desarrollo humano, educación y creación de oportunidades de empleo para personas que, en muchos casos, se ven involucradas en el mundo de las drogas sin siquiera saberlo”. En respuesta, el Gobierno de Venezuela dijo que el país “no es ni ha sido un Estado de narcotráfico”.

Machado, quien en diciembre salió en secreto de Venezuela y viajó a Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz, dejó Noruega y no había confirmado su paradero. Días atrás, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que planea recibir a la dirigente opositora esta semana.

Noticia en desarrollo…

