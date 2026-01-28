Marco Rubio afirma que Estados Unidos quiere ver un cambio de Gobierno en Cuba

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que Washington quiere ver un cambio de Gobierno…

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que Washington quiere ver un cambio de Gobierno en Cuba, durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en medio de un renovado debate en Washington sobre la política estadounidense hacia la isla.

Durante la sesión, el senador demócrata por Hawai Brian Schatz pidió a Rubio que se comprometiera públicamente a que EE.UU. no participaría en un cambio de régimen en Cuba. En respuesta, Rubio señaló: “¿Cambio de régimen? Oh, no. Creo que nos gustaría ver que el régimen allí cambie”.

El presidente Donald Trump ha insinuado públicamente esa posibilidad en los días y semanas posteriores a la operación de Estados Unidos que condujo a la captura y posterior salida del poder del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, con el objetivo de presionar a La Habana.

No obstante, Rubio sugirió que Estados Unidos no necesariamente tendría que involucrarse de manera directa en un eventual cambio de gobierno en Cuba, como ocurrió en el caso venezolano. Según explicó, ese escenario podría darse a partir de dinámicas internas o regionales, sin una intervención directa de Washington.

“Eso no significa que vayamos a provocar un cambio, pero nos encantaría ver un cambio. No hay duda de que sería de gran beneficio para Estados Unidos que Cuba ya no estuviera gobernada por un régimen autocrático”, explicó.

Más temprano durante la audiencia, Rubio reconoció que Estados Unidos ve una “oportunidad para un cambio de dinámica” en Cuba, en un contexto marcado por la prolongada crisis económica en la isla, el aumento de la migración cubana y el endurecimiento del discurso político entre ambos países.

El martes, el presidente Donald Trump aseguró que Cuba “está a punto de caer” porque no recibe petróleo de Venezuela desde que Nicolás Maduro fue depuesto del poder.

“Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso”, aseguró a la prensa antes de celebrar un mitin en Iowa. El republicano subrayó que La Habana “obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen”.

