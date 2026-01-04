Mar-a-Lago es un lugar habitual en el que Trump gestiona operaciones militares de alto riesgo

Horas después de declarar, bajo el techo de lona del Tea Room de Mar-a-Lago, que el líder de Venezuela estaba…

Horas después de declarar, bajo el techo de lona del Tea Room de Mar-a-Lago, que el líder de Venezuela estaba bajo custodia estadounidense y que EE.UU. se haría cargo del país el sábado, el presidente Donald Trump salió victorioso al abarrotado patio de su club mientras los comensales aplaudían la audaz misión que había ordenado a pocos metros de allí.

A estas alturas, se ha convertido en algo habitual. Mar-a-Lago —la opulenta mansión de estilo italiano en Palm Beach donde Trump pasó los últimos 15 días— se ha transformado en un conocido crisol de actividades de alto riesgo y mucho secreto que terminan con líderes derrocados, generales asesinados y grupos rebeldes atacados con misiles.

Mientras Trump se preparaba para dar su monumental anuncio sobre la captura de Nicolás Maduro, el ambiente alrededor de Mar-a-Lago era relativamente relajado. Los invitados, vestidos de blanco para tenis, llegaban al club como de costumbre, conduciendo BMW y Tesla Cybertrucks a través de la seguridad. Las sombrillas amarillas y blancas del club de playa ondeaban al viento, el Atlántico azul brillaba mientras una embarcación de la Guardia Costera pasaba flotando.

Dentro de al menos algunas de las 114 habitaciones de la propiedad, el ambiente era un poco más serio. Se habían colocado cortinas negras para crear un área de observación segura para que el presidente monitoreara mientras la Fuerza Delta del Ejército irrumpía en la casa de Maduro y lo arrastraban a la custodia mientras intentaba llegar a su habitación segura.

Líneas de internet seguras, un sofisticado sistema telefónico y varios monitores, uno mostrando una transmisión en vivo de publicaciones en X, aseguraban que el presidente tuviera acceso a información en tiempo real.

“Teníamos una sala… y vimos cada aspecto de la operación. Estábamos rodeados de muchas personas, incluidos generales. Y ellos sabían todo lo que estaba ocurriendo”, relató Trump después en una llamada telefónica con Fox News.

La instalación fue construida en una zona discreta del club, alejada de los invitados, según una persona familiarizada con el asunto.

La posible intersección entre miembros del club y los secretos de seguridad nacional más sensibles del país ha causado inquietud a los funcionarios de inteligencia desde hace tiempo. El Servicio Secreto revisa a los invitados antes de que ingresen, pero no determina quién puede acceder al club.

Eso ha generado, en ocasiones, escenas desconcertantes. Al principio de su primer mandato, Trump se reunió alrededor de ensaladas en el patio con el entonces primer ministro de Japón Shinzo Abe después de un lanzamiento de misiles norcoreano. Los invitados observaban y escuchaban mientras los hombres discutían cómo responder y publicaban fotos del episodio en redes sociales.

Desde entonces, Trump y sus asesores han implementado reglas más estrictas para que los invitados tomen fotografías. Y el aparato de comunicaciones clasificadas del club se ha ampliado y reforzado, en parte debido al uso repetido.

La lista de operaciones altamente clasificadas autorizadas desde Mar-a-Lago es ahora extensa.

Fue en una sala sin ventanas en el sótano donde Trump se reunió con altos funcionarios de seguridad nacional en 2020 para tomar la decisión final de eliminar al principal comandante militar de Irán, Qasem Soleimani.

Fue desde otra sala segura donde Trump autorizó ataques en Siria por el uso de armas químicas en 2017, antes de regresar a cenar con el líder de China para contarle sobre ellos mientras comían pastel de chocolate. “Él estaba comiendo su pastel”, diría Trump más tarde sobre su invitado, el presidente Xi Jinping. “Y estaba en silencio”.

Tan solo en los últimos nueve meses, Trump estuvo en Mar-a-Lago mientras EE.UU. iniciaba una campaña aérea contra los rebeldes hutíes en Yemen, observando las primeras andanadas en los monitores recién llegado del campo de golf; mientras misiles Tomahawk estadounidenses eran disparados contra supuestos campamentos de ISIS en Nigeria el día de Navidad; y mientras la audaz misión para capturar a Maduro se desarrollaba en Caracas este fin de semana.

Entre rondas de golf casi diarias y una excursión para comprar mármol, Trump mantuvo discusiones sobre la operación en Venezuela desde las instalaciones seguras de la propiedad, según un funcionario estadounidense, y se tomaron precauciones adicionales para asegurar que los planes no llegaran al régimen de Maduro.

El vicepresidente J. D. Vance visitó a Trump en su cercano campo de golf el viernes y no regresó a Ohio hasta después de que la operación había terminado.

A Trump se le ha acusado en el pasado de medidas de seguridad laxas en Mar-a-Lago, quizás de manera más notable en su manejo de documentos clasificados que formaron la base de un caso penal federal en su contra durante su tiempo fuera del cargo.

Cajas de documentos fueron encontradas en una sala de almacenamiento en el sótano y en otros lugares de la propiedad durante una búsqueda del FBI.

El club, que fue construido por la heredera de cereales Marjorie Merriweather Post en la década de 1920, tiene ciertas protecciones naturales. Está anclado a un arrecife de coral por acero y concreto, lo que lo hace resistente a huracanes.

Sus paredes están hechas de gruesa piedra Dorian traída de Italia.

Las fortificaciones más recientes incluyen francotiradores, perros detectores de bombas y botes patrullando la Vía Navegable Intracostera, junto con kilómetros de cables telefónicos y de internet seguros.

Para Trump, sin embargo, el club sigue siendo el lugar al que va para escapar de Washington y mezclarse con invitados que ahora pagan US$ 1 millón para unirse, incluso cuando él desaparece periódicamente para ordenar ataques o destituciones forzadas.

Cuando salió al patio el sábado por la noche, fue acompañado por su esposa Melania Trump y el exjefe de eficiencia gubernamental Elon Musk, mientras los comensales le daban una ovación de pie.

“Gracias”, articuló mientras avanzaba entre la multitud.

