Manifestantes realizan paro nacional en EE.UU. en rechazo a la ofensiva inmigratoria del Gobierno de Trump

El paro nacional de este viernes en Estados Unidos para protestar contra acciones de agentes federales en Minneapolis y la represión inmigratoria del Gobierno de Trump resultó en el cierre de negocios y estudiantes y personas saliendo a las calles de todo el país, con grupos que llamaron a “no trabajar, no ir a la escuela y no hacer compras”.

Negocios desde Carolina del Norte hasta Nueva Inglaterra y el estado de Washington cerraron sus puertas. Un restaurante en Portland, Maine, publicó en su cuenta de Facebook que cerraban “en solidaridad con innumerables otros restaurantes en esta ciudad y en todo el país”.

Otros negocios publicaron en redes sociales que estarían abiertos, pero donarían sus ganancias a grupos que apoyan a inmigrantes en Minnesota.

En Arizona y Colorado, algunas escuelas cancelaron clases de manera preventiva porque esperaban ausencias masivas, informó Associated Press. Muchas otras manifestaciones fueron planeadas para que estudiantes y otras personas se reunieran en centros urbanos, capitolios estatales e iglesias en todo el país.

Además, se planearon reuniones de manifestantes en varias ciudades, incluyendo Nueva York, Atlanta y Chicago. La primera del día inició en el Edificio Federal Whipple en Minneapolis la mañana de este viernes.

En Portland, Maine, donde la senadora republicana Susan Collins anunció el jueves que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) termina su operación, los manifestantes se reunieron frente a una iglesia la mañana de este viernes, informó AP.

Llevaban carteles que decían “No ICE for ME” (“No ICE para mí”, en español), un juego de palabras con el código postal del estado. El alcalde de Portland, Mark Dion, demócrata, habló sobre el valor de la protesta: “Disentir es democrático. Disentir es estadounidense. Es la piedra angular de nuestra democracia”.

Imágenes aéreas mostraron a decenas de estudiantes, muchos de ellos con mochilas, en el distrito escolar San Mateo Union High School en el condado de San Mateo, California, sosteniendo carteles y marchando por las calles de la ciudad mientras se dirigían a un gran campo, de acuerdo con la filial de CNN KGO.

Estudiantes de la Universidad de Wisconsin-Madison tenían previsto organizar una salida de clases y marchar hasta el Capitolio Estatal de Wisconsin la tarde de este viernes, según la filial de CNN WKOW. También se planearon salidas de clase en Columbia, Carolina del Sur, informó la filial de CNN WIS.

En Birmingham, Michigan, decenas de estudiantes salieron de las clases matutinas en Groves High School, marchando bajo temperaturas bajo cero durante aproximadamente 1,6 kilómetros hasta el distrito comercial cercano, donde varios conductores tocaron la bocina en señal de apoyo, según Associated Press.

Una multitud masiva de manifestantes fue vista marchando en el centro de Minneapolis, mientras coreaban consignas y levantaban carteles que decían “Fuera ICE”, al tiempo que pedían el fin de la represión federal contra la inmigración en el estado y otras ciudades demócratas en todo el país.

Los manifestantes marcharon fuera del Centro de Gobierno del Condado de Hennepin y se esperaba que continuaran alrededor de varios edificios del condado en la ciudad, de acuerdo con la afiliada de CNN WCCO.

Un manifestante señaló que se unió a la manifestación porque la operación federal de inmigración es “inaceptable” y una “amenaza para nuestra humanidad”, según una entrevista con WCCO.

“No me importan las opiniones de la gente de este lado, de aquel lado, de este color, de aquel color, de esta opinión política, de aquella opinión política”, dijo el manifestante a WCCO. “Todos somos seres humanos. Todos somos ciudadanos en este país y necesitamos luchar por nuestra humanidad”.

Cientos de manifestantes se reunieron en Foley Square, en el bajo Manhattan, este viernes para la manifestación contra ICE antes de comenzar una marcha por el distrito neoyorquino.

Los manifestantes portaban una variedad de carteles, algunos de los cuales decían: “Protestar contra ICE no es un crimen” y “Justicia para todas las víctimas del terror de ICE”. Foley Square ha sido escenario de varias manifestaciones contra las operaciones federales de control migratorio en la ciudad y en todo Estados Unidos.

Se escuchó a una oradora decirle a la multitud: “Estamos aquí porque sabemos que las personas en el cargo no harán nada para detener esto. Estamos aquí porque el pueblo ha asumido esta responsabilidad en sus manos. Somos el pueblo que puede y va a detener esto”.

La multitud de manifestantes comenzó a corear: “¡Ciérrenlo, ciérrenlo, ciérrenlo!”

Una mujer, neoyorquina, dijo a CNN que asistía a la protesta porque “defender nuestros derechos individuales y los de nuestros vecinos es como respirar. Así de importante es”.

“No venir sería una falta hacia mí misma, mi familia, toda mi ciudad y el país. Creo que lo mínimo que podemos hacer es presentarnos en número”, continuó la manifestante.

Agentes federales arrestaron a los periodistas independientes Don Lemon y Georgia Fort en relación con una protesta en una iglesia en St. Paul, Minnesota.

Fort, quien fue arrestada después de filmar la protesta, fue liberada de custodia esta tarde. Una fuente dijo que Lemon, expresentador de CNN, fue arrestado en el Hotel Beverly Hilton en una operación que incluyó a más de dos decenas de agentes federales.

Grupos de defensa de la libertad de prensa han condenado los arrestos de Lemon y Fort como una violación de la Primera Enmienda.

