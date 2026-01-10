Manifestantes en Teherán dicen haber visto “cuerpos apilados” en hospitales tras la represión de las autoridades

Varias personas que protestaron en Irán en los últimos días hablaron con CNN sobre haber visto enormes multitudes y violencia…

Varias personas que protestaron en Irán en los últimos días hablaron con CNN sobre haber visto enormes multitudes y violencia brutal en las calles de Teherán. Una mujer dijo que vio “cuerpos apilados” en un hospital.

Una mujer de unos 60 años y un hombre de 70 años describieron haber visto personas de todas las edades en las calles de la capital iraní el jueves y viernes. Sin embargo, la noche del viernes, fuerzas de seguridad portando rifles de las Fuerzas Armadas mataron a “muchas personas”, dijeron bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

Las protestas, que comenzaron el 28 de diciembre como manifestaciones en los bazares de Teherán por la inflación desenfrenada, se han extendido desde entonces a más de 100 ciudades, lo que representa el mayor desafío al régimen iraní en años.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo este sábado que Estados Unidos apoya al pueblo de Irán después de que el presidente Donald Trump reiterara el viernes su amenaza de atacar Irán si las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes.

Ofreciendo una rara perspectiva sobre la naturaleza de las protestas en medio de un bloqueo continuo de internet, manifestantes en otro barrio de Teherán dijeron a CNN que ayudaron a un hombre de unos 60 años que había resultado gravemente herido durante la represión. Tenía alrededor de 40 perdigones incrustados en las piernas y un brazo roto, afirmaron.

Intentaron conseguir atención médica para el hombre en varios hospitales, pero dijeron que la situación era “completamente caótica”.

Otros manifestantes dijeron a CNN que la cantidad de personas en las calles no era comparable a nada que hubieran experimentado antes, describiendo las escenas como “increíblemente hermosas y esperanzadoras”.

Un discurso televisado del líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, la noche del viernes cambió esta atmósfera. Poco después, la represión se volvió increíblemente violenta, dijeron los manifestantes.

“Lamentablemente, tendremos que aceptar la realidad de que este régimen no se rendirá sin una fuerza externa”, dijo uno de los manifestantes a CNN.

El ministro del Interior, Eskandar Momeni, admitió “algunas deficiencias” pero dijo a la televisión estatal que un “mejor futuro económico” espera a los iraníes.

Una trabajadora social iraní que asistió a una protesta en Teherán el viernes dijo que la situación se convirtió en una “pesadilla” cuando las autoridades atacaron a los manifestantes.

“Balas, quién sabe, gas lacrimógeno, todo lo que se te ocurra, lo disparaban”, dijo. “Y fue muy aterrador”.

Aseguró que vio cómo le daban descargas eléctricas en el cuello a una niña “hasta que se desmayó” y que el hijo de su compañero de trabajo estaba entre varias personas que murieron.

,Personal médico iraní y testigos describieron otras escenas angustiosas al medio reformista IranWire.

El viernes en la ciudad sureña de Shiraz, el personal médico atendía a una mujer que recibió un disparo en la cabeza.

“Nunca he visto escenas así en mi vida”, se oye decir a uno de los trabajadores médicos en un video compartido con IranWire. “Estos desvergonzados le dispararon en la cabeza y el cuello. ¿Tienes idea de cuántos pacientes tenemos hasta ahora?”

Un médico en la ciudad oriental de Neyshabur dijo que las fuerzas de seguridad dispararon a los manifestantes desde lo alto de los edificios el viernes. Una familia de seis personas que pasaba por allí fue baleada, al igual que la enfermera de una anciana cuando iba camino a su casa, dijo el médico.

Después de que las fuerzas de seguridad dispararan a personas en Najafabad el jueves, los heridos fueron llevados al hospital Montazeri, según una fuente médica.

“La gente corrió al hospital para llevarse los cuerpos de sus hijos, y se los llevaron y los enterraron con la misma ropa”, dijo el miembro del personal médico. En la cultura musulmana iraní, los cuerpos de los muertos suelen ser lavados y luego cubiertos con tela de algodón blanca antes del entierro.

Mohammad Lesanpezeshki, médico de Chicago formado en Teherán, contó a CNN que sus amigos que trabajan en hospitales iraníes están abrumados a medida que más manifestantes resultan heridos en la represión.

“Un cirujano ortopédico dijo que tenían múltiples cuerpos en su sala de emergencias de al menos 30 personas que recibieron disparos en las extremidades”, dijo Lesanpezeshki.

Sus amigos también le dijeron que el Hospital Oftalmológico Farabi de Teherán experimentó un aumento considerable de pacientes con perdigones en los ojos, con aproximadamente entre 200 y 300 pacientes.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, estimó el sábado que al menos 78 manifestantes han muerto en los últimos 14 días en relación con las manifestaciones.

El grupo de defensa de derechos humanos, enfocado en Irán, dijo en un comunicado de prensa que al menos 116 han muerto en las protestas en total, incluidos 38 miembros de las fuerzas de seguridad.

Al menos siete de los manifestantes muertos eran menores de 18 años, según HRANA. El grupo también informó que al menos 2.638 personas habían sido arrestadas.

“Con base en los datos agregados hasta el final del decimocuarto día, se han identificado 574 lugares de protesta en 185 ciudades de las 31 provincias del país”, dijo el grupo. El número de lugares es acumulativo, comenzando cuando las protestas iniciaron el 28 de diciembre.

CNN contactó a la Sección de Intereses Iraníes en Washington y con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán para obtener comentarios.

El sábado, 100 personas fueron arrestadas en el condado de Baharestan, cerca de Teherán, por alterar el orden público y liderar “disturbios”, dijo un funcionario local a la agencia de noticias semioficial Tasnim.

CNN no pudo verificar de forma independiente el número de muertos o arrestados.

Un residente de Teherán dijo a CNN este sábado que el apagón ha impulsado a más personas a unirse a las protestas contra el régimen que se extienden por todo el país.

“El corte de internet parece haber tenido un efecto contrario, ya que el aburrimiento y la frustración llevaron a aún más personas a las calles”, dijo un hombre de 47 años de la capital iraní, hablando bajo condición de anonimato por razones de seguridad. “Personas de todas las edades —hombres, mujeres y niños— participan, corean desde las ventanas y reuniéndose en grandes cantidades”, dijo.

El residente explicó cómo los ciudadanos han estado esperando a que llegue la oscuridad para salir a las calles en las ciudades más grandes de Irán. Describió una sensación de “impulso imparable” a medida que las protestas se intensifican.

Aunque las protestas fueron inicialmente por preocupaciones sobre la inflación, el residente dijo que el precio de los productos básicos ha seguido aumentando tras la agitación política y productos básicos como huevos y leche se han vuelto “significativamente más caros”.

El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, en una declaración compartida con medios estatales, instó este sábado al pueblo iraní a “permanecer vigilante” y llamó a la unidad y cohesión nacional para “evitar que el enemigo logre sus objetivos maliciosos”.

Jamenei ha seguido publicando en redes sociales a pesar del apagón, utilizando la plataforma X para calificar a los manifestantes como “un grupo de personas empeñadas en la destrucción” y criticar a Trump el viernes.

Doug Madory, un experto que estudia interrupciones de internet, dijo a CNN que, aunque las autoridades han deshabilitado las comunicaciones, Irán está “técnicamente conectado a internet”.

“Así que, si quisieran volver a activar algo, podrían hacerlo para cualquier persona o para cualquier conexión de internet en particular”, dijo Madory.

“Podemos ver un pequeño flujo de tráfico saliendo. Así que hay algo. Es muy pequeño, pero no es cero. Probablemente sean algunas personas de alto valor que han mantenido la conectividad”.

