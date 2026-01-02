Maduro recibe a enviado de Xi Jinping y reafirma la “hermandad” de Venezuela con China en medio de tensión con EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió este viernes con el enviado especial de China para Asuntos de América…

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió este viernes con el enviado especial de China para Asuntos de América Latina, Qiu Xiaoqi, y con una delegación de ese país, en medio de la tensión creciente con Estados Unidos por el despliegue militar en el Caribe.

Del encuentro en el palacio de Miraflores participaron además el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, y Wang Hao, directivo del Ministerio de Relaciones Exteriores; y por parte de Venezuela estuvo presente además la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez.

La reunión “ratifica el carácter inquebrantable de la hermandad entre Caracas y Beijing, en un contexto geopolítico marcado por la resistencia ante las medidas coercitivas unilaterales y la búsqueda de un desarrollo soberano para los pueblos del Sur Global”, publicó la Presidencia de Venezuela.

El Gobierno de Maduro sostuvo que Qiu Xiaoqi “reiteró que China y Venezuela son socios estratégicos a toda prueba” y que la presencia de la comitiva de China representa la importancia que le dan al vínculo bilateral “no solo como socio comercial-energético, sino como un aliado político fundamental en la región”.

“Me alegra mucho saludarlos. Gracias por la felicidad. Y agradecer al presidente Xi Jinping siempre su hermandad. Como hermano mayor. Y su mensaje tan contundente de líder para el mundo”, dijo Maduro, de acuerdo con la información oficial.

La visita de la comitiva de Beijing a Venezuela ocurre en un momento de tensión que escala desde hace meses, con un aumento de la presión militar de EE.UU. sobre Venezuela y las recientes interceptaciones de buques petroleros.

Beijing ha criticado esas interceptaciones por considerarlas “graves violaciones del derecho internacional” y ha asegurado a Caracas su oposición a “toda forma de unilateralismo e intimidación” en una llamada entre los principales diplomáticos de ambos países a fines de diciembre.

China es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4 % de sus importaciones, con envíos en diciembre que se esperaba promediaran más de 600.000 barriles diarios, según analistas.

Las acciones contra Venezuela del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afectan a la actividad económica de Venezuela y con ella a una industria que durante mucho tiempo ha beneficiado a China, que en los últimos meses absorbió aproximadamente el 80 % de las exportaciones de petróleo de Venezuela, de acuerdo con especialistas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.