Los venezolanos adoptan medidas preventivas, preocupados por lo que viene

Venezuela entra en una nueva y muy incierta etapa tras la captura y salida repentina de Nicolás Maduro, presidente del país durante los últimos 12 años.

En medio de una extendida inquietud por lo que pueda ocurrir ahora, las calles de la capital, Caracas, y de otras ciudades han permanecido tranquilas. La gente se muestra cautelosa a la hora de salir, con las fuerzas de seguridad en alerta. Sin embargo, ha habido poca presencia en las calles de los grupos paramilitares progubernamentales conocidos como colectivos.

Quienes sí se han aventurado a salir tienen una sola prioridad: abastecerse de productos básicos ante la posibilidad de enfrentamientos o saqueos en la capital. No hay señales de compras de pánico, pero los venezolanos están acostumbrados a aprovisionarse cada vez que hay una crisis.

Videos obtenidos por CNN este sábado mostraron calles mayormente vacías, pero largas filas de personas reunidas en supermercados y farmacias.

“En las calles no se escucha nada, salvo el canto de los pájaros”, reportó este domingo la periodista Mary Mena.

Simpatizantes de la oposición están celebrando en privado, pero no se han registrado concentraciones en apoyo a la acción de Estados Unidos. Mena dijo que es probable que mantengan un perfil bajo a menos que figuras clave de la oposición puedan demostrar que cuentan con respaldo entre funcionarios venezolanos o mandos militares.

Poca información llega desde otras ciudades. Reuters informó de largas filas para comprar alimentos en Maracaibo, un centro petrolero del país. Jairo Chacín, de 39 años, mecánico y dueño de un taller en esa ciudad, dijo que había salido a revisar su negocio “porque tenía miedo de saqueos, pero la calle está desierta”.

“Quería llenar el tanque de gasolina, pero las estaciones de servicio ya están cerradas, así que aproveché para comprar comida porque no sabemos qué viene”, dijo Chacín a Reuters. “Honestamente, tengo una mezcla de miedo y alegría”.

“Acabo de sacar al perro y se siente como una ciudad abandonada, la gente está encerrada en sus casas”, dijo Alejandra Palencia, de 35 años, psicóloga en la ciudad de Maracay. “Hay miedo e incertidumbre”, afirmó a Reuters.

Esa incertidumbre es generalizada.

“Quiero saber qué vendrá después”, dijo Nancy Pérez, una mujer de 74 años que salió a una panadería cerca de su casa en Valencia, en el centro de Venezuela.

Algunos venezolanos se muestran inconformes ante la posibilidad de que las decisiones sobre Venezuela se tomen en la Casa Blanca. Mientras se abastecía de alimentos en Caracas, Jenny Salazar dijo a CNN: “No estoy de acuerdo con que otro presidente, fuera de Venezuela, tome el control de nosotros los venezolanos”.

Trump dijo el sábado en una conferencia de prensa que su Gobierno administrará Venezuela “hasta que pueda darse una transición”.

Teo Tilin, quien vive en Miami y había viajado a Venezuela para visitar a su madre, también expresó inquietud sobre cómo se gobernaría el país. “¿Cómo es que (Donald Trump) va a tener el control? ¿Qué tipo de control va a tener? ¿Dónde están las personas que van a ejercer ese control? (…) No lo sé”.

Un médico de la capital que pidió no ser identificado dijo que el papel de los militares será crucial.

“La posición de las Fuerzas Armadas venezolanas es fundamental. Tenemos que esperar a ver cómo van a definirse”, afirmó. También dijo que espera un acercamiento entre Estados Unidos y la oposición venezolana.

Según la Constitución de Venezuela, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, debe convocar a nuevas elecciones en un plazo de 60 días.

“Me interesa mucho saber cómo será la transición. ¿Cuál es el plan? ¿Ella estará a cargo del país y de la organización de las elecciones? ¿Cómo podemos confiar en eso?”, preguntó otro residente de Caracas.

Los medios estatales en Venezuela han difundido mensajes desafiantes de simpatizantes del régimen dirigidos a Trump. Un joven dijo en una transmisión en vivo de TeleSUR el sábado: “Somos los hijos de (Hugo) Chávez, logramos la soberanía y no vamos a permitir que ustedes, que se creen la policía del mundo, cambien esto”.

Chávez fue presidente antes de Maduro, entre 1999 y 2013, y fundador de lo que se conoció como el movimiento bolivariano en Venezuela.

Rodríguez, quien fue designada presidenta por el Tribunal Supremo de Justicia tras la salida de Maduro, no había hablado este domingo, pero el Gobierno parece centrado en la continuidad. Maduro decía con frecuencia que el régimen continuaría independientemente de si él seguía siendo presidente.

Las autoridades han señalado que el principal aeropuerto internacional permanece abierto y que la Asamblea Nacional tomará posesión el lunes, tal como estaba previsto.

Muchos venezolanos se mostraron sorprendidos de que Trump sugiriera que Estados Unidos podría trabajar con Rodríguez como nueva jefa de Estado en Venezuela, lo que profundiza la incertidumbre sobre el futuro del país.

