Los movimientos agresivos de agentes federales en Minneapolis y St. Paul, en imágenes

Las tensiones son altas en Minneapolis después de que un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparara fatalmente a Renée Good, una madre de tres hijos con 37 años de edad, dentro de su SUV a principios de este mes. Good fue asesinada el 7 de enero durante una operación de ICE en la ciudad, y su muerte ha generado indignación contra la presencia continua de ICE y las tácticas agresivas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por parte de agentes armados y enmascarados en las llamadas Ciudades Gemelas (Minneapolis y St. Paul).

La muerte de Good ha incrementado la presión política y social, con protestas masivas y llamados de líderes locales y organizaciones civiles para que ICE abandone la región y se realice una investigación independiente sobre el uso de la fuerza letal.

Las autoridades federales han desplegado miles de agentes en las ciudades, superando ampliamente al total combinado de oficiales de policía con juramento en Minneapolis y St. Paul, según declaraciones del alcalde de Minneapolis Jacob Frey.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, afirmó que los agentes federales habían arrestado a más de 3.000 inmigrantes “criminales” indocumentados en Minnesota en las últimas seis semanas hasta el 19 de enero, una declaración que refleja la escala de las operaciones en curso.

En un comunicado a CNN, Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, sostuvo que el DHS estaba tomando medidas apropiadas y constitucionales para defender el estado de derecho y proteger a sus oficiales y al público de alborotadores peligrosos.

El Pentágono ha ordenado a unos 1.500 soldados en servicio activo que se preparen para un posible despliegue a Minnesota, según un funcionario de la administración Trump, mientras que las autoridades estatales han movilizado, aunque sin desplegar aún, la Guardia Nacional de Minnesota.

Los medios, incluidos CNN y otros reporteros sobre el terreno, han revisado y geolocalizado videos que muestran algunas tácticas de los agentes federales en las Ciudades Gemelas: han detenido tanto a inmigrantes sospechosos de ser indocumentados como a ciudadanos de EE.UU., han utilizado bolas de pimienta, gas lacrimógeno y spray de pimienta contra manifestantes, y han detenido a un ciudadano para solicitarle identificación y lugar de nacimiento debido a su acento.

En conjunto, estos hechos reflejan una escalada de presencia federal y tensiones en Minneapolis y St. Paul, con fuertes reacciones comunitarias, críticas políticas y una atención mediática intensa tras la muerte de Renée Good y eventos relacionados.

