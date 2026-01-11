Los mejores looks en la alfombra roja de los Globo de Oro 2026

Desde el vestido de escote en V con lentejuelas de Marilyn Monroe hasta el vestido de gala azul lavanda de…

Desde el vestido de escote en V con lentejuelas de Marilyn Monroe hasta el vestido de gala azul lavanda de Lady Gaga, los premios Globo de Oro han ofrecido su dosis de glamour, brillo y atuendos impresionantes a lo largo de los años.

El domingo no debería ser diferente, debido a que las estrellas de la televisión, el cine y, por primera vez, el audio (ahora reconocido con un premio dedicado a los pódcast) descenderán al hotel Beverly Hilton para la ceremonia anual.

Los nominados a la actuación de este año incluyen íconos de estilo de diferentes generaciones, como Timothée Chalamet, Cynthia Erivo y Julia Roberts, así como los elencos de series como “The White Lotus” y “The Bear”. Mientras tanto, los nominados por primera vez —y sus estilistas— esperan impresionar a los observadores de la moda durante su momento en el centro de atención.

Hollywood es donde se establecen las tendencias de la moda de noche. Y con los Oscar a solo dos meses de distancia, esta alfombra roja marcará la pauta para lo que resta de la temporada de premios. Descubre lo que las estrellas están usando en la alfombra roja.

Esta galería se irá actualizando a lo largo de la noche.

