Los jueces designados por Trump están permitiendo que la ofensiva del presidente contra la inmigración continúe

A medida que la ofensiva inmigratoria del presidente Donald Trump se ha extendido por las principales ciudades de Estados Unidos,…

A medida que la ofensiva inmigratoria del presidente Donald Trump se ha extendido por las principales ciudades de Estados Unidos, los jueces de primera instancia que intentan frenar las acciones frenéticas de los agentes federales han sido reprimidos repetidamente por tribunales superiores, a veces con la ayuda de magistrados que Trump puso en el banquillo en su primer mandato.

Una serie de fallos de la Corte Suprema y de tribunales federales de apelaciones han revocado las victorias tempranas logradas por los opositores a las ofensivas inmigratorias de Trump en California, Chicago y Minnesota.

La última victoria de la administración se produjo el lunes, cuando un panel de tres magistrados de un tribunal federal de apelaciones suspendió indefinidamente la decisión de un juez de Minneapolis de poner límites estrictos a cómo los agentes pueden responder a las personas que protestan pacíficamente contra la Operación Metro Surge, que ha provocado una intensa oposición en las Ciudades Gemelas -Minneapolis–Saint Paul- y condujo al tiroteo fatal de dos ciudadanos estadounidenses por parte de agentes federales.

La orden preliminar emitida a principios de este mes por la jueza federal de distrito Katherine Menéndez, según concluyó el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito, era excesivamente amplia y vaga, por lo que no podía seguir vigente por ahora.

Los dos jueces que votaron a favor de conceder plenamente la solicitud del Gobierno de archivar el fallo de Menéndez fueron David Stras, designado por Trump, y Bobby Shepherd, designado por el expresidente George W. Bush.

Trump y sus aliados se han quejado durante mucho tiempo de que los jueces de tribunales inferiores han actuado fuera de los límites en casos que desafían su agenda, particularmente en el contexto de inmigración, sobre el cual, según argumentan, tiene una autoridad amplia e irrevisable.

Aprovechando el fallo del tribunal de apelaciones del lunes, la secretaria de Justicia Pam Bondi atacó a Menéndez, designado por el expresidente Joe Biden, como un juez “liberal” que “trató de esposar a nuestros agentes del orden público federal, restringir sus acciones y poner en riesgo su seguridad al responder a agitadores violentos”.

“El Octavo Circuito ha acordado plenamente que este intento imprudente de socavar la aplicación de la ley no puede sostenerse”, señaló.

(El tercer juez del panel, Raymond Gruender, designado por Bush, disintió parcialmente, alegando que habría mantenido intacto parte del fallo de Menéndez que prohibía a los agentes federales usar gas pimienta y otras municiones no letales contra manifestantes pacíficos).

Los fallos de la corte de apelaciones reflejan una realidad jurídica fundamental: los perdedores pueden convertirse rápidamente en ganadores, incluso a corto plazo, a medida que los casos son revisados ​​por tribunales superiores.

Pero también subrayan la compleja situación en la que se encuentran los jueces federales que analizan diversos desafíos a las agresivas medidas de control inmigratorio de Trump.

“Los jueces de distrito, tanto históricamente como en la práctica, tienden a ser mucho más prácticos y funcionales en su abordaje de cuestiones legales. Un magistrado de distrito se considera a menudo un solucionador de problemas”, afirmó Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

“Los jueces de circuito tienden a estar más alejados de la realidad y de la urgencia de una situación y realmente abordan estos casos más como abstracciones legales en un contexto en el que no hay precedentes realmente claros porque la mayor parte de lo que hace el Gobierno federal no tiene precedentes”, agregó.

La influencia de Trump en el poder judicial federal durante su primer mandato también forma parte de la ecuación.

Con la ayuda de un Senado controlado por el Partido Republicano, el presidente logró hace varios años nombrar a numerosos jueces conservadores para los tribunales de apelaciones del país, una prioridad clave para el exlíder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, quien señaló en una entrevista el año pasado el “impacto duradero” que la avalancha de nombramientos tendría en el país.

“El Octavo Circuito es un tribunal de apelaciones profundamente de derechas, si no derechista, lleno de jueces designados por el presidente Trump y probablemente simpatizantes de mucho de lo que está haciendo”, comentó Vladeck.

Con sus cinco designados por Trump, el Séptimo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, con sede en Chicago, ha adoptado un enfoque similar al del Octavo.

El tribunal intervino dos veces en nombre de la administración el año pasado después de que un juez intentó limitar las acciones de los agentes de inmigración en la Ciudad de los Vientos y monitorear de cerca el cumplimiento de una orden anterior que limitaba el uso de la fuerza contra periodistas y manifestantes.

La jueza federal de distrito Sara Ellis, designada por el expresidente Barack Obama, emitió una orden de emergencia a principios de octubre tras los enfrentamientos entre manifestantes locales y agentes que habían invadido la ciudad, que resultaron en dramáticos episodios con gases lacrimógenos y balas de pimienta.

Ellis declaró que los agentes no podían usar estos proyectiles no letales ni irritantes químicos, ni usar fuerza como tirar o empujar a una persona al suelo, inmovilizarla o golpearla.

En medio de informes de los manifestantes, periodistas y clérigos que presentaron el caso de que se estaba violando la orden de Ellis, la jueza luego ordenó a Greg Bovino, un alto jefe de la Patrulla Fronteriza que en ese momento supervisaba la operación de cumplimiento en Chicago, que compareciera ante ella diariamente para que pudiera recibir actualizaciones sobre cómo sus agentes estaban cumpliendo con la orden.

“Conozco mi carril y me mantendré en él”, declaró Ellis el año pasado. “No voy a atarles las manos a los agentes porque no estoy presente y ese no es mi trabajo. Pero sí espero que conozcan y comprendan sus responsabilidades en el uso de la fuerza”.

Pero días después, tras una rápida apelación por parte de la administración, el Séptimo Circuito determinó que Ellis efectivamente se había salido de su carril.

El tribunal de apelaciones anuló la orden de Ellis que requería las comparecencias diarias de Bovino, concluyendo que configuraba erróneamente al tribunal de distrito como “un supervisor de las actividades del jefe Bovino, entrometiéndose en las decisiones de gestión de personal del Poder Ejecutivo”.

“La orden viola la separación de poderes”, señaló el tribunal de apelaciones en un fallo breve y sin firma.

Semanas más tarde, después de que Ellis emitiera un fallo más duradero que restringía la actividad de los agentes federales en Chicago, el tribunal de apelaciones nuevamente se puso del lado de la administración, dictaminando que su orden preliminar incluía a demasiados acusados, era “demasiado prescriptiva” e infringía demasiado las prerrogativas del Poder Ejecutivo.

“Por ejemplo, enumera y prohíbe el uso de decenas de armas antidisturbios y otros dispositivos de una manera que se asemeja a una regulación federal”, concluyó el panel, compuesto por los designados por Trump, Michael Brennan y Michael Scudder, y el nombrado por Ronald Reagan, Frank Easterbrook.

Sin ofrecer ninguna explicación de su decisión y en lo que fue quizás la revocación más notoria de un tribunal de distrito, la Corte Suprema de Justicia levantó en septiembre la orden de un juez de California que limitaba la capacidad de los agentes federales de realizar detenciones de inmigración basándose principalmente en la etnia aparente de una persona, su idioma o su presencia en un lugar particular, como una granja o una parada de autobús.

Trump contribuyó a consolidar una supermayoría conservadora en el Tribunal Supremo durante su primer mandato con el nombramiento de tres jueces.

Uno de ellos, Brett Kavanaugh, redactó un extenso escrito concurrente en el caso de California para explicar que los factores en los que se basaban los agentes para las detenciones “en conjunto pueden constituir al menos una sospecha razonable de presencia ilegal en Estados Unidos”.

“Si la persona es ciudadana estadounidense o se encuentra legalmente en Estados Unidos, esa persona será libre de irse después del breve encuentro”, escribió Kavanaugh.

Esa decisión de septiembre, que se produjo a pesar del disenso público de los tres jueces liberales de la corte, bendijo efectivamente lo que los críticos describen como “patrullas itinerantes” y le dio a la administración una victoria importante en su intento de continuar con una agresiva operación de control de inmigración en el Estado Dorado.

“Esta es una victoria para la seguridad de los californianos y el estado de derecho”, declaró entonces Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. “Las fuerzas del orden del DHS no se detendrán y continuarán arrestando y expulsando a asesinos, violadores, pandilleros y otros inmigrantes ilegales delincuentes”.

A medida que continúa la operación de Trump en Minnesota, posibles revocaciones de tribunales superiores se ciernen sobre Menéndez, quien está considerando una solicitud conjunta del estado y las Ciudades Gemelas -Minneapolis–Saint Paul- para poner fin a la Operación Metro Surge, que según ellos es inconstitucional.

Menéndez se mostró cautelosa a principios de esta semana de no excederse en su autoridad en el asunto, señalando durante una audiencia crítica que “no todas las crisis tienen solución en un tribunal de distrito”.

“Debe ser que se está trabajando en otro lugar para tratar de poner fin a lo que se describe aquí, no solo contando con que un solo tribunal de distrito emita una sola orden judicial, que inevitablemente y muy rápidamente iría al Octavo Circuito”, señaló.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.