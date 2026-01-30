Los aliados de derecha de MAGA en Europa sienten repulsión por las intenciones de Trump contra Groenlandia

La Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. presenta una imagen del tipo de nación que la administración Trump quiere ver…

La Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. presenta una imagen del tipo de nación que la administración Trump quiere ver en Europa: culturalmente cohesionada, militarmente fuerte, con bajos niveles de delincuencia e inmigración, y de “mayoría europea”, es decir, blanca.

Y si ese país puede enriquecerse fabricando un producto que el resto del mundo quiera comprar, mucho mejor

¿Cómo sería un país así? Dinamarca podría ser un buen comienzo. Tiene una de las leyes de inmigración más estrictas de Europa y una de las tasas de criminalidad más bajas.

El servicio militar obligatorio es abrumadoramente blanco. Incluso fabrica los medicamentos que mantienen delgados a los estadounidenses.

Si su estado de bienestar es demasiado cómodo o sus políticas climáticas demasiado verdes, bueno, nadie es perfecto.

Pero en lugar de presentar a Dinamarca como un país con el que vale la pena trabajar, el presidente Donald Trump dedicó el primer mes del año a antagonizarlo con sus amenazas de confiscar Groenlandia, un territorio danés autónomo.

Aunque Trump finalmente dio marcha atrás, su táctica alarmó a la mayoría europea e incluso ha llevado a algunos líderes nacionalistas, antes orgullosos de sus vínculos con Trump, a distanciarse de él.

Jordan Bardella, presidente de la ultraderechista Agrupación Nacional francesa y protegido de Marine Le Pen, acusó a Trump de “coacción” y criticó duramente sus “ambiciones imperialistas”.

Alice Weidel, colíder del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), quien hace apenas unas semanas elogió la Estrategia de Seguridad Nacional como el inicio de un “renacimiento conservador”, afirmó que Trump había “violado una promesa fundamental de campaña: no interferir en otros países”.

El agresivo intento de Trump de anexar Groenlandia fue un error garrafal, según informaron analistas a CNN, lo que podría frustrar las aspiraciones de su administración de construir una alianza civilizatoria entre partidos europeos de extrema derecha.

Al amenazar la soberanía nacional de un país europeo, añadieron, el presidente ha socavado el nacionalismo que su administración pretende cultivar entre sus aliados europeos patriotas.

“Groenlandia fue un gran error de cálculo”, señaló Ivan Krastev, presidente del Centro de Estrategias Liberales en Sofía, Bulgaria.

Aunque Trump puede encontrar fácilmente apoyo en Europa con una agenda antinmigración, anti-woke y anti-verde, Krastev declaró que el presidente, sin darse cuenta, cruzó la línea al amenazar la soberanía nacional.

“Siempre se ha llamado a Trump nacionalista, pero es un nacionalista que no entiende el nacionalismo, particularmente el nacionalismo de otros”, comentó Krastev a CNN, describiendo a Trump como un nacionalista “sin historia”.

“En lo que se refiere a terrenos, su visión es la de un agente inmobiliario. Cree que su objetivo es gentrificar el mundo”, agregó.

En cambio, los principios de territorio y fronteras son casi sagrados para los nacionalistas europeos, quienes guardan un recuerdo visceral de lo que sucede cuando las fronteras se redibujan por la fuerza.

“El nacionalismo europeo es muy, muy sensible a la integridad territorial, porque esto fue en gran medida lo que destrozó a Europa antes”, añadió Krastev. “Por eso, para ellos, lo que hacía Trump es indefendible”.

Mientras los aspirantes a líderes de Francia y Alemania criticaron duramente a Trump, la oposición en Europa central y oriental se mantuvo más discreta.

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría y el mayor defensor de Trump en Europa, eludió una pregunta sobre Groenlandia, alegando que se trata de un “asunto interno”, mientras que el presidente nacionalista de Polonia, Karol Nawrocki, se limitó a afirmar que la disputa debería resolverse “por la vía diplomática”.

Para Orbán en particular, las payasadas de Trump podrían crear un problema. Más que cualquier otro líder europeo, el primer ministro de Hungría se ha dedicado profesionalmente a oponerse a la UE, a pesar de no buscar abandonarla.

Durante años, Orbán ha criticado lo que él describe como una potencia autoritaria, incluso imperial, que, según él, corroe la soberanía nacional de sus miembros.

Según Dimitar Bechev, investigador sénior de Carnegie Europe, se podrían formular críticas similares contra Trump.

“Si has estado haciendo campaña sobre temas de soberanía y reclamando el control a Bruselas, no puedes ser visto como si estuvieras luchando en nombre de una potencia hegemónica”, declaró Bechev a CNN.

Los nacionalistas europeos deben ser “cautelosos” en su respuesta a las recientes maniobras de Trump, añadió: “No quieres repudiar a Trump, pero tampoco quieres parecer su representante”.

Aunque Trump utilizó su discurso en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos la semana pasada para retractarse de sus amenazas de tomar Groenlandia de Dinamarca por la fuerza, el presidente logró irritar a sus aliados europeos una vez más al afirmar sin fundamento que las tropas de la OTAN “se mantuvieron un poco atrás” de las líneas del frente cuando lucharon en apoyo de Estados Unidos en Afganistán.

La primera ministra de Italia de extrema derecha, Giorgia Meloni, elogiada el año pasado por Trump como “hermosa y poderosa”, calificó su comentario de “inaceptable”. “La amistad requiere respeto”, afirmó Meloni esta semana en una breve declaración.

Incluso Nigel Farage, líder del partido populista Reform UK, que anteriormente hizo campaña por Trump en Estados Unidos, sintió la necesidad de distanciarse del presidente, calificando sus comentarios de «erróneos» y describiendo sus amenazas contra Groenlandia como un «acto muy hostil».

Los líderes liberales europeos lanzaron críticas más enérgicas. El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, afirmó que las reiteradas amenazas e insultos de Trump eran una afrenta al amor propio de Europa.

“Ser un vasallo feliz es una cosa; ser un esclavo miserable es otra”, declaró en Davos. “Si cedes ahora, perderás tu dignidad. Probablemente sea lo más preciado que puedes tener en una democracia: tu dignidad”.

Krastev afirmó que Trump había subestimado hasta qué punto el nacionalismo se basa en el orgullo. “Si no apelan al orgullo y la dignidad de estas naciones, estos partidos no tendrán más remedio (que oponerse)”, declaró.

Jeremy Shapiro, director de investigación del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), afirmó que la esperanza de la administración Trump de cultivar aliados afines en Europa podría estar fracasando. La debacle de Groenlandia “es la última de una serie de maneras en que Trump se está perjudicando a sí mismo”, declaró Shapiro a CNN.

Una importante encuesta publicada este mes por el ECFR mostró que Trump ha desperdiciado parte de la influencia que tenía en Europa al asumir el cargo. Solo el 16 % de los ciudadanos de la UE considera ahora a Estados Unidos un aliado, mientras que el 20 % lo ve como un rival o un enemigo.

Las maniobras de Trump no impedirán que ciertos partidos populistas se aprovechen de su influencia y colaboren con MAGA de forma “transaccional”, afirmó Shapiro. Orbán, por ejemplo, ha recurrido considerablemente al apoyo de Trump antes de las elecciones húngaras de abril, en las que se enfrentará a su primer rival creíble en años.

Pero Trump, sin duda, ha perdido influencia entre los partidos nacionalistas a los que su administración intenta cortejar, afirmó. “Cada vez le tienen más recelo. Y creo que esto significa, a largo plazo, que no veremos una especie de ‘internacional antiliberal’ con Trump a la cabeza”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.