Lindsey Halligan deja el Departamento de Justicia después de que un juez nombrado por Trump calificara su liderzgo de “farsa”

Lindsey Halligan, fiscal federal interina designada por el presidente Donald Trump para el Distrito Este de Virginia (EDVA, por sus siglas en ingés), dejó su puesto en el Departamento de Justicia el martes, poniendo fin a su turbulento mandato que estuvo marcado por casos contra los enemigos políticos del presidente.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, anunció la salida de Halligan en una publicación el martes por la noche, en la que escribió que era “una pérdida significativa” para el departamento y señaló que “continuará sirviendo a su país de otras maneras”.

La noticia de la salida de Halligan se produjo horas después de que un juez federal emitiera un fallo contundente en el que criticaba la decisión de Halligan de usar un lenguaje inusualmente duro contra el cuestionamiento de su autoridad, afirmando que esa “retórica innecesaria” tenía “un nivel de virulencia más apropiado para un programa de noticias por cable”.

La evaluación del juez federal de distrito David Novak, nombrado por Trump en 2019, fue el último y dramático acontecimiento en una saga legal de meses en torno a Halligan, una abogada de seguros convertida en fiscal, cuyo mandato como fiscal federal interina pareció verse truncado después de que un juez determinara en noviembre que estaba ejerciendo el cargo ilegalmente.

Esa decisión, que prácticamente anuló las causas penales que Halligan interpuso a instancias del presidente contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James, también debería haber significado que Halligan ya no se presentara como la fiscal federal al frente de la oficina, según los jueces del distrito. Sin embargo, ella continuó usando el título en documentos judiciales, lo que provocó la ira de Novak y otros jueces que consideraron que estaba incumpliendo abiertamente el fallo.

“La Sra. Halligan siguió identificándose como Fiscal Federal de este Distrito en sus alegatos, incluyendo las acusaciones formales y otros alegatos”, escribió Novak en un fallo de 18 páginas de un caso penal presentado por la oficina de Halligan. “Decidí darle a la Sra. Halligan la oportunidad de explicar su postura… Tras revisar su presentación y desmentir la retórica innecesaria, considero que su postura es inútil”.

“La respuesta de la Sra. Halligan, a la que se unieron tanto la secretaria de Justicia como el adjunto, contiene un nivel de virulencia que es propio de un programa de noticias por cable y está muy por debajo del nivel que se espera de los litigantes en este Tribunal, en particular del Departamento de Justicia”, escribió el juez. “El Tribunal no se involucrará en un intercambio similar de demandas”.

Novak afirmó que Halligan no podía seguir ignorando el fallo emitido el año pasado por el Juez de Distrito de EE.UU., Cameron McGowan Currie, que declaró inválido su nombramiento, y advirtió que Halligan “y cualquiera que se una a ella en una presentación que contenga el título inapropiado” podría estar sujeto a posibles medidas disciplinarias.

Sin embargo, evitó que Halligan enfrentara tales consecuencias por el momento. Señaló que ella carecía de experiencia procesal cuando asumió la dirección de la Fiscalía Federal en septiembre y afirmó que le otorgaba el beneficio de la duda.

“En vista de su inexperiencia, el tribunal le otorga a la Sra. Halligan el beneficio de la duda y se abstiene de remitirla para una mayor investigación y medidas disciplinarias en relación con sus declaraciones falsas ante este Tribunal en este momento”, escribió Novak.

El fallo de Novak se produjo poco después de que el juez principal del EDVA comenzara a buscar públicamente candidatos para ejercer de forma interina como fiscal federal del distrito.

En una breve orden que no mencionó la decisión emitida el año pasado por Currie, la cual ha sido apelada, la jueza principal M. Hannah Lauck señaló que cuando Halligan fue nombrada por primera vez en septiembre como fiscal federal interina, su mandato debía durar 120 días, es decir, hasta el martes. Currie, quien habitualmente preside casos en Carolina del Sur, fue designada para gestionar la disputa sobre la autoridad de Halligan, dado el papel que desempeñan los demás jueces de EDVA para garantizar la presencia de un fiscal de alto nivel en su distrito.

Trump había nominado oficialmente a Halligan para el cargo de forma permanente, pero el Senado no la confirmó. Según la ley federal, cuando un puesto de fiscal federal está vacante, los jueces de un distrito tienen la facultad de nombrar a una persona para que lo ocupe de forma interina hasta que el Senado lo confirme.

“El tribunal solicita manifestaciones de interés para ocupar ese puesto”, escribió Lauck en la orden de dos páginas. Instruyó al secretario del tribunal que publicara el anuncio de la vacante en varios periódicos de la zona y lo difundiera a todos los abogados que ejercen en el distrito.

Lauck afirmó que el tribunal aceptaría solicitudes hasta el 10 de febrero.

En un comunicado emitido el martes por la noche, Halligan reconoció que el plazo de 120 días para su asignación temporal al cargo había finalizado.

Criticó a los jueces de EDVA por no nombrar a un nuevo fiscal federal tras la decisión de noviembre y criticó a los miembros del tribunal que cuestionaron su forma de actuar tras dicha decisión.

“El tribunal no tomó ninguna medida para cubrir la vacante que, según afirmaba, ya existía”, declaró. “El resultado fue un vacío: se le dijo al Poder Ejecutivo que carecía de autoridad para nombrar, y el Poder Judicial se negó a ejercer la autoridad que, según afirmaba, le pertenecía exclusivamente”.

Poco antes de que Bondi anunciara la salida de Halligan, el Departamento de Justicia informó a los fiscales del distrito que Halligan podría ser nombrada como “abogada especial” en los documentos judiciales, según una persona familiarizada con el cambio.

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a proporcionar más información el martes por la noche tras la publicación de Bondi.

Esta no es la primera vez que los jueces de EDVA intervienen para garantizar que la Fiscalía Federal de su distrito tenga un líder.

En mayo pasado, votaron unánimemente a favor de mantener en el cargo a Erik Siebert, cuyo periodo de 120 días como fiscal federal interino estaba a punto de finalizar. Continuó ejerciendo el cargo hasta septiembre, cuando renunció ante la presión del presidente y otros para presentar cargos penales contra James, una antigua enemiga de Trump.

Fue entonces cuando Halligan tomó las riendas de la oficina en Alexandria, Virginia, y actuó con rapidez para presentar en solitario los casos contra Comey y James, que fracasaron cuando el juez determinó que ella ejercía el cargo ilegalmente.

Sin embargo, tras ese fallo, Halligan continuó representándose a sí misma en las presentaciones de casos penales como fiscal federal interina de EDVA, lo que generó oposición de los jueces de Virginia.

“La ley en este distrito en este momento es que ella no es ni ha sido Fiscal de Estados Unidos”, declaró el mes pasado uno de esos jueces, el magistrado William Fitzpatrick.

El martes, Novak reiteró su postura con un lenguaje más mordaz.

“Esta farsa de la Sra. Halligan haciéndose pasar por Fiscal de Estados Unidos para este Distrito, en franco desafío a las órdenes judiciales vinculantes, debe terminar”, escribió.

Con información de Katelyn Polantz, de CNN.

