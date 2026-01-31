Cierre del Gobierno podría alargarse hasta el martes, mientras Jeffries dice que los demócratas no aprobarán la financiación

Es probable que el Gobierno federal no reabra hasta al menos el martes, cuando se espera que la Cámara de…

Es probable que el Gobierno federal no reabra hasta al menos el martes, cuando se espera que la Cámara de Representantes celebre votaciones cruciales sobre un paquete de financiamiento imprescindible. El líder de la minoría, Hakeem Jeffries, advirtió a los republicanos que no pueden depender de los demócratas.

No está claro si el presidente de la Cámara, Mike Johnson, cuenta con suficiente apoyo del Partido Republicano para avanzar con el proyecto aprobado por el Senado para financiar gran parte del Gobierno federal hasta finales de septiembre. El acuerdo, alcanzado por el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el presidente Donald Trump, financia al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solo por dos semanas para permitir negociaciones a largo plazo sobre la aplicación federal de inmigración, mientras los demócratas buscan controlar la agencia.

El proyecto de ley debe primero superar un obstáculo procesal conocido como la votación de reglas. Se espera que todos los demócratas voten en contra, y Johnson no puede permitirse perder más que un puñado de votos republicanos. El presidente de la Cámara ha tenido dificultades para lograr la aprobación de varias reglas en medio de deserciones en sus filas, y varios republicanos conservadores han expresado su desaprobación sobre el paquete de gastos.

La Comisión de Reglas de la Cámara se reunirá el lunes a las 4 p.m. (hora de Miami) para comenzar a considerar la regla antes de enviarla al pleno.

El retraso en el debate llega después de que Jeffries informara a Johnson este sábado que su grupo parlamentario no aceptaría acelerar el proyecto de ley, según dos fuentes familiarizadas con una llamada entre los líderes. Johnson esperaba aprobar el proyecto de ley mediante un proceso conocido como “suspensión de reglas”, que habría permitido que la medida se aprobara el lunes por la noche con el apoyo de dos tercios de la Cámara.

El Senado votó a favor de la medida apenas horas antes de la fecha límite del viernes para financiar al Gobierno, pero no se esperaba que la Cámara regresara a Washington hasta el lunes para votar sobre la aprobación final. Con la fecha límite de financiación vencida, Washington entró en un cierre parcial del Gobierno.

Muchos demócratas dicen que el Departamento de Seguridad Nacional no debería recibir las dos semanas de financiamiento, y Jeffries parece estar de su lado, lo que aumenta la posibilidad de que el cierre se extienda más allá del lunes.

Los demócratas de la Cámara realizarán una llamada de grupo (caucus) el domingo a las 5 p.m., hora de Miami. Punchbowl News fue el primer medio en informar sobre la llamada del domingo.

Jeffries dijo a MS NOW en una entrevista este sábado que los demócratas de la Cámara y el Senado están alineados respecto a sus demandas para el DHS.

Jeffries enumeró las demandas de los demócratas para controlar el DHS, incluidos requisitos de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lleven cámaras corporales y se quiten las máscaras, que se ponga fin a las patrullas itinerantes y que se endurezcan los parámetros en torno a las órdenes de registro y arresto.

“Necesitamos que ICE y las agencias del DHS se comporten como cualquier otra agencia de aplicación de la ley en el país… Si contemplamos una pausa de dos semanas para llegar a un punto donde podamos ver un cambio dramático, queremos entender que hay un camino firme para lograr esas cosas”, dijo el demócrata de Nueva York.

El acuerdo alcanzado el viernes llegó después de que Trump y los líderes republicanos aceptaron rápidamente la demanda de los demócratas de posponer el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional en medio de una fuerte reacción pública tras las dos muertes de ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis este mes. La Casa Blanca ha intentado evitar un cierre después de que los demócratas mostraran una firme resolución el otoño pasado, negándose a reabrir el Gobierno durante 43 días por la expiración de créditos fiscales ampliados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare).

Solo algunas agencias del Gobierno están cerrando, ya que otras ya han sido completamente financiadas para el resto del año fiscal. Varias agencias, incluyendo los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos, Interior, Energía, Justicia y Comercio, permanecerán abiertas.

Decenas de millones de personas no estarán en peligro de perder sus beneficios de asistencia alimentaria esta vez. Aun así, incluso un cierre parcial del Gobierno puede causar mucho daño si se prolonga. Los viajeros podrían enfrentar retrasos en los aeropuertos; muchos empleados federales podrían perder cheques de pago; y las personas pueden no poder obtener ciertos préstamos federales para comprar viviendas u operar pequeñas empresas.

Esta historia y el titular fueron actualizados con información adicional.

