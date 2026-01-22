Liam Conejo Ramos: el niño de 5 años que fue detenido por ICE junto con su padre ecuatoriano

Un niño de 5 años que fue llevado por agentes federales desde la entrada de su casa en el área…

Un niño de 5 años que fue llevado por agentes federales desde la entrada de su casa en el área metropolitana de Minneapolis el martes tras regresar del preescolar está detenido junto con su padre en una instalación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas, según una fuente familiarizada con la situación.

El niño de preescolar, Liam Conejo Ramos, fue retirado del automóvil en marcha de la familia, dijo Zena Stenvik, superintendente del distrito escolar en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis.

“Otro adulto que vivía en la casa estaba afuera y rogó a los agentes que le permitieran cuidar al niño pequeño, pero fue rechazado”, dijo Stenvik en una conferencia de prensa el miércoles.

Un agente “lo llevó hasta la puerta y le indicó que tocara la puerta, pidiendo que lo dejaran entrar, para ver si había alguien más en casa, esencialmente usando a un niño de 5 años como carnada”, dijo Stenvik.

Mary Granlund, presidenta de la junta escolar del distrito de Columbia Heights, dijo a CNN que fue testigo directo de la escena cuando agentes de ICE detuvieron al padre y al niño a principios de esta semana.

“Yo iba a recoger a mis propios hijos de la escuela cuando escuché la conmoción y vi a la gente”, relató Granlund en entrevista con Sara Sidner, de CNN. “Me bajé del auto y escuché a personas decir: ‘¿Qué están haciendo? No se lleven al niño’”.

Consultada por CNN sobre si acusaba a ICE de utilizar a niños como carnada, Granlund respondió: “Sí. Es muy claro a partir de las fotos, los videos y los testimonios directos. Yo estuve allí. Esto fue lo que pasó”.

Funcionarios federales dijeron que se llevaron al niño con ellos después de que el padre les dijo a los agentes que quería que el niño permaneciera con él, según una publicación en redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el jueves.

La agencia dijo que los oficiales “hicieron múltiples intentos de que la madre entrara a la casa para hacerse cargo de su hijo. Los agentes incluso le aseguraron que NO la detendrían. Ella se negó a aceptar la custodia del niño”.

“La principal preocupación de nuestros agentes durante toda la operación fue la seguridad y el bienestar del niño”, agregó el DHS. “Tras el abandono del niño por parte de la madre, los agentes respetaron los deseos del padre de mantener al niño con él. Padre e hijo están juntos en Dilley”.

En una declaración separada el jueves por la noche, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, dijo: “Durante esta situación, agitadores rodearon la escena y comenzaron a gritar y a tocar bocinas, asustando al niño”.

El DHS dijo que el padre, quien es de Ecuador, era el objetivo previsto de la operación. Finalmente, ambos fueron detenidos juntos.

El padre de Liam, Adrian Alexander Conejo Arias, no tenía antecedentes penales, según su abogado, Mark Prokosch.

“La familia nunca ha cometido ningún delito”, dijo Prokosch, añadiendo que buscó en la base de datos criminal de Minnesota para respaldar su afirmación.

Ramos es el último niño atrapado en la campaña de deportaciones masivas del Gobierno de Trump en Minnesota y en todo el país. La campaña se ha caracterizado por tácticas agresivas de agentes armados y enmascarados, la detención de ciudadanos estadounidenses y la represión de manifestantes mientras se intensifican las disputas sobre la legalidad de las acciones. Los residentes en las áreas objetivo han respondido advirtiendo a los vecinos y, en ocasiones, tomando medidas para obstaculizar los movimientos y acciones de los agentes de inmigración.

Según una fuente familiarizada con la situación del martes, padre e hijo están detenidos en el South Texas Family Residential Center en Dilley, Texas, una instalación de ICE para familias.

En una declaración a CNN, el DHS dijo que ICE estaba realizando una operación para arrestar al padre del niño cuando él “huyó a pie, abandonando a su hijo”.

“Para la seguridad del niño, uno de nuestros agentes de ICE permaneció con el niño mientras los otros agentes detenían” al padre, dijo la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en una declaración enviada por correo electrónico a CNN.

“Llevamos a cabo misiones de cumplimiento de la ley legales, éticas y morales aquí en Minneapolis”, dijo el comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, el jueves en una conferencia de prensa. “(…) Yo no detuve a un niño de 5 años, y vamos a continuar con esa misión de cumplimiento de la ley”.

El departamento dijo que el padre fue liberado en EE.UU. durante el Gobierno de Biden.

La familia se presentó ante los agentes fronterizos en Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo, dijo el abogado de la familia, Mark Prokosch.

“Han hecho absolutamente todo de la manera correcta como se suponía que debían hacerlo”, dijo Prokosch en una conferencia de prensa. “La familia está solicitando asilo, lo cual es legal. Solo que ahora tenemos que hacerlo con la mitad de la familia en Texas”.

La instalación de Dilley (destinada a ser un centro de detención residencial, no una instalación criminal) está diseñada para albergar familias, con una serie de remolques beige con espacios dedicados para una biblioteca, gimnasio y salón de clases. Los niños en Dilley van desde bebés hasta adolescentes.

Ramos no es el único caso en el distrito escolar a unos 11 kilómetros al norte de Minneapolis. Otros tres estudiantes también han sido llevados por ICE, dijeron funcionarios escolares.

También el martes, un estudiante de 17 años de Columbia Heights High School que iba camino a la escuela fue llevado por agentes armados y enmascarados, dijo Stenvik.

“No había padres presentes. El estudiante fue sacado de su auto y llevado”, aseguró.

La semana pasada, agentes de ICE entraron en el apartamento de otra estudiante de secundaria de 17 años y su madre. Ambas fueron detenidas, dijo el distrito.

Una niña de 10 años de cuarto grado fue llevada por agentes de ICE camino a la escuela con su madre hace dos semanas y ahora permanece en un centro de detención en Texas, dijo el distrito escolar. CNN ha pedido al DHS detalles sobre estos casos.

