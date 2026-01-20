LeBron James es relegado de cara al All-Star Game de la NBA, y hasta en la venta de camisetas

La racha de primera selección de LeBron James en el Juego de las Estrellas, conocido como All-Star Game en inglés,…

La racha de primera selección de LeBron James en el Juego de las Estrellas, conocido como All-Star Game en inglés, llegó a su fin luego de 21 temporadas.

El cuatro veces campeón de la NBA, y rey indiscutido de múltiples récords, por primera vez no fue elegido en la primera lista para el Juego de las Estrellas, que tradicionalmente reúne a los mejores jugadores de la liga estadounidense de basquetbol.

En la selección de las primeras diez figuras repartidas igualmente entre ambas conferencias, Este y Oeste, LeBron simplemente no apareció, mientras dos jugadores extranjeros fueron los líderes indiscutibles de cada selección: el griego Giannis Antetokounmpo por la Conferencia del Este y el serbio Nikola Jokic por la Conferencia Oeste.

La votación fue realizada entre aficionados (50 %), jugadores (25 %) y periodistas (25 %), en una convocatoria abierta hecha por la NBA.

El jugador de 41 años no estuvo cerca de los primeros cinco lugares y apareció en la octava posición de las votaciones por parte de los jugadores, en la octava casilla en la selección de los aficionados y en la novena posición por parte de la prensa.

Sin James en la primera lista, los jugadores con más participaciones entre los primeros seleccionados son Stephen Curry con 12, Giannis Antetokounmpo con 10 y Nikola Jokic con ocho.

Sin embargo, la ausencia temporal de LeBron entre esta primera selección no significa que vaya a estar ausente del popular encuentro en el que ha estado presente desde el 2005.

Aún queda una selección por parte de los entrenadores para completar la lista de 24 participantes, según las reglas y formato de la NBA.

Recordemos que James fue seleccionado en primera instancia para el juego de 2025, pero decidió no participar por molestias físicas.

El fin de semana de festividades del All-Star Game se llevará a cabo del 13 al 15 de febrero en el estadio de los Clippers en Inglewood, California.

La NBA anunció que para 2026 no se llevará a cabo el enfrentamiento entre conferencias y que el choque principal será entre dos equipos de jugadores de Estados Unidos y uno de internacionales. El formato es de todos contra todos con cuatro partidos de 12 minutos cada uno.

Cada equipo estará compuesto por 8 jugadores. De no darse la selección de 16 estadounidenses y 8 internacionales, el comisionado de la liga, Adam Silver, se encargará de elegir a los jugadores que hagan falta.

La presente campaña es la número 23 para James, sin duda un récord que suma a su extensa lista y que es reflejo de su calidad, consistencia y resistencia para un deporte que no perdona el paso del tiempo.

Apenas ha pasado la mitad de la temporada y LeBron sigue sumando marcas, pero va perdiendo en un rubro que puede medir la popularidad de una figura en el deporte, como lo es la venta de camisetas.

De acuerdo con el reporte de la NBA, para lo que va de la temporada 2025-2026, la casaca de LeBron apenas llega al quinto lugar en ventas, superado por Victor Wembayanyama (4), Jalen Brunson (3), su compañero en los Lakers, Luka Doncic (2), y Stephen Curry.

Curry de los Warriors volvió a la primera posición, al menos en lo que va de la campaña, tras ser superado en la pasada temporada por Doncic, mientras LeBron salió de los primeros tres lugares.

El dorsal de Doncic en 2024-2025 fue el más vendido en toda la temporada, convirtiéndose en el primer jugador internacional en lograr este récord de mercadotecnia y superando por primera vez en más de doce años a Curry y LeBron.

James lidera la lista histórica en las últimas dos décadas, con nueve temporadas como número uno en venta de camisetas, cinco de ellas de manera consecutiva.

Por otro lado, los Lakers de Los Ángeles, en esta campaña, son el equipo que lidera las ventas en artículos deportivos, superando a los Knicks de Nueva York y a los Warriors de Golden State.

