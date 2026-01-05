Las grandes petroleras no comparten el sueño de Trump de hacer grande al petróleo venezolano nuevamente

El presidente Donald Trump podría haber cometido un grave error de cálculo con respecto al petróleo de Venezuela. Trump ha…

El presidente Donald Trump podría haber cometido un grave error de cálculo con respecto al petróleo de Venezuela.

Trump ha expresado su entusiasmo ante la posibilidad de que las compañías petroleras estadounidenses se hagan con los vastos recursos petroleros del país latinoamericano.

Pero fuentes de la industria han declarado a CNN que es poco probable que los ejecutivos petroleros estadounidenses se lancen de cabeza a Venezuela por múltiples razones: la situación sobre el terreno sigue siendo muy incierta, la industria petrolera venezolana está en ruinas y Caracas tiene un historial de incautación de activos petroleros estadounidenses.

Quizás el mayor problema sea que los precios del petróleo son demasiado bajos hoy en día como para justificar el gasto de las enormes sumas de dinero —posiblemente decenas de miles de millones de dólares— que se necesitarían para reactivar la decadente industria petrolera venezolana.

“El interés por invertir en Venezuela en este momento es bastante bajo. No tenemos ni idea de cómo será el Gobierno allí”, declaró a CNN el lunes una fuente bien informada del sector. “El deseo del presidente es diferente al de la industria. Y la Casa Blanca lo habría sabido si se hubiera comunicado con la industria antes de la operación del sábado”.

“Todas nuestras compañías petroleras están listas y dispuestas a realizar grandes inversiones en Venezuela que reconstruirán su infraestructura petrolera, que fue destruida por el régimen ilegítimo de Maduro”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en un comunicado a CNN. “Las compañías petroleras estadounidenses harán un trabajo increíble para el pueblo de Venezuela y representarán bien a Estados Unidos”.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario de Estado, Marco Rubio, liderarán los esfuerzos para dialogar con la industria petrolera en nombre de Trump. El funcionario dijo que la comunicación con las compañías petroleras ya ha comenzado y continuará.

Dos fuentes habían dicho anteriormente a CNN que, si bien los funcionarios de Trump contactaron a las compañías petroleras estadounidenses para evaluar su interés en regresar a Venezuela, las empresas energéticas se mostraron reacias a comprometerse a reinvertir allí.

Venezuela tiene más reservas probadas de petróleo que cualquier otro país del planeta, más que Iraq, Rusia y Estados Unidos juntos, según estimaciones federales.

Sin embargo, cuando las compañías petroleras deciden invertir en proyectos de perforación lejanos, necesitan tener confianza en cómo será el entorno operativo dentro de años, o décadas. En estos momentos, es difícil tener certeza sobre la forma de gobierno y las instituciones de Venezuela dentro de unas semanas, y mucho menos dentro de años. “El hecho de que existan reservas de petróleo, incluso las más grandes del mundo, no significa necesariamente que se vaya a producir allí”, declaró otra fuente del sector a CNN. “Esto no es como montar un puesto de comida ambulante”.

Esta fuente afirmó que la administración Trump antepuso la retórica a la realidad y recalcó que la estabilidad política es fundamental a la hora de que las empresas consideren invertir en el extranjero.

Años de falta de inversión, crisis económica y aislamiento internacional han dejado la infraestructura petrolera de Venezuela en un estado lamentable.

“Venezuela está en bancarrota. No tiene dinero. La compañía petrolera nacional está en un caos. Apenas puede alimentar a su población”, dijo Luisa Palacios, expresidenta de Citgo, nacida y criada en Venezuela.

Para mantener la producción petrolera de Venezuela en 1,1 millones de barriles diarios, una cifra similar a la producción actual de Dakota del Norte, se necesitarían aproximadamente US$ 53.000 millones de inversión en los próximos 15 años, según estimaciones publicadas el lunes por la consultora Rystad Energy.

Sin embargo, para que Venezuela recupere su esplendor de finales de la década de 1990, cuando producía 3 millones de barriles diarios, la inversión total en capital para el sector de petróleo y gas tendría que alcanzar la asombrosa cifra de US$ 183.000 millones hasta 2040, según el análisis de Rystad.

Esta enorme cifra refleja no solo la infraestructura obsoleta de Venezuela, sino también el hecho de que la mayor parte de su petróleo se considera “pesado”, una mezcla de crudo más difícil y costosa de refinar y procesar que el petróleo ligero que se encuentra en la Cuenca Pérmica del oeste de Texas.

El crudo también está barato en este momento. Los precios del petróleo se desplomaron un 20 % el año pasado, su peor caída desde 2020.

El petróleo barato es beneficioso para los consumidores, ya que se redujeron los precios de la gasolina a mínimos de cuatro años. Sin embargo, este mismo entorno de precios bajos hace que los directores ejecutivos de las compañías petroleras y sus accionistas se muestren reacios a invertir en proyectos arriesgados.

“La idea de que la industria petrolera venezolana se reactive de la noche a la mañana es simplemente irreal. Es demasiado pronto para hablar de ello”, afirmó Doug Leggate, director gerente de petróleo integrado, refinerías y exploración y producción de Wolfe Research.

Por supuesto, es posible que el Gobierno de Trump intente superar estas preocupaciones ofreciendo garantías diseñadas para incentivar la inversión estadounidense en Venezuela. Es demasiado pronto para saber si se ofrecerán tales incentivos.

En cualquier caso, analistas y ejecutivos del sector afirman que solo unas pocas compañías petroleras estadounidenses cuentan con los recursos financieros y la experiencia necesarios para desarrollar la producción en Venezuela.

Chevron encabeza esa lista, ya que la compañía con sede en Houston es la única gran petrolera occidental que ha mantenido una presencia significativa en Venezuela a lo largo de décadas de inestabilidad.

“Chevron es la empresa petrolera estadounidense mejor posicionada, con diferencia”, afirmó Francisco Monaldi, investigador de política energética latinoamericana en la Universidad Rice.

Chevron produce actualmente alrededor de 150.000 barriles diarios en Venezuela, según Rystad, operando bajo una licencia de sanciones que el Gobierno de Trump extendió recientemente.

Chevron se negó a responder preguntas sobre su interés en aumentar la producción en Venezuela ahora que el presidente Nicolás Maduro ha sido destituido del poder.

ExxonMobil y ConocoPhillips, otras dos importantes compañías petroleras estadounidenses, también cuentan con la experiencia y la solidez financiera necesarias para contribuir a la recuperación de Venezuela.

Sin embargo, ambas empresas aún podrían estar afectadas por sus experiencias previas en el país.

El expresidente de Venezuela Hugo Chávez nacionalizó los activos petroleros de Exxon y Conoco alrededor de 2006. Mientras que Chevron decidió quedarse y trabajar con Caracas, Exxon y Conoco se marcharon y sus activos fueron confiscados.

Conoco todavía intenta recuperar un estimado de US$ 12.000 millones de la nacionalización de sus activos en Venezuela, mientras que ExxonMobil busca recuperar casi US$ 2.000 millones, según Reuters.

“Venezuela es el país con el mayor número de casos de expropiación en su contra. Esto significa que la prima de riesgo inicial allí es muy alta”, dijo Palacios, exejecutivo de Citgo y actual director interino de investigación y director gerente de financiación de la transición energética en el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

Exxon se centra en el desarrollo de importantes descubrimientos de petróleo en la cercana Guyana, que en pocos años ha pasado de una producción petrolera casi nula a superar la de Venezuela.

“Venezuela no es la única opción, ni siquiera en América Latina”, concluyó Palacios.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.