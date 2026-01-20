Las Fuerzas Armadas de EE.UU. incautan otro petrolero en el mar Caribe

Estados Unidos incautó otro petrolero sancionado en el mar Caribe el martes, anunció el Comando Sur de EE.UU. en las…

Estados Unidos incautó otro petrolero sancionado en el mar Caribe el martes, anunció el Comando Sur de EE.UU. en las redes sociales, mientras las fuerzas armadas continúan lo que el presidente Donald Trump ha llamado un “bloqueo” de buques sancionados que transportan petróleo desde Venezuela.

El abordaje del petrolero, llamado “Motor Vessel Sagitta”, elevó el total a siete barcos aprehendidos en la campaña en curso denominada Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear que está siendo llevada a cabo por las fuerzas armadas de EE.UU. junto con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia.

“La aprehensión de otro petrolero que opera en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump de buques sancionados en el Caribe demuestra nuestra determinación de asegurar que el único petróleo que salga de Venezuela será el que esté debidamente coordinado y legalmente autorizado”, publicó el Comando Sur de EE.UU. en X.

La campaña contra los petroleros sancionados comenzó antes de la operación militar estadounidense que extrajo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de Caracas en las primeras horas del 3 de enero y lo llevó a Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico, pero ha continuado después del ataque, ya que Trump sigue destacando los planes para el control estadounidense de la producción petrolera de Venezuela.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.