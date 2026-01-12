La visión del Gobierno de Trump sobre el dominio tecnológico de EE.UU. choca con Europa

En enero de 2025 el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que estaba ansioso por contar con un aliado…

En enero de 2025 el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que estaba ansioso por contar con un aliado en la Casa Blanca para enfrentar regulaciones extranjeras que, según él, estaban “empujando” a las empresas tecnológicas estadounidenses a “censurar más” contenido.

Eso ocurrió pocos días antes de la investidura de Donald Trump, y el presidente ha estado dispuesto a asumir ese papel. Esto ha derivado en un pulso cada vez mayor entre Estados Unidos y la Unión Europea que podría pesar cada vez más sobre su relación.

El presidente de EE.UU. ha presionado a la Unión Europea y a otros gobiernos extranjeros para que reduzcan la regulación de las empresas tecnológicas estadounidenses, al tiempo que promueve menos controles dentro del país. Su Gobierno intensificó esos esfuerzos el mes pasado al amenazar con penalizar a empresas tecnológicas europeas y buscar bloquear la entrada a Estados Unidos de destacados investigadores en seguridad tecnológica y de un regulador.

Las tensiones crecientes se basan en un desacuerdo fundamental sobre cómo regular a las empresas tecnológicas. Los reguladores europeos, líderes globales en legislación sobre tecnología, consideran que ciertos controles fomentan la seguridad en línea, la libertad de expresión y la competencia en la industria. Estados Unidos ha adoptado en gran medida un enfoque de no intervención.

Los republicanos, que ahora controlan el Gobierno de EE.UU., han calificado en los últimos años los esfuerzos de moderación de contenidos como “censura”. Y las empresas tecnológicas estadounidenses —molestas por tener que cumplir con nuevos requisitos de la UE o enfrentar multas— podrían estar aprovechando ahora una oportunidad para contraatacar.

Se trata de un conflicto que podría colocar a Silicon Valley en el centro de negociaciones comerciales más amplias entre EE.UU. y la UE este año, especialmente porque el Gobierno de Trump considera que el avance sin trabas en inteligencia artificial es crucial para la economía y la seguridad nacional.

“Hay una especie de colisión… entre las quejas del Gobierno de Trump sobre la censura y el deseo de las grandes empresas tecnológicas de, en algunos casos, desmantelar por completo la legislación digital de la UE”, dijo Lindsay Gorman, directora ejecutiva del programa de tecnología del centro de análisis German Marshall Fund. “Podríamos encaminarnos a un choque mayor, porque los funcionarios de la UE han dicho que no se van a dejar arrollar”.

Esto es lo que sabemos.

La disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea por la regulación tecnológica se remonta al primer Gobierno de Trump. Funcionarios estadounidenses criticaron con dureza el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE tras su entrada en vigor en 2018. Las empresas tecnológicas estadounidenses también habían presionado en contra de esa ley.

Las acciones antimonopolio de la UE contra compañías tecnológicas estadounidenses también dieron lugar a denuncias de discriminación, que los funcionarios europeos negaron.

En 2023 y 2024 entraron en vigor, respectivamente, la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Mercados Digitales (DMA). Estas normas impusieron amplias reglas nuevas sobre la moderación en redes sociales, la publicidad dirigida y la interoperabilidad entre grandes plataformas, además de costosas multas para los gigantes tecnológicos que las incumplan.

Expertos señalan que, en cierto modo, estas leyes buscaban facilitar la vida a las empresas tecnológicas, al evitar que tuvieran que cumplir normas distintas en cada uno de los 27 Estados miembros de la UE. (Trump ha alentado un enfoque similar en Estados Unidos respecto a la regulación de la inteligencia artificial).

Mientras Trump se preparaba para su segundo mandato, directores ejecutivos tecnológicos, entre ellos Zuckerberg y Tim Cook, de Apple, buscaron congraciarse con él y expresaron su preocupación por las regulaciones europeas.

En febrero, el vicepresidente J. D. Vance aprovechó su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich para arremeter contra la “censura” europea. Ese mismo mes, Trump firmó un memorando en el que indicó que su Gobierno investigaría y consideraría imponer aranceles a Gobiernos extranjeros que graven a empresas tecnológicas estadounidenses o impongan políticas que “incentiven… la censura”.

Por su parte, los funcionarios europeos han rechazado la idea de que sus normas apunten de manera injusta a empresas estadounidenses.

“Como hemos dejado claro en numerosas ocasiones, nuestras reglas se aplican de forma igual y justa a todas las empresas que operan en la UE”, dijo en un comunicado a CNN Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea para soberanía tecnológica. “Seguiremos haciendo cumplir nuestras normas de manera equitativa y sin discriminación”.

La UE multó en abril a Apple y Meta con un total combinado de 700 millones de euros (US$ 797 millones), la primera acción de cumplimiento bajo la DMA. Meta criticó la medida como un “arancel” diseñado para “perjudicar a empresas estadounidenses exitosas”, y Apple afirmó que la UE estaba “apuntando injustamente” contra la compañía.

En septiembre, Trump amenazó a la UE con una investigación arancelaria después de que multara a Google con US$ 3.450 millones por violar sus leyes antimonopolio. Trump calificó la multa de “muy injusta” y añadió que ese dinero “de otro modo iría a inversiones y empleos estadounidenses”.

En diciembre, la Comisión multó a X con unos US$ 140 millones, al señalar que el “diseño engañoso” de su distintivo azul de verificación y otras medidas violaban la DSA. El propietario de X, Elon Musk, calificó la multa de “una locura” y pidió una “respuesta no solo a la UE, sino también a las personas que tomaron esta acción contra mí”. Varios legisladores estadounidenses también criticaron la multa, entre ellos Vance, quien escribió en X que “la UE debería estar apoyando la libertad de expresión y no atacando a empresas estadounidenses por tonterías”.

Más tarde ese mes, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, amenazó a empresas tecnológicas europeas como SAP, Spotify y Mistral con “aranceles o restricciones” si la UE no retrocedía en sus acciones regulatorias contra compañías estadounidenses.

“Si la UE y sus Estados miembros insisten en seguir restringiendo, limitando y frenando la competitividad de los proveedores de servicios de EE.UU. mediante medios discriminatorios, Estados Unidos no tendrá otra opción que empezar a usar todas las herramientas a su disposición para contrarrestar estas medidas irrazonables”, escribió Greer en X.

Días después, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció sanciones de visado contra Thierry Breton, excomisario europeo involucrado en la DSA, así como contra cuatro empleados de organizaciones que combaten la desinformación y el odio en línea, por presunta censura.

Regnier condenó las restricciones de viaje y dijo que la Comisión Europea niega que sus leyes “equivalgan a cualquier forma de censura”, y añadió que las normas “garantizan un terreno de juego seguro, justo y nivelado para todas las empresas, aplicadas de forma equitativa y sin discriminación”. Breton respondió en una publicación en X recordando el amplio respaldo que tiene la DSA entre los legisladores europeos y escribió: “A nuestros amigos estadounidenses: ‘La censura no está donde ustedes creen’”.

Las acusaciones de “censura” del Gobierno de Trump contra Europa llegan incluso cuando el propio presidente ha tomado medidas que podrían enfriar la libertad de expresión dentro de Estados Unidos, como apuntar contra periodistas y buscar deportar a profesores y estudiantes no ciudadanos que han expresado apoyo a los palestinos.

La disputa podría convertirse en una pieza clave dentro de negociaciones más amplias este año.

Estados Unidos y la Unión Europea siguen afinando e implementando los detalles de un acuerdo comercial alcanzado en julio. Ese pacto incluyó el compromiso de abordar las “barreras no arancelarias” al comercio, lo que, según Gorman, “fue una especie de guiño a las regulaciones digitales, pero no quedó resuelto”.

“Parece que la conversación sobre los aranceles ha llegado en cierta medida a su fin… pero los temas tecnológicos, y en particular la aplicación de la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, son los asuntos pendientes del acuerdo comercial entre EE.UU. y la UE”, añadió.

La UE no parece estar dando marcha atrás. La Comisión anunció en diciembre nuevas investigaciones sobre posibles conductas anticompetitivas tanto de Meta como de Google.

Legisladores europeos han propuesto un paquete digital con el objetivo de simplificar —lo que podría equivaler a recortar— algunas de sus normas tecnológicas para hacer a Europa más competitiva en tecnología e inteligencia artificial. Pero no todos los funcionarios coinciden en que la regulación frene la innovación. Además, la propuesta no pareció satisfacer a los funcionarios estadounidenses: tras su presentación, el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, pidió más retrocesos regulatorios a cambio de aranceles más bajos.

El conflicto subraya la necesidad de que Europa construya sus propias tecnologías y reduzca su dependencia de Silicon Valley, dijo Giorgos Verdi, investigador en políticas del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

“¿Podría Estados Unidos usar su dominio sobre los chips de inteligencia artificial, su dominio sobre la nube en Europa y su dominio sobre los sistemas de IA para ejercer más presión?”, planteó Verdi. “Para construir mayor resiliencia en Europa… existe un argumento geopolítico para que surjan innovaciones europeas”.

