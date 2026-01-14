La justicia de España investiga denuncias contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha comenzado diligencias de investigación penal preprocesales para averiguar más sobre la…

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha comenzado diligencias de investigación penal preprocesales para averiguar más sobre la denuncia que dos mujeres presentaron el pasado 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual, según confirmó un vocero del Ministerio Público a CNN.

Aunque la causa es secreta, desde Women’s Link, organización internacional feminista que asume la acción legal de las denunciantes, señalan que pusieron en conocimiento del Ministerio público unos hechos “que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual”, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Las denuncias trascendieron este martes a los medios de comunicación a través de la investigación de tres años de duración que ElDiario.es y Univisión realizaron, y en la que entrevistaron a 15 extrabajadores de Julio iglesias. Entre estos entrevistados destacan las dos denunciantes, a quienes identifican con los nombres ficticios de “Rebeca” y “Laura” para preservar el anonimato, y que se identifican como una antigua empleada de servicio doméstico y fisioterapeuta del artista, respectivamente.

Las acciones denunciadas, que se habrían producido entre enero y octubre de 2021 mientras trabajaban en las propiedades de Iglesias en República Dominicana y Bahamas, incluyen “distintas formas de violencia — sexual, psicológica, física y económica”, señala Women’s Link en un comunicado.

En conversación con los dos medios que accedieron a su testimonio, “Rebeca” y “Laura” alegan que el denunciado las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato. Además, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban bajo el argumento del temor a un posible contagio, debido a que en esa época seguía vigente la pandemia de covid-19, según detalla la investigación de ElDiario.es y Univisión.

CNN está intentando contactarse con el representante de Iglesias y averiguando quién es su abogado para tener más detalles sobre estos hechos, aunque sin éxito por el momento. Unos esfuerzos que también dedicaron desde ElDIario.es y Univisión a través de diferentes vías tanto con el artista como con su abogado, pero con el mismo resultado.

Jovana Ríos, directora ejecutiva de Women’s link Worldwide, señaló este miércoles en una rueda de prensa telemática que, más allá de los casos de “Rebeca” y “Laura”, han sido contactadas por otras personas que alegan haber sido trabajadoras de Iglesias, pero sobre quienes rechazó ofrecer más detalles o el motivo de su contacto, con el objeto de protegerlas.

Por lo pronto, Gema Fernández, una de las abogadas de Women’s Link Worldwide que asiste a las denunciantes, aseguró en una rueda de prensa telemática que la Fiscalía tomará declaración a sus representadas en calidad de testigos protegidas. Aunque se desconoce la fecha exacta, ocurriría en estas condiciones respondiendo a la solicitud que realizaron cuando denunciaron los hechos para así protegerlas, salvaguardando sus datos personales e identidad.

Al tratarse de diligencias preprocesales, el caso se encuentra en una etapa previa al proceso judicial. La Fiscalía tiene seis meses para practicar las diligencias, aunque se pueden prorrogar por el mismo tiempo.

Terminado el plazo, el Ministerio Público debería alcanzar sus conclusiones. Esto es, archivar la investigación si considera que no hay indicios suficientes, o bien formular una acusación.

