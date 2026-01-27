La fallida respuesta de relaciones públicas del DHS a la muerte de Alex Pretti es una práctica habitual

La administración Trump ha señalado un nuevo enfoque en su controvertida ofensiva inmigratoria en Minneapolis, incluyendo el ascenso del zar…

La administración Trump ha señalado un nuevo enfoque en su controvertida ofensiva inmigratoria en Minneapolis, incluyendo el ascenso del zar fronterizo Tom Homan y la marginación del jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino.

Y los funcionarios han indicado que una gran razón para ello es que los altos miembros del Departamento de Seguridad Nacional arruinaron la respuesta a la muerte de Alex Pretti el sábado.

El problema, según fuentes de CNN, fue que esos funcionarios del DHS sugirieron que Pretti era un terrorista empeñado en masacrar personas, lo cual no ayudó dada la dificultad de conciliar las pruebas en video.

Un funcionario declaró a CNN que el presidente Donald Trump había revisado personalmente la cobertura periodística y no estaba satisfecho.

Pero es una justificación realmente curiosa.

Por un lado, funcionarios, incluido Trump, reaccionaron de manera muy similar después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) matara a Renee Nicole Good en Minneapolis hace menos de tres semanas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo calificó de “terrorismo interno”, y Trump afirmó falsamente que Good “atropelló deliberada y brutalmente” a un agente de ICE.

La administración suavizó un poco esas afirmaciones en los días y semanas siguientes, al quedar claro que el pueblo estadounidense consideraba que el tiroteo era injustificado.

Pero si a Trump le molesta que sus funcionarios se descuiden al defender a los agentes federales que matan personas, quizá debería considerar el ejemplo que él mismo ha dado.

Tal vez el punto más importante sea éste: este tipo de enfoque maximalista y cuestionador de los hechos no sólo es acorde con quién es Trump, sino con quiénes han demostrado ser los altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional involucrados.

Esto era algo normal. Y si lo importante era la sobriedad, la constancia y la credibilidad, quizá no fueran las personas indicadas para el puesto.

Bovino es un ejemplo de ello.

Hace apenas dos meses, un juez federal de Illinois determinó que Bovino había “admitido en su declaración que mintió varias veces” sobre un evento en Chicago en el que lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes.

Bovino y el DHS inicialmente afirmaron que una piedra lo impactó en el casco antes de que lanzara el gas lacrimógeno. Luego, en su declaración, señaló que la piedra lo impactó después. Luego, afirmó que la piedra “casi lo impactó” antes. Después, afirmó que se había “equivocado” y que no le habían lanzado ninguna piedra previamente.

El testimonio de Bovino en septiembre en un caso penal en Los Ángeles tampoco fue tan bien.

Cuando un defensor público federal mencionó una reprimenda que Bovino recibió hace años por referirse a los inmigrantes indocumentados como “escoria, suciedad y basura”, el veterano agente de la Patrulla Fronteriza afirmó que se refería a un “individuo específico”.

Sin embargo, el defensor señaló que la reprimenda que Bovino firmó se refería a “extranjeros ilegales”, en plural.

“El informe dice eso”, respondió Bovino.

La respuesta a la muerte de Pretti también estuvo muy en línea con cómo hemos visto operar a Noem y a un importante portavoz del DHS.

En agosto, Noem se refirió a Kilmar Ábrego García, el hombre que la administración Trump deportó injustamente a una prisión brutal en El Salvador, como “un miembro de la pandilla MS-13, traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil”.

Ninguna de esas afirmaciones han sido probadas.

En octubre, un juez federal incluso instruyó a Noem a moderarse para no perjudicar el caso contra Ábrego. El juez calificó las afirmaciones de Noem y la fiscal general Pam Bondi de “exageradas, por no decir simplemente inexactas”.

Noem también hizo una serie de afirmaciones durante el lanzamiento de su libro en 2024, antes de que Trump la eligiera como secretaria del DHS, que pusieron en duda su credibilidad.

Si bien su historia sobre la muerte a tiros de su perro fue la gran noticia, también hizo afirmaciones sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley que sus grupos negaron.

Y en un episodio particularmente extraño, Noem se retractó de una afirmación sobre haberse reunido con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, cuando estaba en el Congreso, antes de parecer sugerir de nuevo que tal vez sí sucedió.

El DHS como institución y su principal portavoz, Tricia McLaughlin, también han hecho una serie de grandes afirmaciones y declaraciones en los últimos meses que pusieron en duda su credibilidad.

CNN publicó algunos ejemplos en octubre. Uno de ellos se refería a un caso con notables paralelismos con el tiroteo de Pretti.

McLaughlin y el DHS afirmaron repetidamente que una mujer a la que un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos disparó en Chicago estaba “armada con un arma semiautomática”. (El Gobierno también ha señalado que Pretti tenía un arma. Tanto Pretti como la mujer eran propietarios legales de armas).

El DHS también acusó a la mujer de embestir el vehículo de un agente.

Pero la denuncia penal no mencionó el arma, que según el abogado de la mujer estaba en su bolso y no fue blandida, al igual que aparentemente Pretti tampoco lo hizo. Finalmente, el caso fue desestimado.

La semana pasada, Stateline.org detalló una serie de otros casos en los que las afirmaciones oficiales del DHS sobre incidentes fueron cuestionadas o contradichas por otras pruebas.

E incluso en los últimos días, recibimos noticias que refutan una importante afirmación que McLaughlin y otros hicieron el año pasado.

La estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts, Rümeysa Öztürk, fue detenida por agentes federales enmascarados la primavera pasada. Posteriormente, McLaughlin declaró a CNN que las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habían descubierto que Öztürk había participado en actividades de apoyo a Hamas, una organización terrorista extranjera.

Pero la semana pasada, un memorando recién publicado del Departamento de Estado afirmaba todo lo contrario.

El documento indicaba que el DHS, el ICE y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional no habían constatado que Öztürk hubiera hecho declaraciones públicas que indicaran apoyo a una organización terrorista.

También afirmaba que el DHS no encontró motivos para expulsar a Öztürk por “apoyo material a una organización terrorista extranjera o actividad terrorista”.

Apenas dos días después de que se hiciera público ese memorando, McLaughlin volvió a estar a cargo de comunicar una gran controversia: esta vez, la muerte de Pretti.

Unas horas después de que le dispararon a Pretti, McLaughlin puso en marcha una respuesta inicial muy enérgica del DHS.

“Esto parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”, manifestó.

