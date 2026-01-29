La esperanza de vida en EE.UU alcanzó récord en 2024 a medida que disminuyeron las muertes por sobredosis y covid-19

Las personas en los Estados Unidos pueden esperar vivir más que nunca, ya que las tasas de mortalidad volvieron a…

Las personas en los Estados Unidos pueden esperar vivir más que nunca, ya que las tasas de mortalidad volvieron a los niveles previos a la pandemia en 2024.

La esperanza de vida en Estados Unidos había estado aumentando durante décadas antes de caer casi un año y medio entre 2019 y 2021, pero ha vuelto a aumentar desde 2022.

Otra caída del 4 % en la tasa de mortalidad entre 2023 y 2024 aumentó la esperanza de vida en más de medio año.

Este espectacular repunte ha elevado la esperanza de vida al nacer a 79 años en 2024, la más alta jamás alcanzada, según afirmaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Hubo 722 muertes por cada 100.000 personas en Estados Unidos en 2024 (casi 3.1 millones de muertes en total), según los datos finales ajustados por edad publicados el jueves por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC.

Las 10 principales causas de muerte representaron más del 70 % de todas las muertes en los EE.UU. en 2024, encabezadas por las enfermedades cardíacas y el cáncer, que mataron a más de 600.000 personas cada una.

Pero las tasas de mortalidad disminuyeron para cada una de las 10 principales causas de muerte en 2024, incluida una caída particularmente pronunciada en las lesiones no intencionales, una categoría que se compone en gran medida de muertes por sobredosis de drogas.

Las muertes por sobredosis de drogas se dispararon durante la pandemia de covid-19, pero la tasa ha ido disminuyendo desde 2022, según los CDC. En 2024, las tasas de mortalidad por sobredosis de drogas disminuyeron en todos los grupos de edad y en todos los grupos raciales y étnicos, lo que resultó en una marcada caída general de más del 26 % en un año.

El fentanilo y otros opioides sintéticos siguen estando implicados en la mayoría de las muertes por sobredosis, pero su incidencia es cada vez menor, lo que probablemente sea un factor clave en la disminución general de las muertes por sobredosis. Según datos de los CDC , aproximadamente 6 de cada 10 muertes por sobredosis en 2024 estuvieron relacionadas con el fentanilo u otro opioide sintético, en comparación con más de 9 de cada 10 en 2023.

Las muertes relacionadas con psicoestimulantes como la metanfetamina y la cocaína también disminuyeron en 2024, según los datos de los CDC.

Las sobredosis de drogas siguen siendo una de las principales causas de muerte en Estados Unidos (más de 79.000 personas murieron por una en 2024), pero los datos provisionales de los CDC muestran caídas continuas hasta 2025.

La covid-19 se convirtió rápidamente en la tercera causa principal de muerte en EE. UU. durante los dos primeros años de la pandemia, cayendo al cuarto lugar en 2022 y al décimo en 2023, según datos de los CDC. Sin embargo, desapareció de las 10 principales causas de muerte en 2024, siendo reemplazada por el suicidio.

Todavía hay decenas de miles de muertes por covid-19 en Estados Unidos cada año, pero la mortalidad por suicidio alcanzó un récord en el país en 2022 y ha disminuido solo levemente en los años transcurridos desde entonces.

En 2024, más de 14 millones de adultos tuvieron pensamientos suicidas serios, 4,6 millones elaboraron un plan de suicidio y 2,2 millones lo intentaron, según datos de una encuesta de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental. Millones de personas han llamado, enviado mensajes de texto o chateado a la Línea de Ayuda para Suicidios y Crisis 988 desde mediados de 2022; aproximadamente una décima parte de las personas que contactaron fueron derivadas a una subred especializada para jóvenes LGBTQ+ , un servicio que la administración Trump canceló el año pasado.

En general, las mujeres aún pueden esperar vivir algunos años más que los hombres, pero esa diferencia se está reduciendo, según datos de los CDC. La esperanza de vida de las mujeres aumentó 0,3 años, hasta los 81,4 en 2024, mientras que la de los hombres aumentó 0,7 años, hasta los 76,5.

Las tasas de mortalidad disminuyeron en todos los grupos raciales y étnicos entre 2023 y 2024, pero persisten marcadas disparidades. A pesar de descensos superiores al promedio, los hombres indígenas estadounidenses y los hombres negros continuaron presentando la tasa de mortalidad ajustada por edad más alta en 2024: alrededor de 1.200 y 1000 muertes por cada 100.000 personas, respectivamente.

Las tasas de mortalidad también disminuyeron en todos los grupos de edad, excepto entre los niños de 5 a 14 años, para quienes la tasa de mortalidad se mantuvo relativamente estable entre 2023 y 2024.

La mortalidad infantil había mostrado una tendencia a la baja en EE. UU. durante décadas antes de dispararse en 2022 , y los últimos datos de los CDC muestran que la recuperación es lenta. Más de 20.000 bebés murieron antes de cumplir un año en 2024, lo que representa aproximadamente 5,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. El año pasado, el Departamento de Salud de Misisipi declaró una emergencia de salud pública debido al aumento de las tasas de mortalidad infantil en el estado.

