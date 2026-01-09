La economía estadounidense creó solo 50.000 puestos de trabajo el mes pasado

Las contrataciones se desaceleraron a finales del año pasado: los empleadores crearon aproximadamente 50.000 puestos de trabajo en diciembre, mientras…

Las contrataciones se desaceleraron a finales del año pasado: los empleadores crearon aproximadamente 50.000 puestos de trabajo en diciembre, mientras que la tasa de desempleo descendió al 4,4 %, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicados el viernes.

El aumento estimado de empleos en diciembre, que está sujeto a revisión, culminó un año de lento crecimiento para el mercado laboral estadounidense.

Según los datos de la BLS, 2025 fue el año con el menor crecimiento del empleo desde 2003, excluyendo los años de recesión.

El mercado laboral, que ya mostraba signos de desaceleración a principios de 2025, se enfrió drásticamente a medida que la contratación se estancó en la mayoría de los sectores, un retroceso que los economistas atribuyeron a la gran incertidumbre (en parte debido a los importantes cambios en las políticas comerciales y de inmigración), así como a la persistente inflación y las altas tasas de interés.

Los economistas esperaban una creación neta de 55.000 puestos de trabajo en diciembre y que la tasa de desempleo descendiera al 4,5 %, tras haber alcanzado un máximo de cuatro años del 4,6 % en noviembre.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.