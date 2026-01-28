La Casa Blanca exhibe fotos de Trump con Putin y Xi Jinping en una sala remodelada recientemente

El Palm Room de la Casa Blanca, recientemente remodelado, ahora exhibe fotografías del presidente Donald Trump con líderes mundiales, incluido…

El Palm Room de la Casa Blanca, recientemente remodelado, ahora exhibe fotografías del presidente Donald Trump con líderes mundiales, incluido su par de Rusia, Vladimir Putin.

La fotografía, que llamó la atención después de que periodistas tomaran nuevas imágenes de la sala el martes, se encuentra entre varias que muestran al presidente junto a líderes internacionales, como el presidente de China, Xi Jinping, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el rey Carlos de Inglaterra.

Se desconoce cuándo se colocaron las fotografías en la sala.

La fotografía de Trump y Putin, enmarcada en oro, fue colocada encima de otra fotografía de Trump de la mano de su nieta. La foto de Trump con el líder ruso fue tomada en la pista de aterrizaje durante su cumbre en Alaska en agosto de 2025. Fue la primera vez que Putin pisaba suelo estadounidense en 10 años, y también la primera vez desde la invasión de Ucrania. La reunión no resultó en un alto el fuego ni en un acuerdo de paz.

En agosto, Trump se jactó de una fotografía que Putin le había enviado tras la cumbre de Alaska: “Voy a firmarla para él”, dijo Trump. “Me enviaron una, y pensé que a todos les gustaría verla”.

La misma fotografía ahora cuelga en la sala, pero en una versión más grande.

A lo largo de su segundo mandato, Trump ha imprimido su propio estilo a la decoración de la Casa Blanca. Otras fotografías en la sala muestran a Trump sentado solo en la Oficina Oval, a Trump con el puño en alto al abordar el Air Force One y a Trump recibiendo a la superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo.

El martes, la prensa pudo ver la sala por primera vez desde su remodelación.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.