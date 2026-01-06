La Casa Blanca discute ‘opciones’ para adquirir Groenlandia y dice que no descarta el uso militar

La Casa Blanca dijo este martes que está “analizando una variedad de opciones” para adquirir Groenlandia, dejando claro que no…

La Casa Blanca dijo este martes que está “analizando una variedad de opciones” para adquirir Groenlandia, dejando claro que no descarta el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

“El presidente Trump ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y es fundamental para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado enviado a CNN el martes.

“El presidente y su equipo están discutiendo una variedad de opciones para perseguir este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar el Ejército de EE.UU. siempre es una opción a disposición del Comandante en Jefe”.

La declaración llega mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a los legisladores esta semana que el Gobierno de Trump está considerando comprar Groenlandia, al tiempo que minimizaba las preocupaciones sobre una intervención militar estadounidense a corto plazo, según una fuente familiarizada con la discusión.

Las aspiraciones del Gobierno relacionadas con el territorio autónomo y rico en recursos de Dinamarca no se habían mencionado públicamente en los últimos meses, pero los funcionarios seguían discutiendo el asunto en privado.

A petición del equipo de Rubio, el Departamento de Estado proporcionó en los últimos meses un análisis de los recursos sin explotar en Groenlandia, incluidos los elementos de tierras raras, según una fuente familiarizada con el análisis. Una conclusión fue que no hay un estudio confiable sobre cuán vastos pueden ser esos recursos. La evaluación también indicó que acceder a esos recursos tendría un costo enorme dada la baja temperatura y la falta de infraestructura, según la fuente.

Trump ha adoptado una política exterior más expansionista, incluyendo un renovado interés en adquirir el territorio danés, en los días posteriores a la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

“Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo.

El principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, reafirmó la posición el lunes, diciendo a Jake Tapper de CNN que nadie lucharía militarmente contra EE.UU. “por el futuro de Groenlandia”, cuestionando el derecho de Dinamarca —un país aliado de la OTAN— a reclamar el territorio.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo el lunes que los deseos de Trump deben “tomarse en serio” y advirtió que un ataque militar estadounidense contra Groenlandia podría efectivamente poner fin a la OTAN.

Groenlandia dijo el martes que solicitó una reunión con Rubio tras las recientes declaraciones del Gobierno de Trump.

Trump ha puesto durante mucho tiempo la mirada sobre Groenlandia, una isla rica en recursos de 836.000 millas cuadradas estratégicamente ubicada entre EE.UU., Europa y Rusia. Sus ricos depósitos de recursos naturales, incluyendo petróleo, gas y minerales de tierras raras, la hacen aún más importante estratégicamente.

Poco después de ganar las elecciones de 2024, Trump reactivó su oferta de su primer mandato para comprar Groenlandia, que volvió a ser rechazada. Hace casi exactamente un año, realizó una conferencia de prensa en su finca de Mar-a-Lago en Florida donde no descartó la acción militar para tomar el control de Groenlandia.

Durante un discurso ante una sesión conjunta del Congreso a principios del año pasado, Trump lanzó una amenaza a Groenlandia: “Creo que lo vamos a conseguir. De una forma u otra, lo vamos a conseguir”.

El enfoque del Gobierno sobre Groenlandia ha suscitado críticas tanto de demócratas como de algunos republicanos. El senador Ruben Gallego, demócrata de Arizona, dijo que está presentando una resolución para evitar que Estados Unidos invada Groenlandia. “Trump nos está diciendo exactamente lo que quiere hacer. Debemos detenerlo antes de que invada otro país por capricho”, dijo Gallego en una publicación en X.

El representante republicano Don Bacon, quien forma parte del Comité de Servicios Armados de la Cámara, ha instado al Gobierno a “detener la estúpida ‘tontería de que queremos Groenlandia’” y pidió a otros republicanos que “se opongan universalmente” a cualquier acción militar hacia Groenlandia.

“Esto es indignante. Groenlandia es un aliado de la OTAN. Tenemos una base en Groenlandia. Podríamos instalar cuatro o cinco bases en Groenlandia; a ellos no les molestaría”, dijo Bacon a Tapper de CNN en “The Lead” el martes.

Refiriéndose a Dinamarca, Bacon añadió: “Son un aliado comprobado, así que la manera en que los estamos tratando es realmente humillante y no tiene ningún beneficio”.

La senadora demócrata Jeanne Shaheen y el senador republicano Thom Tillis, copresidentes del Grupo de Observadores de la OTAN en el Senado bipartidista, reafirmaron este martes en una declaración la larga asociación de Estados Unidos con Dinamarca, un aliado que, según dijeron, “se ha ganado nuestro inquebrantable respeto”. También destacaron que Dinamarca “está aumentando significativamente su gasto en defensa y sigue siendo un socio fundamental en la seguridad ártica”.

“Cualquier sugerencia de que nuestra nación sometería a un aliado de la OTAN a coacción o presión externa socava los mismos principios de autodeterminación que nuestra Alianza existe para defender”, afirmaron los senadores.

Esta historia se ha actualizado con información adicional.

