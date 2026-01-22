Trump afirma que el gran moretón en su mano izquierda se produjo después de “golpearla con la mesa”

El presidente Donald Trump declaró este jueves que se hizo un gran moretón en la mano izquierda al golpearse con…

El presidente Donald Trump declaró este jueves que se hizo un gran moretón en la mano izquierda al golpearse con un mueble en Suiza.

“Me golpeé con la mesa”, le dijo a Samatha Waldenberg, de CNN, a bordo del Air Force One.

“Me puse un poco de… ¿cómo se llama? … crema. Pero me golpeé”, explicó.

La Casa Blanca había hecho una declaración similar el jueves por la mañana, diciendo que Trump se golpeó la mano con la mesa de firmas durante un evento de la Junta de Paz en Davos, Suiza, a primera hora del día.

“En el evento de la Junta de Paz celebrado hoy en Davos, el presidente Trump se golpeó la mano con la esquina de la mesa de firmas, lo que le provocó un hematoma”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Trump dijo que su alta dosis de aspirina lo hacía propenso a sufrir hematomas, algo que su médico ya había mencionado anteriormente.

“Yo diría que tomen aspirina si les gusta su corazón, pero no la tomen si no quieren tener pequeños hematomas”, dijo Trump en el Air Force One. “Tomo aspirina fuerte, y cuando tomas aspirina fuerte, te dicen que te salen moretones. El médico me dijo: “No tiene por qué tomarla, señor, usted está muy sano”. Yo le respondí: “No voy a correr ningún riesgo”.

Un funcionario de la Casa Blanca compartió fotos del presidente en Davos el miércoles y el jueves, y declaró a la CNN: “Las fotos de ayer y de esta mañana muestran claramente que no hay moretones”.

Al comienzo del acto de firma de la Junta de Paz, el vídeo de Trump no parecía mostrar moretones importantes en su mano. Sin embargo, los moretones se hicieron evidentes unos 10 minutos más tarde, después de que se sentara a la mesa y firmara varios documentos.

Trump tiene desde hace tiempo un hematoma en la mano derecha, que según CNN es anterior a su regreso a la Casa Blanca. Pero llamó más la atención después de que empezara a intentar cubrirlo con maquillaje espeso y vendajes y a protegerlo de las cámaras con la otra mano. Y los hematomas en la mano izquierda que se observaron a finales del año pasado suscitaron más preguntas sobre su salud.

Trump declaró al Wall Street Journal en una entrevista publicada a principios de este mes que toma una dosis diaria de aspirina más alta de la que le recomiendan sus médicos, argumentando que “la aspirina es buena para diluir la sangre”.

El médico del presidente, el Dr. Sean Barbabella, declaró al Journal que Trump toma 325 miligramos de aspirina al día, argumentando que eso le hace sufrir hematomas con facilidad. Según la Clínica Mayo, una dosis baja de aspirina, que «puede ayudar a prevenir ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares», oscila entre 75 y 100 miligramos, y lo habitual es recomendar 81 miligramos. La Clínica Mayo también afirma que, para la terapia con aspirina, la dosis diaria “suele estar entre” 75 y 325 miligramos.

