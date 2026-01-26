La Casa Blanca da señales de un cambio de enfoque en Minnesota mientras crecen las críticas tras mortales tiroteos

El presidente Donald Trump mostró el lunes sus primeros signos de retirada desde que envió agentes federales de inmigración a…

El presidente Donald Trump mostró el lunes sus primeros signos de retirada desde que envió agentes federales de inmigración a Minnesota a finales del año pasado, reemplazando al líder de la ofensiva en el terreno y señalando una nueva disposición a cooperar con los funcionarios demócratas electos del estado.

Pero las medidas —que se produjeron en medio de un esfuerzo por contener las críticas tras el mortal tiroteo de Alex Pretti y los primeros intentos de funcionarios de Trump de calificar falsamente al enfermero de cuidados intensivos como “terrorista interno”— no impidieron que el Gobierno continuara intentando desviar la culpa, lo que suscitó preguntas sobre cuánto cambiaría realmente la situación en el terreno.

La primera prueba podría llegar el martes. Se espera que el comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, y algunos de sus agentes abandonen la ciudad tan pronto como ese día, dijeron a CNN tres fuentes familiarizadas con las discusiones, después de que Trump enviara al zar de la frontera Tom Homan a dirigir la operación de cumplimiento en el terreno que ha sacudido Minneapolis. Apartar a Bovino podría anunciar un alejamiento del enfoque de mano dura que él había fomentado.

El cambio de liderazgo fue un alivio para algunos en el Departamento de Seguridad Nacional, que ven a Homan como una persona con más experiencia dada su trayectoria en las fuerzas federales del orden. También recibió elogios de líderes republicanos en el Capitolio.

Algunos funcionarios de la Casa Blanca, incluido Trump, ya estaban insatisfechos con la narrativa pública en torno a los esfuerzos de inmigración del Gobierno incluso antes de que la muerte de Pretti el sábado provocara una carrera por contener las crecientes repercusiones, dijo una persona familiarizada con las conversaciones.

El lunes, Trump habló con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dejando de lado su larga disputa con el demócrata para impulsar una mayor coordinación y considerar la posibilidad de retirar al menos a algunos agentes federales del estado.

“Fue una muy buena llamada, y, de hecho, parecía que estábamos en la misma sintonía”, escribió Trump en una publicación en Truth Social sobre el gobernador a quien había calificado en los últimos meses de “corrupto” e “incompetente en extremo”.

Más tarde ese mismo día, también habló con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en lo que calificó como una conversación “muy buena”, escribiendo después que “¡se están logrando muchos avances!”

En conjunto, las medidas representaron la primera vez que la Casa Blanca reconocía públicamente una operación que ha resultado en enfrentamientos diarios con manifestantes y escenas violentas que han inquietado incluso a algunos funcionarios del Gobierno y aliados cercanos de Trump.

“Vas a tener errores, vas a tener desorden, pero creo que [Seguridad Nacional] probablemente no lo ha manejado tan bien como podría haberlo hecho”, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por una inmigración limitada, criticando en particular la prisa por presentar a Pretti como el agresor. “Eso es el tipo de cosas que dices cuando tienes la evidencia real”.

Tras la muerte de Pretti, legisladores y aliados republicanos expresaron objeciones al Gobierno tanto en público como en privado, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones, advirtiendo que la crisis creciente amenazaba con socavar los esfuerzos de inmigración más amplios de la Casa Blanca y causar daños irreparables al partido.

Incluso más allá de los temores crecientes de más violencia en el terreno, dijeron las fuentes, los republicanos se desahogaron diciendo que continuar con ese tipo de aplicación de la ley sería contraproducente políticamente, eclipsando sus esfuerzos por amplificar el escándalo de fraude que llevó al Gobierno a enviar agentes federales a Minnesota en primer lugar, y complicando aún más el resto de la agenda de Trump. De hecho, los demócratas del Senado ahora han amenazado con oponerse a un proyecto de ley de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional, lo que aumenta la posibilidad de otro cierre de Gobierno impredecible en cuestión de días.

Varios legisladores republicanos, incluidos fervientes aliados de Trump, han pedido desde entonces investigaciones sobre el tiroteo, y algunos también presionan para que haya audiencias en el Congreso.

“Políticos, manifestantes y las fuerzas del orden tienen la obligación de desescalar la situación en Minnesota”, escribió el representante Dusty Johnson de Dakota del Sur en X. “Como con cualquier tiroteo que involucra a un agente, esto exige una investigación exhaustiva”.

Funcionarios del Gobierno también se alejaron notablemente el lunes de su descripción inicial de Pretti como un atacante que blandió un arma ante agentes federales, aunque mantuvieron que él mismo provocó el mortal encuentro.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump no había calificado a Pretti como un terrorista interno, aunque se negó a explicar por qué otros funcionarios del Gobierno —incluida la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem— habían afirmado que encajaba en esa definición. Destacó que varias agencias federales han iniciado desde entonces investigaciones sobre el tiroteo.

Pero Leavitt aún culpó a los demócratas y a los manifestantes locales de crear el ambiente inflamable que llevó a que agentes federales dispararan contra Renee Good a principios de este mes, y ahora contra Pretti.

“Esta tragedia ocurrió como resultado de una resistencia deliberada y hostil por parte de los líderes demócratas en Minnesota”, dijo Leavitt, nombrando específicamente a Walz y Frey.

El intento de moderar la retórica del Gobierno mientras se evita la culpabilidad directa subrayó el desafío que enfrenta para gestionar una situación volátil que amenaza con consumir la agenda migratoria de Trump y dañar aún más su posición en un tema que alguna vez fue su mayor fortaleza.

Las encuestas en los últimos meses han encontrado un creciente desapruebo hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y sus tácticas en el terreno, incluso entre quienes apoyaron los esfuerzos iniciales de la administración para asegurar la frontera sur.

Esas cifras solo han empeorado desde el mortal tiroteo fatal de Good, que atrajo una amplia atención entre los estadounidenses, relativamente pocos de los cuales coincidieron con la postura del Gobierno de que fue un uso adecuado de la fuerza. Una encuesta de CNN publicada a principios de este mes mostró que el 56 % de los encuestados lo consideró “inapropiado”, mientras que solo el 26 % lo vio como “apropiado”.

Dentro del círculo de Trump y en el Capitolio, algunos republicanos vieron el nombramiento de Homan como un esfuerzo para estabilizar una operación que se había salido de control y se había vuelto contraproducente bajo Noem y Bovino, según personas familiarizadas con las conversaciones.

“Este es un avance positivo, espero que conduzca a bajar la temperatura y restaurar el orden en Minnesota”, escribió el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, en X.

Homan, un funcionario veterano de ICE, ha abogado por un enfoque estricto hacia la inmigración ilegal. Pero en lugar de las redadas generales supervisadas por Bovino que han llevado a enfrentamientos con manifestantes, Homan generalmente ha preferido un mayor enfoque en operaciones más selectivas.

Se espera que Homan se reúna tanto con Walz como con Frey una vez que llegue a Minnesota, aunque no está claro qué podría cambiar en el terreno. La Casa Blanca ha indicado que quiere una mayor cooperación de los funcionarios estatales y locales en la deportación de inmigrantes indocumentados. Walz y Frey han insistido en que ya están trabajando con el Gobierno federal.

Sin embargo, la tarea más inmediata que enfrentará Homan, según sus aliados, será aliviar las tensiones en el terreno que se han acumulado durante semanas —y que ahora han atraído el escrutinio de una nación que cada vez más se vuelve en contra de Trump y su campaña de deportación.

“Cada día es día de elecciones en cierto sentido; no puedes simplemente decir que ganamos con esta plataforma y ahora podemos hacer lo que queramos durante los próximos dos años”, dijo Krikorian. “Si a la gente no le gusta, tienes que seguir convenciéndolos”.

