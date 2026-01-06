La captura de Maduro es un duro golpe para China, pero las redes sociales del país ven un modelo a seguir para Taiwán

Mientras las fuerzas especiales estadounidenses estaban en las etapas finales de la planificación de una audaz operación nocturna en el…

Mientras las fuerzas especiales estadounidenses estaban en las etapas finales de la planificación de una audaz operación nocturna en el corazón de la capital venezolana, el presidente Nicolás Maduro posaba para fotografías con el principal enviado de China a América Latina y elogiaba el liderazgo de Beijing.

“Agradezco al presidente Xi Jinping por su continua hermandad, como un hermano mayor”, manifestó Maduro al diplomático chino Qiu Xiaoqi, mientras las risas resonaban durante el intercambio en el Palacio de Miraflores en Caracas.

Horas más tarde, Maduro fue sacado de su dormitorio por comandos de élite de la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos y China se encontraba frente a la cruda realidad de que acababa de perder a uno de sus socios más firmes en América Latina.

China y Venezuela han mantenido relaciones estrechas durante décadas, forjadas por una ideología política compartida y una desconfianza mutua hacia un mundo liderado por Estados Unidos.

A través de una “asociación estratégica para todo clima” establecida en 2023, Beijing atrajo a Caracas aún más hacia su órbita con una ayuda económica y un apoyo diplomático más profundos.

La mayor parte de las exportaciones petroleras venezolanas fluyen a China, y las empresas chinas financian amplios proyectos de infraestructura e inversiones en todo el país. Beijing ha prestado miles de millones de dólares a Caracas en las últimas décadas.

La acción de Trump parece haber alterado esa relación, al menos por ahora, planteando interrogantes sobre el acceso preferencial de China al petróleo venezolano y el futuro de su influencia política y económica en la región en general.

Beijing se ha apresurado a denunciar la captura de Maduro, condenando a Washington por comportarse como un policía mundial. Las redes sociales chinas también han estallado en entusiasmo y debaten sobre las acciones de Estados Unidos.

Si Estados Unidos puede apoderarse de un líder en su patio trasero, muchos se preguntan, ¿por qué China no puede hacer lo mismo?

A última hora del lunes, los temas vinculados a la captura de Maduro por parte de Trump habían recibido más de 650 millones de impresiones en Weibo, la plataforma de redes sociales china similar a X, y muchos usuarios sugirieron que podría ofrecer un modelo para la potencial toma militar de Taiwán por parte de Beijing.

El Partido Comunista de China, en el poder, reclama a la isla democrática autónoma como territorio propio, a pesar de nunca haberla controlado, y ha prometido absorber la isla, por la fuerza si es necesario.

En los últimos años, Beijing ha intensificado su intimidación militar contra Taiwán, incluso simulando bloqueos.

Pero aunque la perspectiva de capturar al líder de Taiwán puede haber avivado la fiebre nacionalista en línea, oficialmente Beijing ha adoptado un tono marcadamente diferente, retratando la incursión estadounidense como un “acto hegemónico” mientras pide la liberación inmediata de Maduro y su esposa.

El lunes, Xi lanzó otro ataque velado contra Washington cuando condenó la “intimidación unilateral” que “socava gravemente el orden internacional” durante una reunión con el primer ministro de Irlanda de visita.

“Todos los países deben respetar la elección independiente de otros pueblos de sus caminos de desarrollo y acatar el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y las grandes potencias en particular deben dar el ejemplo”, afirmó.

Los medios estatales no han perdido tiempo en aprovechar el incidente para destacar lo que describen como hipocresía estadounidense: “La invasión estadounidense ha dejado cada vez más claro para todos que lo que Estados Unidos llama un ‘orden internacional basado en reglas’ no es en realidad nada más que un orden basado en el saqueo impulsado por intereses estadounidenses”, escribió un comentario de la agencia de noticias estatal Xinhua.

Una cuenta de redes sociales vinculada al Ejército Popular de Liberación se centró más en la fuerza y ​​la seguridad de China, advirtiendo que las capacidades militares débiles podrían provocar crisis.

“Sin capacidades básicas fortalecidas, es imposible disuadir a las grandes potencias depredadoras, y mucho menos proteger la seguridad de la gente cuando una crisis golpea repentinamente”, escribió.

Sin embargo, la retórica de Beijing sobre la soberanía ha estado notablemente ausente en otros conflictos.

Cuando Rusia, otro socio estratégico, invadió Ucrania en 2022, China no llegó a condenar a Moscú ni a oponerse a la guerra y, en cambio, repitió la narrativa rusa de culpar a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN por provocar el conflicto.

China se ha convertido en el mayor comprador de crudo venezolano en los últimos años después de que Trump impusiera sanciones contra la nación sudamericana en 2019.

En los últimos meses de 2025, hasta el 80 % de sus exportaciones probablemente se destinaron a China, según una actualización del mercado publicada por la firma de análisis de datos Kpler el mes pasado.

Sin embargo, los inversores y analistas petroleros creen que es poco probable que las acciones estadounidenses contra Venezuela tengan un impacto importante en el suministro de petróleo de China, dada la producción relativamente modesta de Venezuela y el papel de los compradores no estatales.

Bajo los Gobiernos de Maduro y su predecesor Hugo Chávez, la producción de crudo de Venezuela ha caído en dos tercios desde su pico, hasta alrededor de un millón de barriles por día, un nivel totalmente en desacuerdo con su condición de poseedor de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

La mayoría de los importadores chinos de crudo venezolano también son pequeñas refinerías independientes, conocidas como teteras, que se sienten atraídas por el petróleo en gran medida debido a sus grandes descuentos.

Trump ha sugerido que China podría seguir comprando crudo venezolano, pero en volúmenes reducidos. El acuerdo, bajo la administración de Trump, probablemente pondría fin a los fuertes descuentos que han hecho atractivo el petróleo para los consumidores.

Más allá de la energía, Beijing también ha elogiado a Venezuela como un “importante socio comercial y destino de inversión para China en América Latina”.

En la década transcurrida desde 2007, China le prestó a Venezuela US$ 62.500 millones, casi la mitad de todos los préstamos chinos a Sudamérica durante ese período, convirtiendo al país en el mayor receptor de financiación china en todo el mundo, según una investigación del Stimson Center, con sede en Washington.

Mientras ahora la conversación inevitablemente se centra en si el ataque de Estados Unidos a Venezuela podría envalentonar a China, en Taiwán muchos están haciendo caso omiso de tales amenazas.

Wang Ting-yu, legislador del partido gobernante de Taiwán que forma parte de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la legislatura, rechazó la idea de que China pueda seguir el precedente estadounidense y atacar la isla.

“China no es Estados Unidos, y Taiwán no es Venezuela. Comparar con China la posibilidad de hacer lo mismo en Taiwán es erróneo e inapropiado”, afirmó Wang, y añadió que “China siempre ha mostrado hostilidad hacia Taiwán en el ámbito militar, lo que le falta son medios viables”.

Aunque Xi ha descrito durante mucho tiempo la “reunificación” con Taiwán como inevitable, los expertos dicen que Beijing seguirá actuando con cautela.

William Yang, analista senior del grupo de expertos International Crisis Group, con sede en Bélgica, declaró que es poco probable que la acción de Estados Unidos contra Venezuela tenga “algún impacto directo y fundamental” en el cálculo de China sobre una posible invasión de Taiwán.

En cambio, Yang dijo que los factores que determinan el cronograma de Beijing para apoderarse de Taiwán se reducen a la situación económica interna de China, las capacidades del Ejército Popular de Liberación, la situación política interna de Taiwán, así como la política de Washington hacia Taiwán y China.

Pero las acciones de Washington crean una nueva normalidad, advirtió.

“La conclusión para Taiwán es que recurrir a opciones militares para alcanzar ciertos objetivos de política exterior probablemente se convertirá en la nueva norma y la nueva realidad en todo el mundo”, declaró Yang a CNN. “Taiwán debería tomar esto en serio y empezar a pensar en cómo mejorar sus capacidades de defensa y su capacidad para mantener la disuasión contra China”.

Y más allá, en América Latina, aún quedan dudas sobre el futuro de la estrategia a largo plazo de China en lo que Washington tradicionalmente ha considerado como su “patio trasero”.

Dan Wang, director para China de la consultora de riesgo político Eurasia Group, estimó que si bien el derrocamiento de Maduro representó un “gran revés” para la influencia estratégica más amplia de Beijing en la región, el país podría seguir aprovechando su inversión en América del Sur, especialmente en suministro de energía y telecomunicaciones, donde cualquier esfuerzo por eliminar a las empresas chinas de proyectos de infraestructura críticos podría conducir a la inestabilidad social.

Yang se hizo eco de este sentimiento y dijo que es más probable que Beijing priorice la minimización de las consecuencias para sus intereses económicos, en lugar de involucrarse en una competencia geopolítica total con Estados Unidos en la región.

Wayne Chang de CNN en Taipei y Joyce Jiang en Beijing contribuyeron a este informe.

