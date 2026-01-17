El gobernador de Minnesota, Tim Walz, moviliza a la Guardia Nacional del estado en medio de las protestas

Las tensiones están aumentando en Minneapolis mientras manifestantes que denuncian al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por…

Las tensiones están aumentando en Minneapolis mientras manifestantes que denuncian al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el uso de la fuerza por parte de sus funcionarios se enfrentan a las fuerzas del orden y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, moviliza la Guardia Nacional del estado para que esté lista para asistir.

Multitudes de manifestantes abrigados corearon consignas y agitaron pancartas este sábado en temperaturas bajo cero en el centro de Minneapolis y en el Edificio Federal Bishop Henry Whipple. Se tomaron medidas adicionales en el centro de Minneapolis con calles bloqueadas y al menos un hotel reforzando la seguridad debido a las protestas.

En el edificio federal, se produjeron enfrentamientos tensos entre agentes antidisturbios y manifestantes. Cuando un grupo numeroso de agentes se acercó a los manifestantes desde el edificio, la multitud respondió con gritos y abucheos. Algunos manifestantes pidieron calma y unidad.

CNN vio a varios manifestantes detenidos por las fuerzas del orden cerca del edificio federal, aunque la protesta parecía en gran parte pacífica y no está claro de inmediato por qué fueron detenidos o qué los precedió. CNN ha contactado al Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios.

Más temprano en el día, un creador de contenido de extrema derecha lideró un pequeño grupo en apoyo al ICE en lo que se denominó la “Marcha Contra el Fraude en Minnesota” cerca del Ayuntamiento, pero fue superado en número y expulsado por un grupo mucho mayor de contra-manifestantes, según informó la filial de CNN, KARE. El Departamento de Policía de Minneapolis dijo a CNN la noche de este sábado que dieron una orden de dispersión, pero no hicieron arrestos y la multitud “finalmente se dispersó sin incidentes”.

Las autoridades han instado a los manifestantes a que permanezcan pacíficos. “Manténganse seguros y pacíficos hoy”, dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, al público en una publicación en redes sociales este sábado.

Walz ha movilizado a la Guardia Nacional estatal para apoyar a la Policía Estatal de Minnesota, dijo este sábado un portavoz de la guardia. Un funcionario de la Oficina del Gobernador indicó que la medida era una reafirmación de la orden de Walz para que la Guardia Nacional estatal se movilice en apoyo de las fuerzas del orden locales. La guardia no ha sido desplegada.

Las protestas se intensificaron después de que un funcionario del ICE disparara mortalmente a Renee Good, madre de tres hijos de 37 años, en su automóvil, hace más de una semana. Su muerte ha provocado protestas en todo el país e incrementado la indignación por la política migratoria del Gobierno de Trump, en la que funcionarios armados y enmascarados han empleado tácticas enérgicas en campañas dirigidas a nivel nacional. La indignación siguió aumentando esta semana cuando otro funcionario federal disparó e hirió a un hombre venezolano a quien el Departamento de Seguridad Nacional acusó de resistirse al arresto de manera “violenta”.

Las manifestaciones continúan ahora con nuevas restricciones impuestas por un juez federal el viernes contra los funcionarios federales de inmigración: los agentes que lleven a cabo una operación de gran alcance en Minnesota no pueden usar ciertas medidas de control de multitudes contra manifestantes pacíficos ni arrestarlos.

Las nuevas restricciones se produjeron al mismo tiempo que se difundía la noticia de que el Departamento de Justicia está investigando a Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por posible obstrucción a la justicia federal, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto. La investigación plantea la posibilidad de consecuencias penales para los dos demócratas, quienes han instado repetidamente a los manifestantes a mantener la calma y a “no caer en la provocación” que podría derivar en una respuesta federal más contundente.

Minneapolis no es ajena a las protestas: Good falleció a pocas cuadras de donde George Floyd fue asesinado por un policía hace cinco años, lo que desató protestas contra el uso excesivo de la fuerza policial, especialmente contra personas negras.

En los últimos días, agentes federales han arrestado a personas y utilizado gas lacrimógeno, gas pimienta y otras medidas de control de multitudes. Un equipo de CNN fue alcanzado por gas lacrimógeno el jueves.

Agentes federales de la Operación Metro Surge —que involucra a miles de funcionarios federales enviados a las ciudades de Minneapolis y St. Paul para apuntar a inmigrantes somalíes indocumentados— no tienen permitido arrestar ni tomar represalias contra manifestantes pacíficos ni usar “spray de pimienta o municiones no letales y herramientas de dispersión de multitudes similares” contra ellos, dictaminó la jueza federal Katherine Menendez en una orden judicial preliminar emitida el viernes.

Menéndez también afirmó que los agentes ya no pueden detener a los conductores cuando no existe una “sospecha razonable y fundamentada” de que estén obstruyendo o interfiriendo por la fuerza en las operaciones federales. “El simple hecho de seguir a los agentes de forma segura y a una distancia adecuada no constituye, por sí solo, una sospecha razonable que justifique la detención de un vehículo”, añadió la jueza.

La orden solo se aplica en Minnesota y únicamente a los agentes involucrados en la operación actual, y no afecta a otros agentes federales en funciones rutinarias.

En respuesta al fallo, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que está “tomando medidas adecuadas y constitucionales para defender el estado de derecho y proteger a nuestros agentes y al público de alborotadores peligrosos”.

La subsecretaria adjunta del Departamento de Seruridad Nacional, Tricia McLaughlin, señaló que, a pesar de las amenazas, los agentes siguen su formación y emplean “la mínima fuerza necesaria para protegerse, proteger al público y la propiedad federal”.

El alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien ha sido visto liderando patrullas en Minneapolis, dijo: “Seguiremos haciendo cumplir la ley, realizando arrestos y manteniendo la seguridad en Minneapolis”, en una publicación en X tras la decisión judicial. “Sin inmutarnos. Sin disculpas”.

La ciudad de Minneapolis respondió con una declaración: “Dado que se trata de una orden de un tribunal federal, esperamos que la administración federal cumpla para la seguridad de todos”.

La orden judicial preliminar fue solicitada por activistas que presentaron una demanda el mes pasado alegando que el Gobierno federal estaba violando sus derechos constitucionales. El caso es independiente de otra demanda presentada por Minnesota y las ciudades de Minnesota y St. Paul el lunes, solicitando el fin de lo que denominan una “invasión federal” durante la Operación Metro Surge.

La Guardia Nacional está “preparada y lista para responder”, dijo la portavoz de la Guardia Nacional de Minnesota, la mayor del Ejército Andrea Tsuchiya, en una declaración a CNN. “No estamos desplegados en las calles de la ciudad en este momento.”

Los militares ayudarán brindando “apoyo de tráfico para proteger vidas, preservar propiedades y apoyar el derecho de todos los habitantes de Minnesota a reunirse pacíficamente”, dijo Tsuchiya.

El Departamento de Seguridad Pública de Minnesota publicó este sábado fotos de miembros de la Guardia Nacional estatal con gorros, guantes y chaquetas, aparentemente reuniendo bolsas de equipo, y camiones de la guardia alineados en una carretera nevada.

“Por orden del gobernador Walz, la Guardia Nacional de Minnesota ha sido movilizada”, decía la publicación, especificando que los militares están listos para “apoyar a las fuerzas del orden locales y las agencias de gestión de emergencias”.

Se espera que las protestas continúen. Esto es lo que hay que saber:

Walz y Frey responden: ni el gobernador de Minnesota ni el alcalde de Minneapolis confirmaron la supuesta investigación del Departamento de Justicia por posible obstrucción a la justicia federal, pero ambos acusaron al Gobierno de Trump de intentar intimidar a sus oponentes políticos. Varios gobernadores demócratas y miembros del Congreso emitieron comunicados calificando la investigación como un abuso de poder.

ni el gobernador de Minnesota ni el alcalde de Minneapolis confirmaron la supuesta investigación del Departamento de Justicia por posible obstrucción a la justicia federal, pero ambos acusaron al Gobierno de Trump de intentar intimidar a sus oponentes políticos. Varios gobernadores demócratas y miembros del Congreso emitieron comunicados calificando la investigación como un abuso de poder. Indignación por las tácticas federales: miembros demócratas del Congreso celebraron una audiencia pública en el capitolio estatal de Minnesota el viernes para denunciar los presuntos abusos que se están cometiendo durante la represión contra la inmigración. Ciudadanos estadounidenses que realizaban sus actividades cotidianas están siendo agredidos o detenidos debido a su origen étnico, según afirmaron legisladores y residentes locales en la audiencia. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha insistido en que los agentes federales no utilizan perfiles raciales para realizar arrestos y declaró a CNN por correo electrónico que tales acusaciones son “repugnantes, irresponsables y categóricamente FALSAS”.

miembros demócratas del Congreso celebraron una audiencia pública en el capitolio estatal de Minnesota el viernes para denunciar los presuntos abusos que se están cometiendo durante la represión contra la inmigración. Ciudadanos estadounidenses que realizaban sus actividades cotidianas están siendo agredidos o detenidos debido a su origen étnico, según afirmaron legisladores y residentes locales en la audiencia. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha insistido en que los agentes federales no utilizan perfiles raciales para realizar arrestos y declaró a CNN por correo electrónico que tales acusaciones son “repugnantes, irresponsables y categóricamente FALSAS”. Protestas en curso: manifestantes se reunieron nuevamente este sábado en el Edificio Federal Bishop Henry Whipple de Minneapolis, la instalación de operaciones de inmigración, y fueron vistos deteniendo a varias personas. El día anterior, funcionarios federales con equipo táctico desplazaron por la fuerza a un grupo de manifestantes fuera de la calle, y al menos una persona pareció ser detenida después de desencadenar una fuerte respuesta de al menos cinco funcionarios.

manifestantes se reunieron nuevamente este sábado en el Edificio Federal Bishop Henry Whipple de Minneapolis, la instalación de operaciones de inmigración, y fueron vistos deteniendo a varias personas. El día anterior, funcionarios federales con equipo táctico desplazaron por la fuerza a un grupo de manifestantes fuera de la calle, y al menos una persona pareció ser detenida después de desencadenar una fuerte respuesta de al menos cinco funcionarios. No se aplicará la Ley de Insurrección “por ahora”: Trump reiteró el viernes que está dispuesto a usar la Ley de Insurrección para enviar tropas estadounidenses a Minnesota, pero añadió: “No creo que haya ninguna razón en este momento para usarla”. Trump ha amenazado en varias ocasiones con invocar esta ley centenaria, que no se ha utilizado desde 1992.

Trump reiteró el viernes que está dispuesto a usar la Ley de Insurrección para enviar tropas estadounidenses a Minnesota, pero añadió: “No creo que haya ninguna razón en este momento para usarla”. Trump ha amenazado en varias ocasiones con invocar esta ley centenaria, que no se ha utilizado desde 1992. Visita de funcionarios federales: el director del FBI, Kash Patel, y el subprocurador general, Todd Blanche, visitaron Minneapolis el viernes en medio de las continuas tensiones entre los agentes de inmigración y los activistas, así como del conflicto abierto entre los líderes locales y los funcionarios de la administración Trump por las tácticas de los agentes federales.

el director del FBI, Kash Patel, y el subprocurador general, Todd Blanche, visitaron Minneapolis el viernes en medio de las continuas tensiones entre los agentes de inmigración y los activistas, así como del conflicto abierto entre los líderes locales y los funcionarios de la administración Trump por las tácticas de los agentes federales. Niños hospitalizados: dos niños, incluido un bebé, fueron hospitalizados el miércoles por la noche después de que agentes federales lanzaran gas lacrimógeno, según informó la ciudad de Minneapolis en un comunicado. Una familia regresaba a casa con sus hijos después de un evento deportivo cuando los agentes federales lanzaron gas lacrimógeno durante una protesta, que se acercó demasiado a su automóvil, y la familia quedó “atrapada en medio” de la situación, declaró el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, a Jake Tapper de CNN el viernes. Los informes iniciales indican que el gas lacrimógeno provocó que “un bebé de 6 meses que se encontraba dentro del vehículo tuviera dificultades para respirar”, según el comunicado de la ciudad. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, “el bebé respiraba y se encontraba estable, pero en estado grave”, informó la ciudad.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

