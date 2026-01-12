Irán recrudece la represión mientras Trump aumenta la presión

Mientras las furiosas protestas entran en su tercera semana y llevan a Irán al borde del cambio, el gobierno teocrático…

Mientras las furiosas protestas entran en su tercera semana y llevan a Irán al borde del cambio, el gobierno teocrático del país está tratando de sobrevivir reprimiendo duramente las crecientes manifestaciones.

El clero gobernante de Irán ha resistido multitudinarias protestas en numerosas ocasiones. Pero el control del poder por parte del régimen de larga data parece ahora más frágil que nunca, a medida que el creciente movimiento opositor exige cambios sustanciales.

Las protestas inicialmente se centraron en quejas económicas, pero desde entonces han evolucionado hasta convertirse en un movimiento más amplio contra el régimen que ha controlado Irán durante décadas.

“Hay mala gestión sistémica, corrupción y represión. Por eso la gente quiere que la República Islámica desaparezca”, declaró a CNN Holly Dagres, investigadora principal del Instituto Washington.

Mientras el régimen enfrenta una creciente presión interna por parte de manifestantes indignados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sumado su propia voz de advertencia al liderazgo iraní.

Trump ha expresado repetidamente su apoyo al movimiento de protesta y ha pedido el fin del régimen islamista de Irán, que durante mucho tiempo ha sido adversario de Estados Unidos.

“Irán busca la LIBERTAD, quizás como nunca antes”, publicó Trump en redes sociales el sábado. “¡Estados Unidos está listo para ayudar!”

El presidente está sopesando una serie de posibles opciones militares en Irán, pero no ha tomado una decisión final sobre cómo se manifestaría la intervención estadounidense, dijeron funcionarios estadounidenses a CNN.

“Parece que han muerto algunas personas que no deberían haber muerto”, declaró Trump a los periodistas el domingo por la noche a bordo del Air Force One. “Son violentos, si se les llama líderes. No sé si sus líderes simplemente gobiernan mediante la violencia, pero lo estamos analizando muy seriamente”.

“El Ejército lo está analizando, y estamos considerando opciones muy sólidas. Tomaremos una decisión”, dijo Trump.

Pero algunos analistas advierten que una intervención militar de Estados Unidos podría tener un impacto limitado.

“El régimen es frágil, pero está brutalmente intacto”, dijo a CNN el Dr. HA Hellyer, miembro asociado sénior del Royal United Services Institute (RUSI).

A lo largo de los años, Irán ha vivido oleadas de protestas que han tenido pocos resultados en materia social o política. Pero ahora la ira crece a medida que los iraníes desafiantes se muestran cada vez más cansados ​​e impacientes.

Desde que llegó al poder en 1989 –una década después de que una enorme revolución expulsara del poder al autoritario Sha de Irán, respaldado por Estados Unidos, y marcara el comienzo de una República Islámica–, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, ha enfrentado una serie de desafíos políticos y de seguridad.

Jamenei ha mantenido el respaldo de algunos leales e instituciones estatales, pero sus políticas represivas han encontrado un apoyo público menguante.

La frustración por la crisis económica iraní ha aumentado. Irán sigue enfrentándose a fuertes sanciones internacionales, incluyendo la reactivación de las llamadas sanciones de “reinicio rápido” relacionadas con su programa nuclear.

Los líderes de los países que impusieron sanciones a menudo dicen que las medidas pretenden ejercer presión sobre el gobierno y los líderes de Irán.

Sin embargo, los investigadores dicen que las sanciones occidentales también han paralizado a la clase media iraní –la base del movimiento reformista del país– que ve pocas oportunidades de crecimiento económico.

Al mismo tiempo, el liderazgo iraní se encuentra en una situación vulnerable después de que varios de sus puntos de influencia fueron neutralizados.

Los ataques israelíes debilitaron a los grupos armados regionales de Irán, como Hamas y Hezbollah, mientras que los ataques estadounidenses provocaron daños significativos al programa nuclear del país , en cuyo desarrollo el gobierno gastó miles de millones de dólares.

Irán también perdió un aliado crítico cuando el presidente sirio Bashar al-Assad fue derrocado en diciembre de 2024.

Estos acontecimientos llevaron a una “situación insostenible para la República Islámica”, afirmó Dagres.

“Ahora están lidiando con estos asuntos externos y estos asuntos internos con un sentimiento anti-régimen históricamente alto que no desaparecerá hasta que este régimen desaparezca”, agregó Dagres.

En medio del desorden, el régimen recurrió a su ya conocida estrategia de aplastar la disidencia.

Miles de personas fueron arrestadas y cientos han muerto mientras las fuerzas de seguridad reprimen violentamente la protesta, informó la organización Activistas de Derechos Humanos en Irán.

Irán también ha impuesto apagones generalizados de Internet y teléfono durante las protestas, lo que limita la visibilidad de la situación sobre el terreno.

Al no tener muchas opciones, el régimen está haciendo esfuerzos para reforzar su apoyo.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, instó a los ciudadanos de su país a no unirse a lo que llamó “alborotadores y terroristas” que participan en manifestaciones en todo Irán.

Pezeshkian culpó de los disturbios a “terroristas” vinculados al extranjero, quienes, según él, estaban quemando bazares, mezquitas y sitios culturales.

“Si la gente tiene preocupaciones, es nuestro deber resolverlas, pero el deber más importante es que no debemos permitir que un grupo de alborotadores venga y perturbe a toda la sociedad”, dijo en un discurso televisado el sábado.

La televisión estatal difundió imágenes de leales al régimen marchando en algunas ciudades.

El gobierno convocó a una marcha nacional el lunes en apoyo al régimen y en oposición a lo que las autoridades describieron como recientes actos de profanación e insultos contra los símbolos islámicos, incluido el Corán, por parte de los manifestantes.

Pero cualquier respuesta brusca a las protestas podría dejar al régimen vulnerable a una fuerte reacción de Estados Unidos y sus aliados.

A principios de este mes, Trump advirtió que Estados Unidos está “listo para atacar” si Irán mata a manifestantes pacíficos.

Después de la reciente acción de Estados Unidos en Venezuela y la muerte de Qasem Soleimani, el principal general de la guardia revolucionaria de Irán, durante el primer mandato de Trump, Irán se ve obligado a considerar seriamente las amenazas de Trump, dijo a CNN Ali Vaez, director del Proyecto Irán en el International Crisis Group.

Pero el creciente desafío de los iraníes que marchan por todo el país puede suponer una amenaza existencial mayor para el régimen.

“Al menos tener sus propias calles bajo su control es lo que consideran esencial para su propia supervivencia, incluso si eso invita a un ataque estadounidense”, dijo Vaez.

Hellyer, sin embargo, señaló que por ahora el poderoso sistema de seguridad de Irán permanece intacto.

Hasta el momento no se han producido deserciones graves de la élite ni de las fuerzas de seguridad. Y si no se producen, es poco probable que cualquier intervención de Estados Unidos sea muy útil a corto o medio plazo.

“Hay mucho vaciamiento, por supuesto. Hay graves problemas económicos, si no un colapso total. Existe una coalición de protesta muy amplia, por supuesto, pero (el régimen) se mantiene unido, y se mantiene unido por fuerzas muy cohesionadas y muy coercitivas”, dijo Hellyer.

El gobierno reformista intentó aliviar la presión económica ofreciendo ayudas directas en efectivo de casi 7 dólares al mes.

Y algunos funcionarios han adoptado un tono conciliador al responder a los disturbios.

El ministro del Interior, Eskandar Momeni, afirmó que las fuerzas de seguridad muestran “máxima moderación”, pero admitió que hubo “algunas deficiencias”.

También dijo a la televisión estatal que a los iraníes les espera un “mejor futuro económico”.

En declaraciones televisadas el domingo, Pezeshkian dijo a los manifestantes que el gobierno “debe escuchar su protesta y abordar sus preocupaciones”.

La oposición, que ha pedido fervientemente un cambio de régimen, puede encontrar este momento propicio para un impulso de ese tipo, ya que el liderazgo parece vulnerable a la presión externa.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.